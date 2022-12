Henry Cavill, che di recente ha affumicato il mondo con il suo petto di manzo, una volta ha indossato il cappello da chef per Gal Gadot

L’attore britannico si sta dimostrando un tuttofare. Il mondo sa che Henry Cavill è un attore fenomenale. Ha interpretato vari ruoli in vari generi e progetti ed è stato determinante nella creazione dell’universo DC quando l’MCU stava portando via tutti i soldi. Ma durante la pandemia abbiamo assistito anche al suo lato nerd. Il mondo ha guardato con soggezione mentre Superman lavorava sul suo computer da gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

A Cavill piace anche cucinare. Un secchione, un giocatore e ora un cuoco. Cos’altro può fare quest’uomo? Dopo aver mostrato le sue abilità culinarie durante la giornata internazionale degli uomini, è riemerso un vecchio video in cui Gal Gadot è lodato per le sue abilità culinarie.

LEGGI ANCHE: Dopo l’odiata uscita da “The Witcher”, Henry Cavill si prepara a un nuovo progetto che prenderà presto il via

Henry Cavill cotto per il cast della Justice League

Durante il periodo promozionale di Justice League, Gal Gadot e Henry Cavill sono apparsi insieme per un’intervista nel 2017. Durante l’intervista, hanno ricordato i bei tempi sul set di Justice League, in particolare il delizioso cibo di Cavill. Per Gadot è stata una fase difficile perché si era appena conclusa Donna Meraviglia quando sono iniziate le riprese di Justice League. Ma Lo stregone le focaccine dell’attore le rendevano le cose più facili. Ha condiviso che l’attore britannico era un “panettiere veramente bravo.L’attore dei Tudors ha ammesso di aver visitato il set con i suoi prodotti da forno perché voleva dare al cast un po’ di supporto morale durante le riprese.

Anche in occasione della Giornata internazionale degli uomini, si è preso del tempo per cucinare una punta di petto di manzo e ha fatto gli auguri ai suoi fan su Instagram.

All’inizio di quest’anno, ci sono state segnalazioni secondo cui la star di Enola Holmes non era soddisfatta della DC e della Warner Bros. Tuttavia, presto le voci hanno iniziato a ronzare con notizie sul ritorno della star al suo ruolo di Superman. Dopo un lungo intervallo, l’uomo è stato visto indossare di nuovo l’abito rosso e blu su Black Adam, il che ha ulteriormente confermato le voci. Non solo è tornato a interpretare il suo personaggio preferito, ma ha anche lo scopo di dare il via alla nuova fase DC. Presumibilmente, DC ha in programma di riavviare la storia delle origini di Superman.

LEGGI ANCHE: Perché Henry Cavill ha completamente giustificato la proiezione perfetta di una versione moderna di Sherlock Holmes

Sei pronto per Man of Steel 2?

Il post Henry Cavill, che ha recentemente fumato il mondo con il suo petto di manzo una volta indossato il cappello da chef per Gal Gadot è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.