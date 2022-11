Henry Cavill, Big Old Nerd non riesce a smettere di parlare dei personaggi di Warhammer 40k durante il recente evento promozionale

Negli ultimi tempi, Henry Cavill è diventato un nome familiare. L’attore britannico è uno degli attori più famosi del settore con un enorme seguito di fan in tutto il mondo. E come tutti sappiamo il Uomo d’acciaio star vive una vita estremamente interessante al di là delle telecamere. Il lato nerd di Cavill non è sconosciuto alle masse. Tutti noi siamo consapevoli dell’affetto e della predilezione che l’attore britannico ha per i romanzi fantasy e i videogiochi.

Basti dire che l’amore di Cavill per la cultura nerd non conosce limiti. Mentre tutti noi conosciamo l’amore di Cavill per i videogiochi e i romanzi fantasy, una manciata di noi sa dell’interesse dell’attore per Personaggi di Warhammer. Più e più volte l’attore ha rivelato il suo amore per il franchise da tavolo. E di recente, durante un evento promozionale il grande vecchio secchione Cavill ha parlato dei personaggi di Warhammer.

Henry Cavill e il suo amore per i personaggi di Warhammer sono evidenti durante un evento promozionale per Enola Holmes 2

Warhammer è un franchise da tavolo fantasy fantascientifico incredibilmente popolare. Il gioco prevede la costruzione di un esercito di personaggi in miniatura. E il gioco gode di un enorme seguito di fan in tutto il mondo, incluso il Uomo d’acciaio protagonista Henry Cavill. E di recente, durante un evento promozionale, Cavill si è emozionato dopo un la domanda che coinvolge i personaggi di Warhammer 40k è emersa dalla folla.

Henry Cavill Conversazione perfetta di Warhammer 40K @LeeTravis_ pic.twitter.com/L98L8pgmcl — Nerdist (@nerdist) 2 novembre 2022

Il Gli occhi della star di Geralt di Rivia si sono illuminati e ha subito iniziato a parlare dei personaggi di Warhammer. Il l’intervistatore ha chiesto a Cavill dell’esercito di Warhammer che Sherlock avrebbe interpretato. Cavill ha risposto rapidamente, “Custodie perché è un numero basso di corpi e richiede davvero finezza. Devi usare ogni pezzo con attenzione.

Tuttavia, subito dopo Cavill è rimasto deluso nell’apprendere che l’intervistatore non aveva idea di Warhammer e gli è stato detto di porre la domanda. Nonostante ciò, l’attore era ancora alla ricerca di una persona che conoscesse Warhammer in modo che potessero dare un’occhiata insieme al gioco.

Tuttavia, questa non è la prima volta che l’attore parla apertamente del franchise da tavolo. Anche in precedenza, durante un evento per Enola Holmes 2, l’attore era più interessato alle domande relative a “Warhammer 40.000”. In precedenza il Uomo d’acciaio star ha persino visitato il quartier generale di Warhammer nel Regno Unito.

Ami il lato nerd di Henry Cavill? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

