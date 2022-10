Henry Cavill anticipa un’entusiasmante connessione “Mission: Impossible” per la terza stagione di “The Witcher” – “Quello che posso dirti è…”

I fan sono tutti entusiasti dopo la terza stagione di Lo stregone è stato annunciato all’evento Netflix Tudum. La seconda stagione dello show è stata rilasciata quasi un anno fa. Lo spettacolo basato sui videogiochi ha sviluppato una base di fan in tutto il mondo con la sua trama straordinaria e il cast di stelle adatto. Il videogioco è stato seguito dalla serie di libri di The Witcher, popolare quanto il gioco. Quindi, il gigante dello streaming, considerato molto esigente riguardo alla sua selezione di spettacoli, ha rinnovato la prossima stagione di Tlui Stregone. Tuttavia, è stata notata una strana svolta negli eventi quando è iniziata la produzione della terza stagione dello spettacolo. Di recente, il protagonista dello spettacolo, Henry Cavill, è apparso in un podcast, dove ha rivelato una strana connessione tra Il Witcher e il Missione impossibile serie di film.

Cavill, che interpreta Geralt nello show, è apparso nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz qualche giorno fa. Lì, ha fornito un’anteprima di ciò che gli spettatori potrebbero aspettarsi dalla prossima stagione della serie Netflix durante la sessione live. Ma cosa ha detto sulla connessione dello spettacolo Missione impossibile?

In che modo Henry Cavill collega The Witcher e Mission Impossible?

L’attore 39enne è stato molto a bocca aperta quando si è trattato della rivelazione dello spettacolo. Tuttavia, ha lasciato cadere qualcosa che potrebbe interessare i fan amanti dell’azione dello spettacolo. Lo stesso Henry era un Missione impossibile alunno. Ha lavorato a uno dei franchise della serie, Missione impossibile: Fallout, nel 2018. Tuttavia, pur essendo un legame comune tra loro, non è lui il collegamento. Il collegamento comune di cui ha parlato è a coordinatore degli acrobazie dal Missione impossibile film.

Cavill ha detto, “Quello che posso dirti è che stavo lavorando di nuovo con Wolfgang Stegemann, conoscerai il suo lavoro da Mission: Impossible.” Quindi ora sappiamo che lo stuntman, Wolfgang Stegemann è quello che coordina la stagione 3 ricca di azione di Lo stregone. Menzionando Stegemann, Henry lo ha definito “uno straordinario coordinatore degli stunt” e “un caro amico”. Cavill ha detto che Stegemann sta lavorando alla terza stagione, quindi gli spettatori dovrebbero aspettarsi molta azione.

Tutto sommato, Henry Cavill pensa che Wolfgang sia stata la scelta migliore per dirigere le scene ricche di azione della terza stagione dello show. È difficile non essere d’accordo con lui poiché tutti abbiamo assistito allo sbalorditivo Missione impossibile sequenze di acrobazie.

Ma se pensi che non vedi l’ora di guardare Cavill fino alla terza stagione di Lo stregone suggeriamo di abbuffarsi delle precedenti 2 stagioni di questo spettacolo eccezionale, solo su Netflix.

