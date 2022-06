“Hellbound” Stagione 2: Netflix è stato rinnovato o cancellato?

Patto con l’inferno è uno dei tanti eccellenti K-Drama che è arrivato su Netflix nel 2021 e si è rivelato un successo tra gli abbonati. Insieme a Gioco del calamaro e Dolce casa ottenere rinnovi, volontà Patto con l’inferno seguire l’esempio? Netflix deve ancora determinare il futuro del K-drama, ma terremo traccia di tutto ciò che devi sapere sulla seconda stagione di Patto con l’inferno. Ecco cosa sappiamo oltre 6 mesi dopo il suo rilascio.

Patto con l’inferno è una serie horror sudcoreana originale Netflix scritta e diretta da Yeon Sang-Ho ed è un adattamento del popolare webtoon sudcoreano Inferno.

La serie è già una delle più grandi uscite di K-Drama su Netflix nel 2021, seconda solo al fenomeno mondiale Gioco del calamaro. Lo spettacolo è acclamato dalla critica, con una valutazione di RottenTomatoes del 97% e ottenendo numerosi premi.

Patto con l’inferno Stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Oltre sei mesi dopo il rilascio di Patto con l'inferno, Netflix deve ancora decidere il futuro dello spettacolo.

Oltre sei mesi dopo il rilascio di Patto con l’inferno, Netflix deve ancora decidere il futuro dello spettacolo. Lo spettacolo in particolare è uscito solo pochi mesi dopo Gioco del calamaro e ha superato quello spettacolo tra i primi 10 dopo la sua uscita.

Nella sua prima settimana, lo spettacolo è stato visto per 43.480.000 ore di abbonati a livello globale, il che ha visto il dramma salire in cima alla classifica TV globale non inglese.

Lo spettacolo è stato incluso nell’elenco TV non inglese per quattro settimane, raccogliendo 142,85 milioni di ore in totale.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 14 novembre 2021 al 21 novembre 2021 43.480.000 1 Dal 21 novembre 2021 al 28 novembre 2021 67.520.000 (+55%) 2 Dal 28 novembre 2021 al 5 dicembre 2021 22.380.000 (-67%) 3 3 5 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021 9.470.000 (-58%) 9 4

Guardando i primi 10 grezzi, lo spettacolo è entrato nelle prime dieci liste di 90 paesi diversi. Molti dei paesi hanno visto Patto con l’inferno raggiungere il primo posto, e molti altri si è classificato tra i primi 3.

Se confrontiamo i dati orari, possiamo vedere che non sono stati all’altezza Tutti noi siamo morti e Gioco del calamaro (entrambi rinnovati per la stagione 2) e tracciati appena più in alto di Il mare silenzioso.

Rispetto ad un paio di altri spettacoli che sono stati rilasciati settimanalmente e Squid Game, puoi vedere che lo spettacolo non è molto all’altezza, suggerendo così che lo spettacolo potrebbe essere a rischio di cancellazione.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Patto con l’inferno?

Negli ultimi momenti della prima stagione, una rivelazione scioccante che cambierà per sempre il mondo è avvenuta quando le ceneri e i resti di Park Jung Ja si sono riuniti e hanno resuscitato la donna.

La dottrina della Nuova Verità è stata ridotta a brandelli dopo che più testimoni oculari hanno visto cosa è successo tra il bambino di Song So Hyun, che nonostante avesse ricevuto un decreto, è vissuto dopo che i suoi genitori si sono sacrificati per salvare il loro figlio appena nato.

Ancora di più, verranno poste domande sulla Nuova Verità quando le vittime dei decreti inizieranno a risorgere proprio come Park Jung Ja. Tuttavia, se questo significa che vedremo la resurrezione dell’ex presidente della Nuova Verità Jung Jin Soo, userebbe la sua ritrovata resurrezione per diffondere un nuovo vangelo?

Con la Nuova Verità e Arrowhead che convincono le masse che tutti coloro a cui sono stati dati decreti sono peccatori, con i peccatori resuscitati dall’inferno stesso probabilmente manderanno la società in un completo tracollo mentre il mondo cerca di comprendere le azioni di “Dio”.

Parlando con Variety, il creatore dello show ha riconosciuto che con il Webtoon ora coperto, i piani per la seconda stagione sarebbero tornati al tavolo da disegno dicendo:

“Poiché “Hellbound” è basato sui webtoon originali, io e il mio partner Choi Kyu-Seok abbiamo deciso che la storia in seguito verrà raccontata prima attraverso il webtoon e, se vogliamo trasformarlo in un’altra serie live-action , è qualcosa su cui avremo bisogno di ulteriori discussioni. Come sapete, abbiamo appena pubblicato la prima stagione di “Hellbound” e quindi non abbiamo avuto tempo per discutere di questo problema con Netflix. Quindi direi che questo è qualcosa su cui abbiamo bisogno di ulteriori discussioni”.

Quando potremmo aspettarci di vedere Patto con l’inferno stagione 2 su Netflix?

Una data di uscita per Patto con l’inferno la stagione 2 fa molto affidamento sul rinnovo della serie. Possiamo usare la produzione della prima stagione per dare un’ipotesi plausibile su quando potremmo vedere Patto con l’inferno stagione 2 su Netflix.

Le riprese per Patto con l’inferno è iniziato il 17 settembre 2020 e si è concluso il 18 gennaio 2021. Quindi, tra l’inizio delle riprese e la data di uscita di Netflix, la data di uscita è stata di poco più di quattordici mesi. Ciò significa che se usiamo quattordici mesi come stima approssimativa, non vedremo Patto con l’inferno stagione 2 su Netflix fino al 2023 al più presto.

Se avviene il rinnovo e le riprese iniziano nella primavera del 2022, potremmo vedere una data di uscita alla fine dell’estate 2023.

Potenziale data di rilascio: Estate 2023

