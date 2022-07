Heartstopper stagione 2 non arriverà su Netflix a luglio 2022 (ultimi aggiornamenti)

Ci stiamo rapidamente facendo strada attraverso il mese di luglio e abbiamo già visto l’uscita delle migliori serie originali di Netflix Cose più strane stagione 4 volume 2. Speravamo di vedere l’uscita di Fermacuori stagione 2, ma la serie per adolescenti non è stata inclusa nell’elenco delle nuove versioni di Netflix di luglio. Quindi, purtroppo, passeremo un altro mese senza nuovi episodi di Fermacuori. Ma non preoccuparti. Abbiamo delle buone notizie da condividere riguardo alla prossima seconda puntata!

Fermacuori è arrivato su Netflix ad aprile ed è diventato un successo immediato. Ha ricevuto il plauso della critica e si è assicurato un posto nella top 10 su Netflix per un periodo di tempo. Lo spettacolo è stato elogiato per la sua rappresentazione positiva della comunità LGBTQ + e per il suo tono e ritmo.

I fan hanno adorato guardare la storia d’amore di Charlie e Nick (Joe Locke e Kit Connor) svolgersi nella prima stagione di otto episodi e speravano che Netflix rinnovasse lo spettacolo per un’altra puntata. Fortunatamente, Netflix ha esaudito i desideri dei fan e ha concesso un rinnovo di due stagioni solo un mese dopo la sua uscita.

Tuttavia, le cose erano state tranquille sul Fermacuori anteriore dall’annuncio del rinnovo fino a poco tempo fa. È stato pubblicato un casting per un nuovo personaggio nella stagione 2 e una potenziale data di inizio delle riprese è stata rivelata durante il casting.

Heartstopper stagione 2 sta facendo il casting per il ruolo di Sahar Zahid

L’8 luglio, direttore del casting per Fermacuori ha twittato un casting alla ricerca di un attore per interpretare il ruolo di Sahar Zahid Fermacuori stagione 2. Sahar Zahid è descritto come un sedicenne di origini britanniche dell’Asia meridionale. Sono diretti, indipendenti e “un po’ cinici a volte”. Frequentano anche l’undicesimo anno alla scuola secondaria di Higgs. Non si sa come verranno presentati, ma siamo entusiasti di vedere cosa porteranno nella serie per adolescenti.

Quando verranno girate le riprese della seconda stagione di Heartstopper?

Nel casting, uno dei requisiti è che l’attore sia disponibile dall’autunno 2022. Questo può significare solo una cosa, giusto? La produzione della seconda stagione inizierà probabilmente questo autunno. L’autunno inizia il 23 settembre e termina il 21 dicembre. Quindi le riprese principali inizieranno da qualche parte tra quelle date. Si spera che la produzione inizi a settembre perché prima è meglio è.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Heartstopper

Pensiamo che la produzione durerà per due mesi, e poi lo spettacolo sarà immediatamente post-produzione. Stiamo basando il programma di produzione della seconda stagione sulla prima stagione. Le riprese della prima stagione sono iniziate nell’aprile 2021 e poi due mesi dopo si sono concluse. Tuttavia, la post-produzione è durata 10 mesi per la prima stagione. Speriamo che la post-produzione possa essere ridotta Fermacuori stagione 2, ma in caso contrario, probabilmente vedremo una versione dell’autunno 2023.

Una volta che le telecamere inizieranno a girare sulla seconda stagione, dovremmo avere un’idea migliore di quando Fermacuori la stagione 2 potrebbe arrivare su Netflix. Ma, per ora, aspettati che la seconda stagione arrivi su Netflix nell’autunno 2023.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Fermacuori stagione 2!