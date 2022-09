“Heartstopper” Stagione 2: le riprese iniziano e quello che sappiamo finora

Il più recente dramma romantico per adolescenti di Netflix è stato un successo con abbonati in tutto il mondo. La popolarità di Fermacuori è stato premiato con il rinnovo di altre due stagioni! Ecco tutto quello che sappiamo Fermacuori stagione 2 su Netflix.

Fermacuori è una serie drammatica romantica Netflix Original basata sulla graphic novel dell’autrice Alice Oseman, la produttrice esecutiva e creatrice della serie. La storia è incentrata su Nick e Charlie, due ragazzi di scuola elementare britannici che sviluppano sentimenti romantici l’uno per l’altro.

Fermacuori stato di rinnovo di Netflix della stagione 2

Stato rinnovo Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 25/05/2022)

Ci sono volute solo poche settimane, ma Netflix ha rinnovato Heartstopper per altre due stagioni!

In un Tweet, l’account ufficiale di Netflix ha dichiarato:

“A coloro che si sono innamorati di Nick e Charlie, che hanno pianto vedendo la magica storia di Alice Oseman prendere vita, o che si sono sentiti rappresentati per la prima volta sullo schermo, sono entusiasta di annunciare… Heartstopper è stato rinnovato per altre DUE STAGIONI!”

Non succede molto spesso, ma i cuori e le menti di critici e abbonati erano in tandem grazie alla nuova valutazione certificata al 100% dello spettacolo su Rotten Tomatoes e al suo punteggio di pubblico del 98%.

I dati di visualizzazione per Fermacuori sostiene anche la crescente popolarità del dramma. Nella prima settimana, la serie è stata vista per 14.550.000 milioni di ore. La seconda settimana ha visto un’enorme crescita del 65% degli spettatori, salendo a 23.940.000 milioni di ore. È apparso per un’altra settimana vedendo solo un calo del 37% nella visualizzazione del nostro.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 17 aprile 2022 al 24 aprile 2022 14.550.000 7 Dal 24 aprile 2022 al 1 maggio 2022 23.940.000 (+65%) 5 Dal 1 maggio 2022 all’8 maggio 2022 14.970.000 (-37%) 6 3

Fermacuori è anche presente nella top ten di 67 paesi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. La serie ha raggiunto il 9° posto nella top ten degli Stati Uniti, ma si è comportata eccezionalmente bene nel Regno Unito, dove ha raggiunto il 2° posto.

Secondo la società di analisi SVOD britannica Digital i, Heartstopper ha avuto uno straordinario tasso di completamento. Il tasso di completamento è la percentuale di persone che iniziano lo spettacolo e alla fine lo finiscono. I loro dati suggeriscono che il 73% delle persone che hanno iniziato lo spettacolo sono finite.

Da cosa aspettarsi Fermacuori stagione 2?

Supponendo che Fermacuori la stagione 2 continuerà a essere fedele alla graphic novel/webcomic, quindi possiamo aspettarci di vedere alcuni dei seguenti;

L’introduzione del fratello maggiore di Nick, David, che è omofobo e non accetta la bisessualità del fratello minore.

La lotta di Charlie con un disturbo alimentare e la sua salute mentale.

La reazione della scuola alla relazione tra Nick e Charlie.

Una gita scolastica a Parigi, la città dell’amore.

Nick e Charlie hanno già affrontato l’omofobia, in particolare, dall’ex fidanzato violento e riservato di Charlie, Ben, e dal ragazzo ricco Harry. Con la coppia che rivela la loro relazione con il mondo, la giovane coppia può aspettarsi altre prove e tribolazioni.

Possiamo aspettarci di vedere la relazione in via di sviluppo tra Tao ed Elle essere esplorata ulteriormente nella seconda stagione, insieme alla relazione tra Tara e Darcy.

I lettori di graphic novel sanno anche che possiamo aspettarci di vedere di più del signor Ajayi, che è stato un grande sostenitore di Charlie, e della potenziale presentazione del signor Farouk.

Dov’è la stagione 2 di Fermacuori in produzione?

Dopo il suo rinnovo, la serie è entrata immediatamente in sviluppo attivo.

Alla fine di giugno 2022, siamo stati tra i primi a riferire che le riprese della serie sarebbero iniziate a settembre 2022 e siamo lieti di confermare che le riprese sono ora in corso.

Secondo alcuni elenchi di produzione, le riprese si svolgeranno dal 13 settembre al 20 dicembre 2022, per la stagione 2.

Heartstopper S2 ha iniziato le riprese oggi! 🫶🏻 pic.twitter.com/ZiwKguX82V — Daily Joe Locke (@dailyjlocke) 13 settembre 2022

Ecco alcune storie sui social media che confermano che è stato riavviato per MediaTraffic.

Per quanto riguarda quando riceveremo alcune notizie su Heartstopper, Netflix lo ha annunciato Fermacuori farà parte di Netflix Tudum, che si svolgerà il 24 settembre.

In chi possiamo aspettarci di tornare Fermacuori stagione 2?

Possiamo aspettarci la maggior parte, se non tutto il cast Fermacuori tornare in stagione;

Kit Connor – Nick

Joe Locke – Charlie

William Gao – Tao

Yasmin Finney – Elle

Corinna Brown – Tara

Kizzy Edgell – Darcy

Tobie Donovan – Isacco

Jenny Walser – Tori

Sebastian Croft – Ben

Cormac Hyde-Corrin – Harry

Rea – Imogene

Fisayo Akinade – Signor Ajayi

Chetna Pandya – Allenatore Singh

Olivia Colman – Sarah (la madre di Nick)

Georgina Rich – Jane (la madre di Charlie)

Joseph Balderrama – Julio (il padre di Charlie)

La seconda stagione dovrebbe presentare David, il fratello maggiore omofobo di Nick, che deve ancora essere scelto.

Quante stagioni di Fermacuori possiamo aspettarci di vedere?

Alice Oseman, la creatrice di Fermacuoriil produttore esecutivo dello show, ha rivelato a RadioTimes che potrebbero essere necessarie fino a quattro stagioni per coprire la “storia completa”.

Non ho pianificato in dettaglio o altro, ma è abbastanza facile dividere i libri in stagioni, quindi penso che quattro lo farebbero.

Quattro stagioni è probabilmente il numero perfetto di stagioni per cui Netflix può impegnarsi. Se la popolarità dello spettacolo cresce o mantiene il suo pubblico dalla prima stagione, non c’è motivo per cui la visione delle quattro stagioni di Alice Oseman non possa essere soddisfatta.

Ti piacerebbe vedere il rinnovo di Netflix Fermacuori per una seconda stagione su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!