“Heartstopper” Stagione 2: Joe Locke parla di Charlie e Nick dice “Non vedo l’ora di vedere come si svilupperanno come coppia”

La serie queer love di Netflix, Heartstopper, sta ricevendo molto amore a livello globale. Tutto ciò di cui hai bisogno è dare un’occhiata a Twitter gay per confermarlo. Ha persino ispirato una fan a fare coming out con i suoi genitori. Lo spettacolo commovente è appena terminato e i fan stanno già chiedendo a gran voce altro su Nick e Charlie. Fortunatamente, Alice Oseman ha scritto un sacco di contenuti per i fan per risolvere il loro amore queer fino a quando Netflix non darà il via libera alla seconda stagione. In un’intervista con GQ, l’attore Joe Locke ha parlato del suo personaggio e di cosa vuole per la seconda stagione.

Joe Locke vuole affrontare i disturbi mentali e alimentari

Joe Locke, che interpreta Charlie nello show, è un ragazzo gay introverso timido fortunato alle audizioni. In un casting aperto che ha visto arrivare quasi 10.000 persone, Joe ha ottenuto il ruolo. Per essere un debuttante, ha interpretato il ruolo con assoluta convinzione. L’attore ha espresso il desiderio di continuare la storia d’amore di Nick e Charlie.

“Se avremo un’altra stagione (incrociamo le dita), non vedo l’ora di vedere come si svilupperanno in coppia. Ci sono anche altre tre graphic novel!” disse l’attore. La prima stagione è basata sui primi 2 webcomic con lo stesso nome. Quindi, se succede una seconda stagione, si tufferà direttamente nel terzo fumetto. La prossima parte apparentemente ruoterà attorno alla lotta di Charlie con la salute mentale. E Joe non vede l’ora di esplorare quel lato del suo personaggio. Desidera affrontare problemi come la salute mentale da un posto più leggero, a differenza della maggior parte degli spettacoli che prendono un percorso più oscuro.

Charlie di Heartstopper ha avuto un’influenza positiva sull’attore

Durante la stessa intervista, l’attore ha confessato che cerca di diventare più simile a Charlie nelle sue relazioni dopo lo spettacolo.

“Ho imparato ad apprezzare molto di più le persone della mia vita interpretando Charlie. Charlie è solo la persona più amorevole e temo che nelle relazioni della mia vita non sia sempre stato così. Cerco sempre di affrontarlo ora e di diventare più simile a Charlie”.

È commovente vedere che lo spettacolo ha avuto un effetto non solo sui fan ma anche sugli attori coinvolti.

