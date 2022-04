Heartstopper è già stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Se ti piacciono i tuoi programmi come i tuoi dessert – incredibilmente, incredibilmente dolci – allora probabilmente hai trovato un nuovo programma preferito in Heartstopper.

Sviluppata da Alice Oseman, la serie romantica britannica per adulti è basata sul suo webcomic e graphic novel con lo stesso nome, in anteprima su Netflix venerdì 22 aprile 2022.

Veniamo presentati a Charlie e Nick mentre affrontano la comprensione della loro amicizia, valutando se possa significare più di quanto si aspettassero.

Affrontando i temi dell’amore e delle relazioni giovanili, c’è molto da amare qui che risuonerà con il pubblico con tutto il cuore. Tuttavia, per coloro che hanno lavorato rapidamente ai suoi otto episodi, i pensieri andranno inevitabilmente alla stagione 2 di Heartstopper.

Heartstopper è rinnovato per la stagione 2?

Né Netflix né il creatore della serie hanno ancora annunciato Heartstopper stagione 2.

Tuttavia, è probabilmente un po’ prematuro aspettarsi notizie concrete sul rinnovo considerando quanto recentemente la serie sia arrivata sulla piattaforma.

Poiché è la prima stagione, c’è poca o nessuna indicazione di come si esibirà lo spettacolo in termini di spettatori. Tenendo conto di ciò, è probabile che Netflix osserverà da vicino i dati di visualizzazione prima di prendere la decisione di dare il via libera ai nuovi episodi.

Ottimisticamente, una decisione potrebbe essere presa intorno a maggio o giugno 2022.

“Dovrebbe essere qualcuno iconico”

Durante una recente chat con Buzzfeed, ad Alice Oseman è stato chiesto chi sarebbe stato il cameo dei suoi sogni in caso di rinnovo della seconda stagione.

“Ooh, è davvero difficile”, ha risposto. “Dovrebbe essere qualcuno iconico come Ian McKellen come insegnante o qualcosa del genere!”

Sarebbe piuttosto qualcosa, ma se la stagione 2 non ricevesse il via libera, Alice ha rivelato che sarebbe interessata ad adattare alcuni dei suoi altri lavori per la TV:

“Mi piacerebbe che! La mia risposta a questo cambia continuamente, ma la mia prima scelta in questo momento sarebbe Senza amore, che è il mio romanzo YA più recente. È una storia di coming out sull’essere aromantici e asessuali, e non c’è molta rappresentazione per quelle identità”.

Quindi, questo è un altro titolo e potenziale progetto da tenere d’occhio.

#HeartstopperVale sicuramente la pena. Sono così felice che siano rimasti molto vicini al materiale originale. Spero ci sia la stagione 2!! — Ellison (@DekuWinner) 22 aprile 2022

“Ho bisogno di Hearstopper stagione 2 al più presto, per favore”

Non ci è voluto molto perché il pubblico saltasse su Twitter e esprimesse le proprie speranze per un’altra serie di episodi di Heartstopper.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Ho finito di guardare #Heartstopper ma ne ho bisogno di più. PORTA LA STAGIONE 2 — Olaf (@cosmosownme) 22 aprile 2022

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

