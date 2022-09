Heartbreak High, The Crown e altro ancora

Ti meriti di sederti e rilassarti questo fine settimana con alcuni fantastici programmi Netflix. Lo streamer ha molte nuove uscite questa settimana, oltre a un enorme catalogo di preferiti in vari generi. Non perderti i nuovi episodi di Nell’oscurità e Ada Twist, Scienziata, e una nuova serie Crepacuore alto.

Se guardi l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix, vedrai molte ripetizioni di cui gli spettatori non ne hanno mai abbastanza, tra cui Cobra Kai, Gli imperfetti, Diavolo nell’Ohio, e Cose più strane. Alcuni nuovi arrivati ​​nella lista lo sono Narcos Saints, Cyberpunk: Edgerunner, e El Rey, Vicente Fernández.

Forse un film è più la tua velocità questo fine settimana. Il nuovo uscito Fai vendetta è un’ottima scelta. E non perdere l’occasione Fine della strada, No Limit, Me Time, o Morbio.

Ottobre si avvicina rapidamente e Netflix è pronta con la sua lineup Netflix e Chills.

Crepacuore alto

La prima stagione della serie originale Netflix Crepacuore alto è ora disponibile per lo streaming. La serie segue Amerie (Ayesha Madon), che molti spettatori potranno mettere in relazione con questo personaggio mentre fa un enorme passo falso al liceo e i suoi coetanei si radunano contro di lei.

Amerie crea quella che lei chiama “The Incest Map”, documentando tutti i collegamenti degli studenti, elencandoli per nome e gli atti che hanno fatto e con chi. Comprensibilmente, le persone non sono contente di questa mappa e tutti la evitano, compreso l’amore della sua vita. Ora dovrà cercare di annullare i torti che ha fatto e riconquistare i suoi amici.

I peccati di nostra madre

Una nuova docuserie, peccati di nostra madre, è stato rilasciato e i veri fan del crimine non vorranno perderne uno. Lori Vallow era una madre devota, una moglie amorevole e una devota cristiana. In tre anni tutto è cambiato e ora è in prigione, in attesa di processo per cospirazione per commettere omicidio e omicidio di primo grado. Queste accuse sono collegate alla morte del suo quarto marito, della moglie del suo quinto marito e dei suoi due figli più piccoli.

La serie in tre parti vede l’unico figlio sopravvissuto di Vallow, Colby, farsi avanti e gettare nuova luce sui presunti crimini di sua madre e sul retroscena della sua famiglia. I peccati di nostra madre cerca di rispondere alla domanda che tutti hanno: in che modo Lori Vallow, devota moglie, madre e cristiana, è stata coinvolta negli omicidi?

Al buio stagione 4

La quarta e ultima stagione di The CW Nell’oscurità è ora in streaming su Netflix. La serie segue Murphy Mason (Perry Mattfeld), una donna imperfetta e irrispettosa che è l’unica testimone dell’omicidio del suo amico spacciatore Tyson (Thamela Mpumlwana).

Murphy è cieca e la polizia respinge la sua storia della morte della sua amica, il che la spinge a cercare l’assassino con il suo cane, Pretzel. Mentre lavora per risolvere il suo omicidio, continua la sua colorata vita di appuntamenti mentre viene coinvolta ulteriormente nel mondo del crimine. La quarta stagione porta la serie a una conclusione scioccante da non perdere.

La corona

Con la morte della regina Elisabetta II, una rinascita della serie La corona è successo. La serie è tornata nella lista dei 10 migliori programmi TV. La serie ha attualmente quattro stagioni, con una quinta in arrivo nel 2022.

La serie è un dramma storico che racconta la vita della regina Elisabetta II, che il creatore Peter Morgan ha sviluppato dal suo film drammatico La regina (2006) e la sua rappresentazione teatrale Il pubblico (2013). È una serie ben fatta che segue la regina e la sua famiglia. Man mano che i personaggi invecchiano con la progressione della storia, vengono scelti nuovi attori per rendere conto del passare degli anni.

Ada Twist, Scienziato stagione 4

La quarta stagione di Ada Twist, Scienziata è ora disponibile su Netflix. Questa serie è stata adattata dal libro illustrato per bambini di Andrea Beaty illustrato da David Roberts. Barack e Michelle Obama, attraverso la loro Higher Ground Productions, hanno collaborato con Chris Nee per creare la serie per Netflix. La serie ha vinto l’Annie Award 2022 per la migliore produzione televisiva / televisiva d’animazione per bambini in età prescolare

La storia incoraggia i bambini a interessarsi alle STEM. Ada Twist, una giovane scienziata, e le sue due migliori amiche aiutano le persone nella scoperta scientifica, nella collaborazione e nell’amicizia.

