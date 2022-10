“Heartbreak High” Stagione 2: Netflix è stato rinnovato o cancellato?

Il riavvio australiano per adolescenti di Netflix di Crepacuore alto è stato rilasciato a settembre 2022 ma tornerà per una seconda stagione? Dobbiamo ancora ottenere notizie ufficiali sul futuro, ma secondo i rapporti, lo spettacolo farà il suo ritorno. Ecco cosa sappiamo della seconda stagione di Crepacuore alto su Netflix.

Riavvio dello spettacolo degli anni ’90 (disponibile per intero nella maggior parte delle regioni di Netflix in tutto il mondo), Crepacuore alto è un dramma romantico del liceo modernizzato paragonabile agli altri titoli di Netflix del genere, come Elite e di quest’anno Fermacuori.

Annunciata per la prima volta nel dicembre 2020, la serie è stata infine rilasciata il 14 settembre 2022.

È stato rilasciato con grande lode della critica, con molte recensioni che lodano la diversità con personaggi di razze, generi e disabilità diverse rappresentati.

Netflix è stato rinnovato o annullato Crepacuore alto?

Stato di rinnovo ufficiale: Non ancora rinnovatoLa nostra previsione di rinnovo: Probabile rinnovo dati rapporti

Come vedrai di seguito, la serie ha avuto un inizio difficile su Netflix, non riuscendo a esibirsi ben oltre i confini dell’Australia. C’erano senza dubbio molte ragioni per questo (non ultimo a causa dei rappresentanti dello spettacolo che scoraggiavano attivamente la copertura), ma nonostante il suo urto iniziale, la serie ha continuato a trovare un pubblico.

Michael Sun del Guardian (che in precedenza ha lavorato per Netflix Australia come editore culturale) ha notato che la serie è stata potenziata grazie a TikTok (un fenomeno che abbiamo visto prima di sollevare titoli come Ginny & Georgia e Cuori viola). Al momento della pubblicazione, lo spettacolo aveva accumulato 12,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok, probabilmente attirando gli occhi su Netflix.

Il 2 ottobre, il Daily Telegraph in Australia ha riferito che lo spettacolo era stato rinnovato per una seconda stagione.

Abbiamo contattato Netflix, che ci ha detto che non hanno nulla da confermare “in questo momento”.

Per il momento, il futuro dello show sembra luminoso, ma stiamo ancora aspettando la parola ufficiale.

Come sta bene Crepacuore alto esibendosi su Netflix?

Come abbiamo notato sopra, Crepacuore alto iniziato male su Netflix in tutto il mondo.

Iniziamo con le prime 10 cifre grezze di Netflix raccolte da FlixPatrol.

Anche in Australia, lo spettacolo ha raggiunto il numero 5 solo nei primi giorni prima di raggiungere il primo posto il 21 e 22 settembre prima di fermarsi.

Di seguito, puoi vedere una mappa di calore globale su dove lo spettacolo si è comportato meglio. Australia e Nuova Zelanda hanno naturalmente registrato i numeri più alti, ma anche i paesi dell’Europa orientale e del Sud Africa hanno ottenuto buoni risultati.

Andando avanti, i primi 10 siti di Netflix non erano presenti Crepacuore alto nella settimana 1, suggerendo che il numero era inferiore a 12,22 milioni. Questo ci ha portato a segnalarlo Crepacuore alto era considerato un flop.

Dopo il successo dello spettacolo sui social media, il pubblico è aumentato e lo spettacolo è successivamente apparso tra i primi 10 per le settimane 2 e 3, mostrando una presa particolarmente impressionante dalla seconda alla terza settimana:

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana tra i primi 10 Dal 18 settembre 2022 al 25 settembre 2022 18.250.000 6 1 Dal 25 settembre 2022 al 2 ottobre 2022 14.880.000 (-18%) 5 2

Che ne dici della domanda esterna per lo spettacolo?

TelevisionStats.com fornisce alcune informazioni su fonti più tradizionali (come Wikipedia, Google Search Trends, Twitter, Reddit ecc.) ma in particolare non include TikTok.

Di conseguenza, lo spettacolo è diventato solo il 28° spettacolo più richiesto dalla sua uscita.

Ti piacerebbe vedere Crepacuore alto tornare per una seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti in basso.