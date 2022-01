Hawk (Jacob Bertrand) di Cobra Kai ha davvero un tatuaggio da falco e un labbro leporino?

I fan di tutto il mondo sono sempre curiosi di conoscere le caratteristiche della vita reale del loro personaggio preferito. Il Cobra Kai la serie su Netflix è diventata un successo immediato e ha iniziato a raccogliere fan devoti. Significativamente, essendo uno degli spettacoli più divertenti e stimolanti sulla mega piattaforma di streaming, i fan vorrebbero conoscere ogni intricato dettaglio dello spettacolo. Molti di voi si staranno chiedendo se Jacob Bertrand, che interpreta Hawk nello show, ha effettivamente il tatuaggio di Hawk e il labbro leporino o no?

Il tatuaggio del falco e il labbro leporino sono reali?

La domanda di cui sopra ha piuttosto incuriosito il fandom di Cobra Kai. Tuttavia, il loro amato personaggio, Eli “Hawk” Moskowitz, ha rivelato la risposta in un’intervista alla NBC di Los Angeles. Ha parlato del terribile processo di acconciare i propri capelli in un mohawk, cancellando i dubbi dei fan che pensavano che fosse una parrucca.

“Quindi devo prendere tutto: il mohawk, il tatuaggio, il labbro. Tutto. È una buona ora e mezza, due ore. Il mohawk impiega un’ora. E sono tutti i miei capelli veri. Ed è troppo lacca per capelli è quello che direi. Passiamo attraverso così tante bottiglie di lacca per capelli. Non è così male. Il tatuaggio è un tatuaggio temporaneo. È disponibile in tre pezzi e anche la cicatrice del labbro è un piccolo tatuaggio”, ha detto la star di Cobra Kai.

Qualche motivo particolare per cui Jacob Bertrand non ha veri tatuaggi?

La sua ragione per non avere veri tatuaggi è sincera e gentile come la sua vera personalità. In un’intervista con Linda Marie, la risposta della star di Cobra Kai alla domanda sui veri tatuaggi è molto riconoscibile: “No, no! Avevo 17 anni quando l’abbiamo girato, quindi non ho avuto la possibilità di farmi un tatuaggio. Mi piacerebbe che Hawk si facesse più tatuaggi per la prossima stagione. Continuo a chiamare e mandare messaggi agli sceneggiatori, Josh e Hayden, andiamo ragazzi, Hawk ha bisogno di più tatuaggi per mettersi in mostra! Mi piacerebbe tatuarmi nella vita reale, ma non credo che mia madre me lo permetterebbe mai”, ha detto il 21enne su Fan Fest News.

Speriamo che questo tocchi almeno un paio di domande nella mente dei fan. Tatuaggi veri o meno, i fan adorano e supportano Hawk mentre vola nei cieli.

