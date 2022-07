Harry Styles sta governando Netflix e “Come finisce” ne è solo un’altra prova

Ci ha rubato il cuore per la prima volta con i suoi compagni di band negli One Direction. Una voce che si è distinta decisamente dalla massa, Harry Styles si è sempre fatto sentire e ha messo fuori combattimento i suoi assoli. Anche dopo aver lasciato la sua band immensamente popolare, il cantante ha comunque creato un nome individuale per se stesso nell’industria musicale. Anche i film di Netflix non potevano fare a meno di esistere nell’era degli stili di Harry.

Dai, Harry, NON vogliamo darti la buonanotte!

Harry alias Hazza ha i nostri cuori da tempo immemorabile in modo del tutto metaforico e letterale. Quanto possono essere esplosive la sua persona e la sua mentalità che anche i film di oggi hanno iniziato a riflettere la loro ossessività con le sue canzoni. Ci sono un certo numero di riferimenti a Harry Styles in molti dei tuoi film preferiti che non hai notato. Ma non preoccuparti, perché lo portiamo alla tua attenzione proprio qui! In un video di YouTube caricato di recente, un fan ha indicato un banner che promuove una delle sue canzoni nel film, Come finisce. Inoltre, all’inizio, vediamo uno striscione con “Tratta le persone con gentilezza” e “Sai chi ci hai scritto sopra”.

I fan sono stupiti dal numero di nascosti Canzoni di Harry Styles Netflix ha ma ci siamo. Come nel video, c’è un altro film, A tutti i ragazzi che ho amato prima, dove gli spettatori con gli occhi d’aquila di Netflix hanno individuato a Il minuscolo cameo di Harry Styles nella commedia romantica. E non è sconosciuto a nessuno che Anna Tod’s After, che è diventato un intero franchise a sé stante, è iniziata come fan fiction per Harry. Lascia stare i riferimenti. Lo stesso Harry ha recitato in numerosi film di successo come MCU Eterni e il suo prossimo film con Florence Pugh, Non preoccuparti tesoro. Inoltre, per non dimenticare il suo ruolo eccezionale nel film sulla guerra mondiale Dunkerque.

Harry Styles è stata la definizione della perfetta miscela di musica contemporanea con una sfumatura di altri tempi

A parte tutta la fama e la gloria, il modo in cui Harry è rimasto fedele alla sua visionedando sempre il meglio di sé per i suoi fan, è semplicemente fantastico. Nell’era della musica modernizzata, che lentamente porta via tutta l’essenza della vera melodia, Harry Styles è uno di questi personaggi che è in grado di trascendere i decenni e aggiungere un tocco molto più moderno con alcune delle sue stesse produzioni. Ma allo stesso tempo, sembra sempre che ci porti in un regno completamente diverso in cui governa e in cui viviamo pacificamente.

