Harry Potter come la prossima serie Netflix, “The School for Good and Evil” ha un poster che vale la pena abbattere

Film e spettacoli che ci trasformano in a fantastico mondo sono molto importanti. Pertanto, i film piacciono il Il Signore degli Anelli e Harry Potter avere un grande fandom. Ti aiutano a fuggire dal mondo reale e caotico e ti portano in un mondo in cui non devi preoccuparti di nulla. Un altro film che fa lo stesso è La scuola del bene e del male e fortunatamente Netflix si aggiungerà a questo fantasioso mondo.

La scuola del bene e del male sarà presto trasmessa in streaming su Netflix!

Proprio di recente, Netflix ha rilasciato il manifesto del film ta Scuola del Bene e del Male. I cast del film sono Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso. Il poster trasmette assolutamente le vibrazioni dell’essenza fantastica. Il costume, i colori e i dettagli nel poster sono così accurati. La favola immagini come i fiori che sbocciano su un lato e il vapore scuro e senza vita sono anche fedeli al titolo stesso. Insieme ai suddetti attori, Lawrence Fishburne, Michelle Sì e Ben Kingsley ci sarà anche nel film. Guarda tu stesso il post qui.

Da che parte stai? Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso, Kerry Washington e Charlize Theron recitano in The School for Good and Evil. In anteprima il 21 ottobre pic.twitter.com/Z9DIUh2un0 — Netflix (@netflix) 21 luglio 2022

Di cosa parla il film?

Il film è basato sul 2013 romanzo omonimo di Soman Chainani. Il film andrà in streaming 21 ottobre 2022 su Netflix. Recentemente l’autore ha parlato della possibilità di un adattamento del suo libro. Lui dice, “Mi sento come una rana che si è appena trasformata in un principe.” Lo rivela anche lui Paul Feig è il suo regista preferito e farsi adattare dal suo preferito è un onore e un sognare.

Mentre Harry scopre chi è veramente nel film, allo stesso modo i personaggi di questo film scoprono chi sono veramente. Scoprono il verità magiche quando entrano a scuola. E proprio come in Harry Potter, sarà in gioco l’amicizia e una lotta tra di loro bene e male saranno prominenti.

Sei entusiasta di scoprire le verità magiche? Facci sapere tutte le tue aspettative dal film nei commenti qui sotto.

