Harry e Meghan: Twitter diviso mentre la duchessa prende in giro questa tradizione reale per la regina nelle docuserie

Docuserie Netflix Harry e Meghan è finalmente arrivato. Come previsto, lo sono i fan e gli esperti reali mettendo sotto scanner il Duca e la Duchessa di Sussex per ogni scena e dialogo. I primi tre episodi dello spettacolo approfondiscono la relazione tra il principe Harry e Meghan Markle. Hanno descritto in dettaglio come si sono incontrati e il reazione ad alta tensione della stampa e di altri membri reali alla relazione.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

La coppia reale con sede in California ha ha lasciato la maggior parte degli spettatori colpiti dalla loro sincerità e onestà. Tuttavia, ci sono anche critiche a causa di alcune scene dello spettacolo. Una clip che ha causato indignazione sui siti di social network inclusa La descrizione di Markle del suo primo incontro con il defunto monarca.

Markle scatena i fan reali criticando il protocollo reale in Harry & Meghan

Verso la fine del secondo episodio, Meghan Markle ha rivelato come è venuta a conoscenza del suo primo incontro con la regina Elisabetta II all’ultimo momento. Il principe Harry ha dato un altro shock a Markle informandola della tradizione della riverenza. I Sussex erano in macchina in viaggio per raggiungere Sua Maestà quando il principe reale le raccontò dell’inchino. In particolare, tutti i i membri femminili reali devono fare la riverenza alla regina per mostrare il loro rispetto.

Meghan Markle racconta la storia di come è andata la prima volta che ha incontrato la Regina Elisabetta. pic.twitter.com/44glv3qORN — Visegrád 24 (@visegrad24) 8 dicembre 2022

“Come lo spieghi alla gente? Come spieghi che ti inchini a tua nonna? E che dovresti fare una riverenza, soprattutto a un americano. Quello è strano,” Il principe Harry ha detto alla telecamera di Netflix.

L’ex attrice americana inizialmente pensava che il suo allora fidanzato la stesse prendendo in giro e le ci vollero alcuni minuti per venire a patti con il protocollo. Meghan Markle ha confrontato il tradizione di inchino al dramma teatrale Epoca Medievale, Cena e Torneo. Intanto lei si inchinò drammaticamente mentre allargava le mani per rappresentare ciò che capiva del protocollo reale.

Vedere la duchessa prendere in giro la tradizione dell’inchino ha lasciato gli inglesi furiosi. Anche il principe Harry sembrava estremamente a disagio con l’azione. Tuttavia, molti americani si sono riferiti allo scherzo mentre difendevano il Abiti allume.

Se Meghan Markle trova le tradizioni reali così ridicole come fa così chiaramente in questo video, perché non rinuncia a essere la duchessa del Sussex e smette di sanguinare dal nostro paese? Aspetta. Altrimenti non sarebbe in grado di incassare milioni. pic.twitter.com/qqc7pxYrlA — Dominique Samuels (@Dominiquetaegon) 8 dicembre 2022

Sì, mi rendo conto che è stato girato prima della sua morte e contiene un tale disclaimer, ma comunque: quanto fottutamente all’oscuro deve essere Meghan Markle per permettere che il filmato di lei che prende in giro la defunta regina vada in onda e spero ancora di uscire pubblicamente dalla parte giusta di questa cosa. #HarryandMeghanNetflix — Roy Hobbs (@roy_hobbsNYK) 9 dicembre 2022

Gli inglesi perdono la testa per quella clip di Meghan Markle autoironica perché non aveva idea di come “inchinarsi” – spero che tu non l’abbia visto. pic.twitter.com/Ym0GCJMuc9 — Cian (@CianByNature) 9 dicembre 2022

Non ho una vera opinione su tutti gli argomenti di Meghan Markle, tuttavia in questo caso non vedo nessuno prendere in giro qualcosa di diverso da se stesso. Il dialogo lo dimostra. https://t.co/ysadaqZCSa — Chris (Parody) (@Baffled_By_This) 9 dicembre 2022

Meghan Markle prende in giro il rispetto di una riverenza per un’amata regina. Prende in giro le tradizioni della monarchia e del Regno Unito. E si ritrova adorabile mentre lo fa. È la donna più narcisista e presuntuosa. Questo “spettacolo” sta solo rivelando a tutti chi è veramente — Vicki (@NyVicki) 8 dicembre 2022

Questa America, è per questo che non ci piace. Così irrispettoso. pic.twitter.com/3znxhJmrD1 — Sophie Corcoran (@sophielouisecc) 8 dicembre 2022

Non stava mancando di rispetto. Stava affermando di non avere familiarità con le aspettative e le procedure adeguate. Stava facendo uno scherzo autoironico, non prendendo in giro il tuo paese. State solo cercando dei modi per giustificare il vostro odio irrazionale per questa donna. — Jasmine (@feistybunnygirl) 8 dicembre 2022

Questo è ciò che è realmente accaduto. Clip COMPLETA. Non la versione modificata. 🫣 pic.twitter.com/99wWVc9M9c — Christina Eddings (@tinaeddings01) 8 dicembre 2022

Qual è la tua opinione sulla reazione di Meghan Markle ai protocolli reali? Condividi con noi nei commenti qui sotto.

