Harry e Meghan: il principe rivisita i giorni orribili prima della morte della principessa Diana, accusa i media di essere perseguitato

Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato il tanto atteso primo volume della loro docuserie Harry e Meghan. Il primo episodio dello spettacolo Netflix si è concentrato principalmente sul L’infanzia di Duke e il suo rapporto con sua madre, la principessa Diana. Ha discusso candidamente del bei ricordi con la defunta principessa del Galles, ricordandone anche alcuni orrendi.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Il principe Harry ha parlato di come sempre la principessa Diana voleva proteggere lui e suo fratello, il principe William, dagli occhi indiscreti dei media. Tuttavia, non è riuscita a proteggere la propria privacy in seguito al divorzio dall’attuale re Carlo III. Essere circondati dalla stampa non era una novità per la principessa dopo il suo matrimonio con il principe reale. in ogni caso, il situazione è peggiorata dopo la tanto chiacchierata separazione.

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan: “Ha le orecchie da cagnolino…” – Il duca e la duchessa di Sussex rivelano quanto sia “moderna” la loro storia d’amore

Il principe Harry riflette sulle difficoltà della principessa Diana in Harry e Meghan

Il duca di Sussex ha rivelato come il suo la madre era sola dopo il divorzio dal padre. Non c’era protezione dal palazzo e dalla principessa Diana spesso si è trovata perseguitata dalla stampa. Harry e Meghan video visualizzati del il defunto reale viene invaso dai paparazzi ogni volta che usciva di casa.

Il principe Harry sta letteralmente facendo per Meghan quello che Charles NON ha fatto per la principessa Diana, il che alla fine l’ha portata alla morte prematura. Personalmente, penso che Diana stia facendo il tifo per H e M fino in fondo. Come dovrebbe. Il tuo revisionismo è selvaggio. https://t.co/Qn0wksIHho — Pensatore indipendente (@ThinkIndep) 3 dicembre 2022

“Mia madre è stata molestata per tutta la vita con mio padre. Ma dopo che si sono separati, le molestie hanno raggiunto nuovi livelli. Sì, potrebbe essere stata una delle donne più influenti e potenti del mondo, ma è stata completamente esposta a questo “ ha detto il principe Harry nella docuserie di Netflix.

Il Duca ha rivelato come vedere la sofferenza di sua madre a causa dei media lo ha spaventato per sua moglie. Dubitava di trovare una donna che non sarebbe stata scacciata dalla brutale stampa nel Regno Unito. “Ho visto cose, ho sperimentato cose, ho imparato cose. Il dolore e la sofferenza delle donne che si sposano in questa istituzione”, il principe reale è stato citato come detto nel primo episodio.

LEGGI ANCHE: La docuserie Harry & Meghan: Bombshell mostra filmati inediti della foto di Archie e della principessa Diana

In particolare, il principe Harry e Meghan Markle includevano anche clip delle interviste della principessa Diana in cui aveva si è rivelato scomodo a causa della costante intrusione dai media.

Hai visto tutti e tre gli episodi di Harry e Meghan andato in onda l’8 dicembre? Condividi i tuoi pensieri sullo spettacolo nei commenti qui sotto.

Il post Harry & Meghan: Prince Revisits Horrible Days Before Princess Diana’s Death, Slams Media for Hounding è apparso prima su Netflix Junkie.