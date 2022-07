Harry e Meghan accumulano contenuti con Archie di 3 anni per un accordo Netflix multimilionario?

Dopo aver fallito nel trovare qualcosa di interessante per il loro prossimo documentario Netflix, il principe Harry e Meghan Markle stanno cercando di creare qualcosa disperatamente. La coppia, compreso il figlio maggiore Archie, sono stati avvistati mentre si godevano il viaggio nel giorno dell’indipendenza americana. Come parte del loro accordo con Netflix, la coppia è già sotto pressione. Mentre Harry e Meghan sembrano affrontare questa pressione a modo loro. I Sussex sono apparsi di recente con il loro bambino che si godeva le vacanze lontano da casa.

Harry e Meghan hanno celebrato il giorno dell’indipendenza americana

SU il 4 luglio, la coppia è andata in gita con i figli per festeggiare la giornata. Andarono in un famoso resort Jackson Hole il 4 e goduto di una parata locale in Wyoming con il loro figlio maggiore Archie. Dopo essere scomparso per molto tempo, Archie, insieme alla coppia, è apparso in pubblico. Ma era davvero solo per festeggiare, o fa parte del loro accordo da 100 milioni di dollari con Netflix?

Tuttavia, non hanno pubblicato ufficialmente le fotografie, né hanno commentato ufficialmente a riguardo. Ma tra la folla, uno spettatore ha riconosciuto e cliccato alcune fotografie dei Royals. La fotografia mostrava Archie, con indosso un cappello rosso, bianco e blu. Stava sventolando la bandiera americana mentre Meghan era seduta proprio accanto a lui. Il principe Harry era accanto a sua moglie e Archie con un berretto sportivo verde scuro.

Tuttavia, il rifiuto delle versioni ufficiali delle fotografie potrebbe indicare che lo stanno salvando per il loro prossimo documentario, ha affermato Professor Cele Otnes. Il professor Otnes è il Esperto di branding della famiglia reale e coautore di “Febbre reale”. Ebbene, il Duca e l’Olandese si aspettavano di far fotografare la loro piccola, Lilibet, con la Regina stessa. Ma sfortunatamente, non sono riusciti a ottenerlo e Netflix voleva di più dalla coppia ora.

Una fonte sconosciuta ha affermato che i tempi devono ancora essere fissati, ma le cose sono nell’aria. Professor Otnes ha commentato questo atto di i Sussex. “I detrattori probabilmente direbbero che questo è il loro tentativo di creare più filmati per i contenuti di Netflix e molti commentatori delle storie hanno notato che non abbiamo mai visto la faccia di Meghan. Forse stava salvando quegli scatti per Netflix”, disse il Professore.

Mentre il gigante dello streaming richiede alcune risposte alla coppia durante la loro visita alle celebrazioni del Giubileo della Regina, Harry e Meghan hanno anche visitato Oprah Winfrey dopo essere tornati a casa. Sono questi i segni dei loro imminenti docuserie Netflix? La coppia sta cucinando qualcosa di sospetto?

