Happy Endings lascerà Netflix a giugno 2022 (Dove guardarlo)

La serie comica sottovalutata Lieto fine non avrà un lieto fine su Netflix. Sfortunatamente, il classico di culto lascerà Netflix esattamente un anno dopo aver finalmente fatto il suo debutto sul servizio di streaming. Questo non è ah-zing!

Lieto fine è arrivato per la prima volta su Netflix nel giugno 2021, segnando la sua prima apparizione sullo streamer dalla sua tragica cancellazione nel 2013. Tutte e tre le stagioni della sitcom della ABC erano state precedentemente disponibili per lo streaming su Hulu.

Per coloro che non hanno ancora visto la serie, Lieto fine è incentrato su sei amici affiatati a Chicago, che stanno vacillando per la rottura di due membri integrali del loro gruppo. Per fortuna, si riprendono tutti dalla rottura e rimangono amici, anche se sicuramente ne conseguono lotte esilaranti.

Purtroppo, è la tua ultima chiamata da guardare Lieto fine su Netflix. La commedia sarà uno dei tanti titoli che lasceranno lo streamer a giugno 2022. Scopri quanto tempo ti resta con il preferito dai fan e dove puoi guardarlo dopo aver lasciato Netflix!

Lieto fine in uscita da Netflix a giugno 2022

Il 1 giugno Lieto fine non sarà più disponibile su Netflix. Ciò significa che il 31 maggio è l’ultimo giorno per guardare tutte e tre le stagioni della serie. Dopodiché, dovrai cercare altrove.

Come accennato in precedenza, la serie è arrivata per la prima volta su Netflix il 1 giugno 2021, dopo la riunione del cast di “And the Pandemmy Goes To…” nel luglio 2020. Era il momento perfetto per i fan di lunga data per rivisitare la serie e assaporare in tutti i momenti migliori.

Dove vedere il lieto fine

Nonostante Lieto fine non chiamerà più Netflix la sua casa di streaming, non sta scomparendo completamente da Internet. La serie completa rimane per il momento disponibile su Hulu. Speriamo che la serie torni su Netflix in futuro.

Non importa dove lo spettacolo sia in streaming, è assolutamente da guardare e non è troppo tardi per guardare tutti i 57 episodi di una delle commedie più divertenti e amate della storia della televisione. Assicurati sempre di aggiungere Lieto fine alla tua lista di controllo su qualsiasi piattaforma!