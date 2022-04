Hanno clonato Tyrone rilasciano aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Quando Netflix ha annunciato la sua lista di film del 2022 a febbraio, un film che molti di noi erano entusiasti di vedere una parte della lista era Hanno clonato Tyrone. Abbiamo tenuto traccia di tutti i dettagli importanti sul film originale in uscita e creato una guida da condividere con te.

Hanno clonato Tyrone è un film di fantascienza diretto da Juel Taylor, che fa di questo il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Potresti conoscere Taylor dal suo lavoro nel film drammatico sportivo Credo 2. La sceneggiatura è stata co-scritta da Taylor e Tony Rettenmaier e prodotta da MACRO.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere Hanno clonato Tyrone!

Hanno clonato gli aggiornamenti di rilascio di Tyrone

Al 18 aprile, Netflix non ha annunciato una data di uscita ufficiale. Speriamo che lo streamer faccia presto un annuncio. La produzione del film è iniziata nel 2020, ma non si conosce una data di chiusura. Sappiamo che il film è attualmente in post-produzione e molto probabilmente è in post-produzione da un po’, quindi il film di fantascienza potrebbe davvero arrivare su Netflix da un giorno all’altro.

La buona notizia è che Hanno clonato Tyrone è confermato che arriverà sullo streamer entro la fine dell’anno. Nel video di anteprima del film Netflix 2022, gli spettatori possono dare un’occhiata al film dall’1:00 all’1:01.

Per ora, la nostra migliore previsione sulla data di uscita sarebbe in estate. Ovviamente potremmo vedere il film prima o dopo l’estate poiché questa è solo la nostra previsione. Condivideremo la data di uscita non appena verrà annunciata.

Hanno clonato il cast di Tyrone

Ecco l’elenco del cast principale tramite IMDb di seguito:

John Boyega come Fontaine

Jamie Foxx nel ruolo di Slick Charles

Teyonah Parris nel ruolo di Yo-Yo

Ci sono molti altri attori di talento che fanno parte del cast. Puoi controllare il cast completo e la troupe sulla pagina IMDb ufficiale del film.

Hanno clonato la sinossi di Tyrone

Abbiamo condiviso la sinossi tramite What’s on Netflix proprio di seguito:

Un polposo mistero fantascientifico in cui un improbabile trio indaga su una serie di eventi inquietanti, avvisandoli di una nefasta cospirazione in agguato direttamente sotto il loro cappuccio. Fontaine, uno spacciatore di quartiere, viene ucciso a colpi di arma da fuoco dal rivale Isaac e poi è molto scioccato di svegliarsi nel suo letto la mattina dopo illeso. Lui, Slick Charles e Yo-Yo iniziano a indagare sull’incidente e la loro ricerca alla fine li porta in un vasto complesso sotterraneo dove un laboratorio sostenuto dal governo sta eseguendo esperimenti sulla popolazione nera locale. Rendendosi conto di essere un clone artificiale controllato da Nixon, Fontaine inizialmente prova disperazione, ma decide di dover opporsi a questi signori istituzionali bianchi per il bene del suo quartiere.

Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale e il trailer quando Netflix li rilascerà. Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Hanno clonato Tyrone!