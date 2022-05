Hannah Dodd sostituisce Ruby Stokes significa che vedremo la storia di Francesca Bridgerton nella terza stagione?

Il mondo intero si è sintonizzato per guardare la stagione 2 di uno dei drammi storici più popolari, Bridgerton. La seconda stagione dello show ha ricevuto una così grande reazione dal pubblico che Netflix non ha impiegato tempo ad annunciare la terza stagione. Bridgerton la stagione 3 è attualmente al lavoro, con il gigante dello streaming che mette il suo miglior team dietro al progetto.

Ma sembra che un precedente membro del cast che i fan e il cast avevano molto amato non tornerà. E sappiamo tutti che Netflix non è quello che ritrasmette spesso. Quindi, se hanno deciso di riformulare un personaggio importante, devono aver avuto le loro ragioni. Diamo un’occhiata a quale attrice non tornerà.

Un nuovo volto nella terza stagione di Bridgerton

Probabilmente vedremo più Francesca su Bridgerton la prossima stagione e avrà una nuova apparizione. Nella terza stagione di Netflix e ShondaLand Dramma d’epoca Regency serie basata su Giulia Quinni romanzi rosa, Hanna Dodd (Anatomy of a Scandal) ritrarrà l’enigmatico Bridgerton fratello.

In una rifusione, si unirà al programma estremamente popolare come una serie regolare, in sostituzione di Ruby Stokes, che ha lasciato per recitare in un’altra serie Netflix, l’imminente Lockwood & Co., basata sui libri di Jonathan Stroud.

Netflix ha pubblicato un post ufficiale su Twitter, salutando Ruby e accogliendo Hannah in famiglia.

BRIDGERTON NEWS: Hannah Dodd (Anatomy of a Scandal) interpreterà Francesca Bridgerton nella terza stagione. Prende il ruolo di Ruby Stokes, che sta per recitare in Lockwood & Co. Non vedo l’ora di dare il benvenuto ad Hannah in famiglia. pic.twitter.com/XEinB4uCFQ — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 12 maggio 2022

La posizione di Francesca su Bridgerton è rimasto a lungo un mistero. Stokes l’ha interpretata due brevi cameo nella prima stagione, durante la quale il suo personaggio ha fatto visita a sua zia a Bath.

La stagione 2 è iniziata meglio, con Francesca (Stokes) apparendo nel primi tre episodi prima di partire senza spiegazioni per il resto della stagione; quando Stokes tornò Lockwood & Co per adempiere a un precedente impegno.

LEGGI ANCHE: Dal libro di botanica a una lettera, i fan del genio decodificano il nuovo poster di Colin Bridgerton per le uova di Pasqua

Sono emersi i primi segnali di sostituzione di Francesca Dicembre. Quando è stato pubblicato un annuncio di casting per una nuova serie regolare. Stokes è stata una guest star ricorrente Bridgerton, che l’ha aiutata a ottenere un ruolo regolare in una serie in un altro spettacolo.

Francesca Bridgertonil Bridgerton di famiglia seconda figlia più giovanedovrebbe essere al centro della scena in una prospettiva sesta stagione di Bridgerton. Binsediato nel sesto libro di Quinn, “Quando era malvagio”.

La serie, che è attualmente alla ricerca nuovi personaggi della terza stagioneriprenderà la produzione a Londra quest’estate.

Sei entusiasta che Hannah assuma il ruolo dopo Ruby? Condividi le tue risposte con noi nei commenti.

Puoi trasmettere in streaming entrambe le stagioni di Bridgerton solo su Netflix.

Il post Hannah Dodd al posto di Ruby Stokes significa che vedremo la storia di Francesca Bridgerton nella terza stagione? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.