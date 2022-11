Hannah Dodd età, altezza, Instagram e altro

Enola Holmes 2 la star Hannah Dodd è l’ennesima star di Netflix in ascesa!

Non solo reciterà nella terza stagione della serie originale Netflix Bridgerton nei panni di Francesca (che sostituisce Ruby Stokes della prima e della seconda stagione), ma è anche presente in Enola Holmes 2l’amato film che crediamo possa essere il suo ruolo da protagonista.

Ora è il momento migliore per far parte della crescente base di fan di Hannah, e non potremmo essere più onorati di aiutarti dicendoti tutto quello che c’è da sapere su questa straordinaria attrice!

Hannah Dodd età

Hannah Dodd è nata il 17 maggio 1995 a Colchester, in Inghilterra. L’attrice britannica ha attualmente 27 anni ed è un Toro.

Altezza di Hannah Dodd

Celebrow riferisce che Hannah si trova a circa 5 piedi e 7 pollici. Ha gli occhi castano scuro e, sebbene stia cullando la bionda, ha i capelli naturalmente castano scuro.

Hannah Dodd Instagram

L’Instagram di Hannah, @hannahfkdodd, è diventato il nostro nuovo profilo preferito da visitare quando abbiamo bisogno di ispirazione per la moda. Ha un sacco di scatti in cui è vestita a festa e altrettante foto dei suoi capelli e trucco impeccabili. Ma anche quando non è affascinata, i suoi 127.000 follower apprezzano molto i suoi post più rilassati.

Guarda lo splendido look dell’abito di Hannah alla London Fashion Week 2022.

C’è molto di più da dove viene! Se vuoi vedere di più su Hannah, dai a Instagram e al suo Twitter, @hannahfkdodd, un seguito per film più eleganti.

Ruoli di Hannah Dodd

Bridgerton stagione 3 e Enola Holmes 2 non sono gli unici titoli Netflix in cui vedrai questa star, dato che ha anche interpretato una giovane Sophie Anatomia di uno scandalo.

Guardala nel trailer ufficiale dell’originale Netflix di seguito.

Siamo obbligati a vederla in molti altri spettacoli e film nel prossimo futuro. Ma fino ad allora, dai un’occhiata a tutti gli altri titoli con Hannah Dodd di seguito:

prostitute (2018) come Sophia Fitzwilliam

Trovami a Parigi (2018) come Thea Raphael

Pandora (2020) come Consigliera Jennifer

Eterni (2020) come Sandra

Fiori in soffitta: l’origine (2022) come Corrine Foxworth

Non dimenticare di mostrare a Hannah Dodd il tuo supporto in streaming Enola Holmes 2 su Netflix!