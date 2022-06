Halsey dice che “non è abbastanza famosa” per farla interpretare da Millie Bobby Brown in un film biografico

Millie Bobby Brown è un attore straordinario. I suoi talenti l’hanno sicuramente aiutata a crearsi una nicchia nel settore. E tutti vogliono lavorare con lei. Ma sembra Halsey non vuole lavorare con Millie. Piuttosto, lei vuole il L’attrice britannica li interpreterà in un film biografico. La cantante ha parlato in dettaglio del film biografico del sogno, ma era un po’ preoccupata se l’attrice avrebbe assunto il ruolo.

Scopri tutto quello che è successo mentre Halsey parlava del film biografico durante l’apparizione Ta Tonight Show con Jimmy Fallon.

Halsey vorrebbe vedere Millie Bobby Brown interpretarla

Halsey ha continuato a parlare Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon per discutere del loro ultimo tour e della nuova linea di trucco, About-Face. Fallon ha chiesto al cantante chi vorrebbe interpretare in un film biografico tra un gioco a quiz e alcuni racconti.

Una domanda a cui avevano già preparato una risposta.

“So la risposta,” Halsey ha risposto mentre Fallon ha tirato fuori una foto di Halsey vestito da Undici da Cose più strane, interpretato da Millie Bobby Brown. Con una forte somiglianza con la giovane attrice, Fallon ha proposto a Brown di interpretarli in un adattamento cinematografico delle loro vite.

Il cantante ha poi scherzato dicendo che non lo erano “abbastanza famoso” per scegliere Brown e ha suggerito che lo stesso Fallon sarebbe stata una scelta migliore.

“Voglio dire, sì, Millie sarebbe fantastico” Halsey acconsentì. “Ma non credo di essere abbastanza famoso per interpretare Millie. Lo farai, vero?” Hanno poi aggiunto di aver trovato inquietanti le somiglianze tra loro e Millie.

Halsey ha detto, “Oh no, in realtà sembriamo solo sorelle.”

È interessante notare che Halsey si è anche esibito al Governors Ball Music Festival a New York City durante il fine settimana, coprendo la canzone di Kate Bush del 1985 “Correndo su quella collina”.

Il grande successo degli anni ’80 è appena tornato in auge, volando ai vertici delle classifiche dopo essere stato incluso nella stagione 4 di Cose più strane.

In effetti, Millie e Halsey sono doppelgänger l’una dell’altra. E vedere un attore di talento come Millie interpretare la straordinaria cantante, Halsey sarebbe un piacere per i fan di entrambe le celebrità.

Ragazzi, pensate che Millie sarebbe perfetta per interpretare Halsey? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Nel frattempo, guarda Millie nei panni di Eleven Cose più strane solo su Netflix poiché l’ipotetico film biografico diventa realtà.

