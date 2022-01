Hallelujah! Tyler Perry in “A Madea Homecoming” porta un iconico ritorno della diva: controlla i dettagli

A seguito di Non guardare in alto, Tyler Perry è tornato con una commedia satirica su Netflix, Un ritorno a casa Madea. Dopo aver coinvolto il suo pubblico con abbastanza problemi, lo sceneggiatore e regista, Perry, riporta la nonna preferita d’America, Madea, dopo il ritiro. È ancora la tosta a cui non importa della legge o del suo reggiseno. Nel trailer, Madea dice, “Nero, non rompere… a meno che tu non lo stia usando.” e sembra che viva delle sue parole.

Diciamo “hallelujur” e scopri di più Un ritorno a casa Madea.

Data di uscita del nuovo film Netflix di Madea

Un ritorno a casa Madea sarà trasmesso in streaming su Netflix il 25 febbraio 2022.

Dal 1999, Perry interpretava il ruolo di Madea e l’era finì con Un funerale di famiglia Madea nel 2020, ma la mente di Perry è cambiata dopo che la pandemia ha colpito il mondo. Spiega a Variety, “Avevo finito con Madea, completamente chiuso… Ma mentre stavo guardando lo stato del mondo – e ho finito un tour a gennaio, appena prima che la pandemia iniziasse a scoppiare nel paese – e la quantità di gioia e le risate che ha portato a così tante persone, questo è ciò che penso manchi. Abbiamo bisogno di quella risata e di quella gioia”.

Cosa possiamo aspettarci da Madea su Netflix?

Il film è stato girato e prodotto la scorsa estate ai Tyler Perry Studios di Atlanta con un budget di oltre 20 milioni di dollari. Questa volta, la trama è incentrata, ovviamente, su Madea, che si sta preparando per una festa per la laurea del suo pronipote. Ma alcuni segreti e drammi di famiglia minacciano la felicità della casa. Scopriamo se Madea riuscirà a riunire di nuovo tutta la sua famiglia.

Il personaggio Madea arriva sul grande schermo per la dodicesima volta. In una conversazione con EW, Tyler Perry spiega perché ha creato il nuovo film. Egli ha detto: “Stavo guardando lo stato del mondo e quanto fosse polarizzato… nessuno ride. Nessuno ha più la possibilità di ridere di pancia. E io sono tipo, ‘Quale strumento ho nel mio arsenale che può portare quel tipo di risate?’ Sulla base della dichiarazione di Perry, possiamo aspettarci una rivolta di risate con il nuovo film di Madea.

Un cast di Madea Homecoming

Tyler Perry interpreterà ovviamente il personaggio di Madea. L’altro cast comprende:

Brendan O’Carroll nel ruolo di Agnes Brown

Brandon Black nel ruolo di Tim

Isha Blaaker nel ruolo di Davi

Gabrielle Dennis nel ruolo di Laura

Ginevra Maccarone come Sylvia

Amani Atkinson nel ruolo di Richard

David Mann nel ruolo del signor Brown

Tamela J. Mann nel ruolo di Cora Simmons

Cassi Davis-Patton nel ruolo di zia Bam

Jennifer Gibney nel ruolo di Cathy Brown

Candace Maxwell nel ruolo di Ellie

Quindi, aspettiamo la nostra nonna preferita su Netflix e diciamo Hallelujer!

