‘Half Bad: Il figlio bastardo e il diavolo stesso’ cancellato su Netflix; Non tornerà per la seconda stagione

Uscire da Netflix UK lo è Mezzo cattivo: il figlio bastardo e il diavolo stesso, adattando il libro di Sally Green e con tutti gli otto episodi aggiunti il ​​28 ottobre 2022. Nonostante gli elogi della critica e del pubblico, Netflix ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione.

Il libro è stato adattato per Netflix da Joe Barton, che lo ha già realizzato iBoy e Giri/Haji per Netflix e sta attualmente lavorando Il nostro uomo del Jersey.

Su RottenTomatoes, lo spettacolo ha un 92% di critica e un 91% di pubblico. IMDb è altrettanto favorevole con una valutazione di 7,6/10.

Netflix ha rinnovato Mezzo cattivo: il figlio bastardo e il diavolo stesso per una stagione 2?

Stato ufficiale di rinnovo: Annullato a partire dal 9 dicembre 2022

Ad appena un mese dalla sua uscita, Netflix ha deciso di non rinnovare lo show per una seconda stagione.

A confermare la cancellazione tramite Twitter sono stati Joe Barton (lo showrunner) e la società di produzione dietro la serie, Imaginarium.

Half Bad è uno spettacolo di cui siamo incredibilmente orgogliosi, che ha ottenuto recensioni stellari, insieme a una base di fan globale ferocemente fedele. Anche se siamo delusi di non continuare la storia, abbiamo adorato lavorare con un cast e una troupe così talentuosi per dare vita al nostro amato spettacolo. pic.twitter.com/kt3nAhvrew — Imaginarium (@ImaginariumUK) 9 dicembre 2022

In una dichiarazione, Joe Barton ha dichiarato:

“Purtroppo sì, Netflix ha cancellato tutto questo. Ne sono molto orgoglioso e mi sono piaciute molto le persone con cui ho avuto modo di realizzarlo. Mi dispiace non poter finire la storia…”

Anche Jay Lycurgo su Twitter ha reagito alla notizia dicendo in un Tweet:

“Oh, come c’era molto di più da raccontare. Io, Emilien e Nadia ci siamo sentiti molto emozionati per la fine dello show. Non eravamo emozionati per la decisione. Sono cose che capitano. Ma è ancora più emozionante il fatto che non potremo più raccontare la storia di Nathan, Gabriel e Annalise. Che mondo fantastico hanno creato Joe e Sally. E questi personaggi avevano molto altro da raccontare. Ma ci muoviamo. Andiamo fieri della storia già raccontata. E grazie mille per il supporto di ognuno di voi e grazie anche per il plauso della critica. È stata un’esperienza incredibile. Non posso dirvi quanto vi sono grato! Troviamo sempre gli aspetti positivi e ricordiamo che a volte i brutti momenti sono i bei tempi xx”

Data la performance iniziale dello spettacolo, normalmente avremmo previsto una probabile cancellazione. Tuttavia, dato che il titolo esce da Netflix UK, la barriera al rinnovo avrebbe potuto essere inferiore, ma purtroppo non sembra così.

In un’intervista con RadioTimes, il cast ha detto che c’è “altro da esplorare” con una seconda stagione. Jay Lycurgo ha detto loro:

“Il mio punto con una stagione 2 è che siamo in un posto davvero fantastico in un mondo in cui ne abbiamo guardato solo una piccola parte. C’è molto altro da esplorare”.

Dovremmo notare che alcuni spettatori con gli occhi d’aquila hanno notato che Netflix ha cambiato il nome e le risorse dello spettacolo dopo la sua uscita. Quando è stato lanciato, lo spettacolo era intitolato Il figlio bastardo e il diavolo in personama ora ha avuto Mezzo cattivo aggiunta all’inizio del titolo.

Quando lo spettacolo era in produzione si chiamava semplicemente di Mezzo cattivo ed è stato successivamente ribattezzato, quindi questo è, in effetti, il terzo cambio di nome per la serie.

Questo è raro per Netflix, ma mettendo per un secondo la nostra teoria della cospirazione, abbiamo tre teorie sul motivo per cui Netflix lo farebbe:

Volevano che il titolo riflettesse maggiormente il titolo del libro su cui si basa lo spettacolo nella speranza che ci fosse un riconoscimento del nome Il titolo è poco performante e fare in modo che le persone cerchino “Half Bad” su “The Bastard” è molto più semplice e disinfetta un po ‘il nome. Hanno in programma di continuare la serie, ma con un sottotitolo diverso per stagione (dopotutto, la serie di libri principale si chiama Mezzo cattivo).

Data la cancellazione, questo probabilmente era il numero 2.

Quanto sta bene Mezzo cattivo: il figlio bastardo e il diavolo stesso esibirsi su Netflix?

Lo spettacolo è apparso nelle prime 10 classifiche globali di Netflix per due settimane raccogliendo 44,72 milioni di ore guardate prima di abbandonare nella terza settimana.

Settimana Periodo Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella Top 10 Dal 23 ottobre 2022 al 30 ottobre 2022 13.830.000 7 1 Dal 30 ottobre 2022 al 6 novembre 2022 30.890.000 (+123%) 7 2

Sebbene non sia apparso nella terza settimana, sappiamo che ha ottenuto meno di 18,17 milioni di visualizzazioni, il che significa che è sceso di quasi il 60%. Abbiamo notato in precedenza che gli spettacoli che subiscono un calo del 50% dalle settimane 2 a 3 spesso portano al disastro.

Guardando i primi 10 grezzi forniti da FlixPatrol, possiamo vedere esattamente dove lo spettacolo si sta comportando meglio e sembra che paesi come India, Brasile e Germania siano dove il titolo sta trovando più trazione.

I loro dati suggeriscono che lo spettacolo ha raggiunto il picco all’inizio della sua corsa (circa 4 giorni) e quasi 20 giorni dopo, è quasi scomparso del tutto dai primi 10.

Nel Regno Unito, il paese di origine dello spettacolo, il titolo è apparso tra i primi 10 solo per 13 giorni prima di abbandonare.

Cosa aspettarsi da Mezzo cattivo: il figlio bastardo e il diavolo stesso stagione 2 su Netflix

Ricapitolando, ecco cosa è successo nell’episodio finale:

“Soul va su tutte le furie a Wolfhagen, ansioso di dare finalmente la caccia a Marcus. Nathan, Annalise e Gabriel si affrettano a fermarlo prima che sia troppo tardi.

Naturalmente, c’è molto materiale originale da coprire, ma nel complesso lo spettacolo ha preso una direzione per lo più diversa dai libri.

Questo è qualcosa che Joe Barton ha confermato, riferendosi alla serie come a un adattamento più spirituale.

Sono stati prodotti tre libri in totale, con disponibile anche una storia di accompagnamento.

Detto questo, ecco una carrellata di ciò che è accaduto nel secondo libro, Half Wild, e a quanto pare, è praticamente la stessa posizione in cui si trova il nostro Nathan:

“Nathan è braccato da tutte le parti: nessun luogo è sicuro e non ci si può fidare di nessuno. Ora, Nathan ha ricevuto il suo unico Dono magico ed è in fuga, ma i Cacciatori sono alle sue spalle e non si fermeranno davanti a nulla finché non avranno catturato Nathan e distrutto suo padre.

Facci sapere nei commenti in basso se volevi vedere una seconda stagione di Mezzo cattivo: il figlio bastardo e il diavolo stesso su Netflix.