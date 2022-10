Hai visto la sorella Jacey di Sadie Sink in “Stranger Things”?

Un giusto mix di divertimento, fantasmi, azione e buone vecchie amicizie, Cose più strane è diventata una seconda casa per molti. Abbiamo passato quasi un decennio a piangere e ridere con la cruenta gioia del technicolor. E sai cosa distingue la serie? Non il suo insieme unico di personaggi, non la pletora di riferimenti alla cultura pop, ma la sua capacità di offrire ai fan qualcosa di nuovo ogni volta che tornano alla narrativa horror. Uno di questi dettagli sbalorditivi che molti potrebbero aver perso riguarda la versione più giovane di Max Mayfield AKA Sadie Sink nella terza stagione.

Torna dentro Cose sconosciute 3, di Millie Bobby Brown Undici ci ha portato al glorioso passato di Billy (il cugino maggiore di Max) nella sua memoria della California. Attraverso il suo obiettivo, Eleven mostra agli spettatori che chi ora è un bullo una volta era un bambino felice che si godeva le giornate su una spiaggia della California insieme a sua madre. Tuttavia, con una svolta negativa degli eventi, ha visto suo padre violento e sua madre lasciare il bambino da solo. Nella stessa stagioneabbiamo visto una bambina essere presentata a Billy da suo padre.

Mentre ora sappiamo che il bambino non era altro che la nostra Maxine, sai chi ha interpretato la ragazza dai capelli rossi più giovane per la prima volta nello show di punta di Netflix?

La versione più giovane di Sadie Sink in Stranger Things 3 è anche la sua versione più giovane nella vita reale

Quando Eleven stava esplorando la memoria di Billy, nell’episodio 6 di Cose sconosciute 3, vide suo padre che lo presentava alla sua sorellastra, Max, sotto l’oscuro oracolo di nuvole mortali. Molti fan potrebbero pensare che si trattasse di una giovane iterazione dell’attrice stessa, ma in realtà, hanno scelto il fratello minore di Sadie Sink, Jacey Sink, per interpretare il ruolo. Se non l’avevi notata allora, ecco un’istantanea per ricordarti la scena.

Mentre erano visibili solo i suoi capelli e la forma del viso, la giovane ragazza in piedi non era altro che la stessa sorella di Sink. In particolare, nella quarta stagione, quando MBB visita la memoria di Max, il ruolo è interpretato da Belle Henry. Forse è perché Jacey Sink aveva già 11 anni a quel punto. Puoi eseguire lo streaming di entrambe le stagioni su Netflix per aggiornarti su dettagli così minori.

L’hai notato prima? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

