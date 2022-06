Hai una ragazza con un compleanno? Controlla che profumo indossa Ada Shelby In Peaky Blinders

Peaky Blinders è sempre stato incentrato sul feroce protagonista del potere senza pari e della mente ruggente Tommy Shelby interpretato da Cillian Murphy. Con la trama di terra cambiata nella nuova stagione di Peaky Blinders, Ada Shelby prese uno dei sedili anteriori. Tuttavia, il ruolo delle donne in questo dramma furibondo non è stato molto stabile, poiché vanno e vengono costantemente. Ma Ada Shelby è il legame di sangue che non sarebbe rimasto nell’ombra a lungo. Quindi i creatori hanno dato un colpo alto al suo personaggio mentre si è apertamente rivelata prendendo parte alle attività violente dei suoi fratelli.

Ada è nota per la sua lingua tagliente e per lo spirito ancora più acuto, che viene alla ribalta quando le viene chiesto del profumo che indossava in una clip della sesta stagione.

Che profumo indossava Ada?

In un recente post di Official Peaky Blinders su Facebook, abbiamo visto uno scorcio di questa leonessa nell’incarnazione di Ada. Nella scena, Isiah viene a prendere una busta dall’ufficio. Trova Ada nella stanza e commenta la fragranza del suo profumo.

Poi chiede il nome del profumo dicendo: “Ho una ragazza con un compleanno”. Isiah mette anche in dubbio il suo posto nella compagnia e l’autorità. Ada, essendo quello che è, accende prima la sigaretta e lo informa sul suo compito prima di mettere al suo posto l’insolente soldato.

“Il nome del profumo è conoscere il tuo fottuto soldato”, dice Ada nel suo modo audace e diretto.

Sebbene breve, lo scambio mostra perché Ada è stata la scelta perfetta per farsi avanti quando Tommy aveva bisogno di lei. Con una testa forte sulle spalle, la sua autorità non può più essere messa in discussione e le sue parole simili ad armi lo assicurano.

Ada Shelby dirige gli affari fangosi nella sesta stagione di Peaky Blinders

Sophie Rundle, che interpreta il personaggio di Ada Shelby, ha fatto un lavoro straordinario in questa stagione. Dopo la morte di Helen McCrory alias zia Polly, non c’erano donne che potessero eguagliare la forza mostrata da Polly. È stata lei a mettere insieme la loro caotica famiglia fino ad ora.

Anche se nessuno può prendere il posto che aveva nel cuore dei fan, Ada ha lo stesso fuoco nella pancia. Diventando la consigliera politica di Tommy, guida coraggiosamente le acque fangose ​​del business Shelby.

Cosa ne pensi della trama di Ada Peaky Blinders stagione 6?

