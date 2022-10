Hai finito di guardare Dahmer? Cattura Molly Ringwald in Altri progetti su Netflix

Durante la visione Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, gli spettatori hanno preso un sacco di cose da asporto. Dal vedere come un essere umano può essere così privo di umanità e come un po’ di ignoranza può avere un ruolo nella creazione di un assassino di massa, la serie ha dato molti momenti di apertura degli occhi. In mezzo a tutto questo c’era Shari Dahmer. Seconda moglie di Lionel Dahmer e matrigna di Jeffrey Dahmer, Shari Dahmer ha cercato di evocare qualunque piccola parvenza di umanità fosse rimasta nel mostro che Jeffrey divenne. Nel ruolo della matrigna di Jeffrey Dahmer c’era la ragazza IT degli anni ’80, Molly Ringwald.

Tutti anche il gruppo stan non ufficiale alias Cose più strane è ossessionato da lei. E l’episodio della quarta stagione intitolato Papà che consiste in Vickie vestita proprio come Molly Ringwald è una testimonianza di questo fatto. Dopo una pausa disgustosamente lunga, Molly Ringwald è tornata nel mondo dello spettacolo. E mentre aspettiamo che l’attrice ci benedica con altre sue brillanti interpretazioni. Ecco un elenco di tutti gli spettacoli in cui Molly Ringwald ha recitato che puoi guardare su Netflix.

Sedici candele

La commedia romantica è tra le migliori interpretazioni di Molly Ringwald degli anni ’80. Dopo la sua performance vincitrice del Golden Globe in Tempest, Ringwald è diventata la regina dell’universo cinematografico di John Hughes. E il primo vero capolavoro che è venuto dalla loro brillante collaborazione è Sedici candele. Inoltre, John Hughes è stato sia lo sceneggiatore che il regista di questo film intrigante. E il cast stellare era composto da Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Michael Schoeffling, Haviland Morris e altri.

La trama del film segue un secondo anno di liceo dai capelli rossi di nome Samantha a Chicago. Proprio come qualsiasi altro adolescente, Samantha è oltre il tetto per aver compiuto sedici anni come se fosse una pietra miliare. Tuttavia, il suo sedicesimo compleanno raggiunge un’impresa che nemmeno il suo peggior incubo è riuscito a fare. La famiglia di Samantha dimentica il suo sedicesimo compleanno a causa del matrimonio della sorella maggiore il giorno successivo. Ma non è questa la rovina della sua esistenza. Un liceale di nome Jake lo è. Il film segue le prove e le turbolenze che Sam deve affrontare per far capire a Jake che lei è la ragazza con cui è destinato a stare. Un romantico raggiungimento della maggiore età, Sedici candele è disponibile su Netflix.

Il Club della colazione

Ancora la regina regnante nell’universo cinematografico di John Hughes, Molly Ringwald ha recitato Il Club della colazione nel 1985. Contrariamente al suo nome, il film in sé non ha nulla a che fare con le colazioni. Quando ti iscrivi al liceo, non è detto che devi trovare un posto per te stesso in un gruppo. Simile a come i film hanno i generi, le scuole superiori hanno i gruppi. I secchioni, gli atleti, le principesse, i criminali e i canestri.

Il Club della colazione segue ciò che accade durante la detenzione per tutto il giorno con un membro di ciascuna delle cricche versatili presenti. Il film si è rivelato essere uno dei preferiti dai fan e per tutte le giuste ragioni. Il modo in cui questi cinque studenti lavorano oltre le loro personalità contrastanti per creare legami significativi ti farà singhiozzare verso la fine.

Ancora un altro brillante racconto del liceo scritto e diretto da John Hughes. Inoltre, il film è interpretato da Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald e Ally Sheedy nei ruoli principali. Iscriviti per un tuffo nel passato e goditi il ​​film su Netflix.

La cabina dei baci

Sono passati decenni, ma l’amore di Molly Ringwald per le storie di formazione no. Dopo essere tornata dalla sua lunga pausa di recitazione, Molly Ringwald ci ha benedetto tutti e anche La cabina dei baci franchising con la sua presenza. Per gli inesperti, La cabina dei baci è una popolare commedia romantica. Scritto e diretto da Vince Marcello, il film segue una studentessa delle superiori Elle. Per essere più precisi, segue il triangolo amoroso tra Elle, la sua migliore amica, e il fratello maggiore della sua migliore amica.

Il film è composto da un bel cast interpretato da Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi. Molly Ringwald ovviamente non interpreta una confusa studentessa delle superiori ora che ha 50 anni. Invece, la bellezza dai capelli rossi offre consigli senza tempo ai bambini nei panni della madre di Noah, alias la saggia signora Flynn nel film. Se non per le travagliate relazioni amorose, La cabina dei baci su Netflix vale la pena guardare Molly Ringwald.

