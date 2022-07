Hai bisogno di giocare per guardare lo spettacolo?

Netflix Cattivo ospite uscirà tra pochi giorni e molti fan del franchise sono entusiasti di vedere cosa c’è in serbo per il prossimo capitolo di questa popolare e iconica serie horror. Negli anni, Cattivo ospite è diventato un enorme mondo a sé stante completo di videogiochi, film, programmi televisivi, merchandising, fumetti e altro ancora.

È comprensibile che i fan, in particolare i nuovi arrivati ​​​​nel franchise, possano essere curiosi di sapere se devono aver giocato o meno ai giochi o si sono dilettati Cattivo ospite media prima di capire la nuova serie.

Rilasciando questo Giovedì 14 lugliola prima stagione di otto episodi segna il primo live-action Cattivo ospite serie.

Hai bisogno di giocare per guardare Netflix Resident Evil?

No, non è necessario aver giocato ai giochi per goderti lo spettacolo o capirlo! Molti personaggi e dettagli della serie sono nuovi o originali, creati appositamente per lo spettacolo.

Tuttavia, se sei un grande fan dei giochi, apprezzerai molti dei riferimenti e delle uova di Pasqua presenti nella serie. Riconoscerai nomi familiari e persino alcuni mostri sono identici a quelli che vedi nei giochi.

Tuttavia, lo spettacolo spiega le cose, ma coloro che hanno giocato ai giochi troveranno molte cose divertenti dal franchise sparse in tutto il mondo.

Anche se non ne hai mai sentito parlare Cattivo ospite prima, puoi ancora guardare e goderti lo spettacolo da solo!

Devi aver visto i film per guardare Netflix Resident Evil?

Oltre ai giochi, il prossimo aspetto più famoso del Cattivo ospite franchise è il franchise cinematografico di lunga data, in particolare i film con Milla Jovovich. La buona notizia è che non è necessario aver visto i film per guardare lo spettacolo poiché i due non sono correlati. I film sono basati sui giochi stessi, quindi non sono comunque il materiale originale.

Non vedi l’ora di Netflix Cattivo ospite serie? Cosa speri di vedere dallo spettacolo? Hai giocato e/o visto film?