“Ha tutto” Dhanush elogia The Grey Man di Netflix

Siamo a pochi giorni dall’uscita del film più atteso di Netflix per l’anno 2022, L’uomo grigio. Il film ha tutti gli ingredienti per il successo, dai registi visionari a uno dei cast più impressionanti della storia del cinema recente. Gli attori che presto vedremo nel film provengono da tutto il mondo. Un particolare attore Dhanush dall’India sta ricevendo un immenso amore e supporto dai fan del suo paese.

Ecco perché di recente, solo pochi giorni prima dell’uscita del film, l’attore tamil ha parlato di quanto fosse grato di recitare nel film e ha persino avuto parole di apprezzamento per questo.

Diamo un’occhiata a ciò che Dhanush aveva da dire L’uomo grigio.

Dhanush sul perché ama The Grey Man

L’uomo grigio non mancano le stelle. Il film include artisti del calibro di Ryan Gosling, Chris Evanse Ana De Arma, solo per citarne alcuni. Inoltre, recita anche un attore internazionale Dhanush dall’India.

Dall’annuncio della sua apparizione nel film fino alla sua clip esclusiva rilasciata qualche giorno fa, i fan dell’attore non vedono l’ora di vederlo sullo schermo.

E ora che il giorno fedele è finalmente arrivato, l’attore ha un messaggio speciale per i suoi fan sul film.

Grandi novità dal cast di #TheGrayMan! I @Russo_Brothers vengono in India per darti un assaggio del film, insieme a @dhanushkraja. Allaccia le cinture e resta sintonizzato @AGBOfilms pic.twitter.com/4kJ5ZbqtIj — Netflix India (@NetflixIndia) 11 luglio 2022

Qualche giorno fa, in un’intervista, Dhanush ha parlato di come amava girare il film e la sua esperienza di ripresa è stata semplicemente incredibile.

L’attore ha anche condiviso ciò che secondo lui i suoi fan sarebbero stati più entusiasti di vedere nel thriller d’azione. L’attore pluripremiato ha dichiarato: “Questo film è un ottovolante. Ha tutto, azione, dramma, ritmo e un grande inseguimento”.

L’attore ha poi continuato mostrando gratitudine per essere stato nel film e ha persino chiamato il cast “pieno di persone incredibili.” Ha anche avuto una sorpresa speciale per i suoi fan alla fine della clip.

Coloro che hanno avuto la fortuna di vedere il film hanno davvero elogiato Dhanush per aver svolto un lavoro encomiabile nel film anche con il suo tempo limitato sullo schermo.

Siete entusiasti di vedere Dhanush nel film? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

L’uomo grigio inizierà lo streaming su Netflix su 22 luglio.

