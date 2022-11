“Ha molto da fare” – Madonna che “microgestisce” il suo alter ego sullo schermo Julia Garner come preparazione per il film biografico inizia

Dopo un tanto atteso lungo periodo di ri-guardare il Ozark episodi in loop per dare un’occhiata a Ruth Langmore di Julia Garner, abbiamo finalmente una buona notizia per tutti i fan di Garner. Come annunciato in precedenza, Garner tornerà nell’industria con un film bomba che si dice sia un film biografico nientemeno che su Madonna.

Tuttavia, fino ad ora non erano emersi sviluppi recenti sul film in uscita. Rapporti esclusivi ci hanno arricchito con alcuni nuovi aggiornamenti sullo stesso. Le riprese del pezzo sono appena iniziate e il cantante acclamato in tutto il mondo ha già tenuto tutti sulle spine.

Julia Garner sotto pressione durante le riprese del film biografico di Madonna

RadarOnline segnala, “significa il mondo per Madonna.Quindi, i preparativi a tutti gli effetti sono già iniziati per iniziare la cinematografia con la massima sincerità. C’è stata un’enorme pressione sulla tre volte vincitrice di un Emmy, Julia Garner. La star le sta dando tutto per farle diventare un altro ruolo da protagonista, un enorme successo.

Addetti alla casa editrice hanno anche svelato che il cantante è “microgestione” il suo alter ego sullo schermo. Quindi, “ha molto nel suo piatto”.

La cantante sette volte vincitrice di un Grammy è al servizio del progetto Universal Pictures, questa volta come ufficiale regista, produttore e anche co-sceneggiatore. Tuttavia, Garner sta attraversando un momento difficile da quando è nel bel mezzo delle riprese di un altro film, L’Albergo Reale. Anche se si è dimostrata degna di tutto mentre girava per la sua serie di cartelli stradali Ozark e Inventare Anna allo stesso tempo, questo significa ancora che il mondo è sulle spalle di Garner secondo i rapporti.

La rivista People legge anche che Garner ha eliminato una miriade di altre attrici di alto livello che avevano fatto un’audizione per questo ruolo non convenzionale. È anche da notare che uno di loro era il Vedova Nera stella, Florence Pugh, che Garner ha superato. Stimiamo che il film uscirà alla fine del 2023. Tuttavia, a seconda del ritmo della regia e del casting, potrebbero volerci alcuni mesi all’inizio del 2024. Le autorità, tuttavia, non hanno annunciato le date di uscita ufficiali al momento.

