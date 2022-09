“Ha cambiato la mia vita”: Julia Garner si emoziona mentre accetta il premio come migliore attrice non protagonista per Ruth

Con un impressionante portafoglio di ruoli diversi sotto la sua cintura, Julia Garner è oggi molto amata e un nome familiare. Tuttavia, la sua straordinaria performance come Ruth Langmore in Ozark rimarrà per sempre impresso nelle nostre menti. Come risulta, il delitto Fatale con la bocca è anche estremamente prezioso per l’attore stesso.

Certo, Julia Garner faceva parte del settore ben prima del dramma criminale di Netflixma il suo ruolo in Ozark l’ha messa sulla mappa. Da lei grande presenza sullo schermo, dialoghi impeccabili e incredibile chimica con i suoi co-protagonisti, non è certo uno shock che abbia vinto molti premi per la sua interpretazione di Ruth. Allora perché dovrebbe questa stagione degli Emmy essere diverso?

Un’emozionante Julia Garner ringrazia il team di Ozark per Ruth

Il Il 12 settembre si è svolta la 74a edizione dei Primetime Emmy Awards. La categoria di Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica ha avuto alcuni candidati che fanno girare la testa. Battendo Patricia Arquette (Separazione), Jung Ho-Yeon (Gioco del calamaro), Cristina Ricci (Giacche gialle), Rea Seehorn (Meglio chiamare Saulo), Sydney Sweeny (Euforia) così come J.Smith-Cameron e Sarah Snook (Successione), attrice Julia Garner è emersa vittoriosa ancora una volta per il ruolo di Ruth Langmore in Netflix Ozark.

Dopo aver vinto il premio nel 2019 e nel 2020, questo è il terzo Primetime Emmy di Garner. Comprensibilmente, l’attrice è stata estremamente sopraffatta mentre ha espresso la sua gratitudine all’intero team di Ozark, così come la sua famiglia. Ha ringraziato in modo specifico lo showrunner Chris Mundy e l’intera stanza degli sceneggiatori.

“Grazie per aver scritto Rut. Lei ha cambiato la mia vita,disse Julia, quasi sgorgando. Concludendo il suo discorso di accettazione, Julia ha detto: “Sono davvero grato di essere qui. Ho 8 secondi rimasti… per essere qui e interpretare Ruth e stare con artisti così straordinari e belli.“

Ruth è una delle esibizioni più memorabili di Garner. Con lei dialoghi iconici accoppiati con il suo “Ruth‘meno consegna e il caratteristico accento del sudnon è stata una sorpresa che abbia portato a casa l’Emmy.

Pensavi che Julia Garner meritasse il Primetime Emmy Award? Raccontaci i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Nel frattempo, il suo recente riconoscimento merita sicuramente di essere rivisto Ozark, in streaming su Netflix.

