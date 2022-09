“Ha 16 e 35 anni allo stesso tempo”: Quando Henry Cavill non riusciva a smettere di lodare la sua co-protagonista di ‘Enola Holmes’ Millie Bobby Brown

Più di tutto, Enola Holmes riguarda l’auto-realizzazione e l’auto-accettazione. Ci insegna a trovare il nostro fuoco interiore, a coltivarlo e a credere in noi stessi come individui. È un’avventura divertente, vibrante e ricca di personalità intrisa di temi di femminilità, scoperta di sé e trovare la propria strada nel mondo. E come ciliegina sulla torta, le stelle del cinema Henry Cavill come Sherlock Holmes e Millie Bobby Brown come titolare Enola Holmes. Apparentemente, il secondo attore più bello del mondo non riusciva proprio a smettere di cantare le lodi della talentuosa attrice britannica.

La performance di Brown nel film arriva come una rivelazione anche per lei Cose più strane fan. Lei emerge come la chiara vincitrice del film poiché incarna tutto ciò che il suo personaggio deve essere: una ragazza scaltra con un perfetto tempismo comico e una guida spiritosa. E sembra che l’attrice abbia persino lusingato The Witcher‘S Kingpin con la sua incredibile performance. Se sei un grande fan di uno degli attori britannici, permettici di riportarti indietro nel tempo quando Henry Cavill ha chiarito al mondo che era semplicemente ipnotizzato dalla personalità carismatica di Millie.

Henry Cavill trova Millie Bobby Brown straordinaria

Sebbene “ancora un detective geniale piuttosto eccentrico, strano, strano e distaccato nei confronti del mondo esterno. Ma il suo rapporto con Enola è davvero unico. Cavill dice in un’intervista prima di elogiare sua sorella sullo schermo Millie Bobby Brown. Quando gli è stato chiesto di descrivere il potere di Millie in due parole l’attore espira solo, “oh.” Poi dice argutamente wow è uno di questiprima di descrivere quanto sia incredibile.

“Lei è sia una sedicenne che una 35enne allo stesso tempo,” Cavill dice di Brown. “E lei si ribalta tra i due a suo piacimento.” Poi dice il suo carisma lo confonde a volte perché, a un certo punto, potrebbe parlare di una scena molto importante ed emotivamente coinvolta. Quindi parlava bruscamente di reality show o cercava di convincerlo a ballare su un video di tic tac.

Bene, sappiamo tutti che Brown è un personaggio con i piedi per terra e frizzante. Henry Cavill poi dice “è stato un privilegio assoluto far parte del suo viaggio” e quello non vede l’ora di lavorare di più con lei.

Sì, re, dai, non vediamo l’ora di vedere anche le icone di Netflix condividere sempre più tempo sullo schermo! Trovi MBB straordinario? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

