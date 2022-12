Il pubblico di grandi e piccini conoscerà senza dubbio la favola di Pinocchio, un burattino di legno che ha esaudito il desiderio di diventare un bambino vero. Probabilmente il film più iconico per raccontare la storia è arrivato per gentile concessione dello sforzo animato Disney pubblicato nel 1940. Tuttavia, il film è un adattamento de Le avventure di Pinocchio, un romanzo fantasy per bambini dell’autore italiano Carlo Collodi del 1883.

Robert Zemeckis ha diretto una versione live-action della storia all’inizio del 2022 con Tom Hanks che interpretava Geppetto, il padre di Pinocchio.

Ora abbiamo la versione acclamata dalla critica del regista Guillermo del Toro, un’animazione in stop-motion che ha ottenuto recensioni entusiastiche.

Con le voci di Ewan McGregor e altro, attirerà sicuramente molta attenzione ora che è su Netflix, ma il regista non è in genere associato alla visione per famiglie.

Con questo in mente, offriamo una guida per i genitori di Netflix Pinocchio.

ATTENZIONE: LEGGERI SPOILER

Pinocchio di Guillermo del Toro Cr: Netflix © 2022

Guida per i genitori di Pinocchio di Netflix e classificazione per età 2022

Pinocchio è stato ufficialmente classificato PG per umorismo maleducato, linguaggio, violenza e minaccia. Come probabilmente saprai, il PG rappresenta la guida dei genitori, con alcune scene potenzialmente inadatte ai bambini.

L’iconica versione Disney di Pinocchio è spesso considerata uno dei lungometraggi più spaventosi della casa di Topolino e l’approccio di Guillermo è forse ancora più spaventoso e più allineato con il materiale originale.

L’aspetto e il design in stop-motion di Pinocchio sono diversi da qualsiasi altra incarnazione e potrebbero rivelarsi un po’ snervanti per il pubblico più giovane. In effetti, il personaggio stesso può spaventare i bambini molto piccoli, così come il design di un mostro marino più avanti nel film. Tuttavia, vale la pena notare che la performance vocale di Pinocchio di Gregory Mann è molto innocente e infantile, completa di numeri musicali.

Nel complesso, il tono può essere considerato piuttosto inquietante ed è probabilmente l’adattamento cinematografico tematicamente più complesso e maturo che abbiamo visto finora, con alcune delle lezioni e dei dettagli tematici del film che probabilmente andranno ben oltre le teste dei bambini.

Pinocchio tocca l’ascesa del fascismo in Italia e cita personaggi come Benito Mussolini, un politico e giornalista italiano che ha fondato il Partito Nazionale Fascista. Una scena mostra Pinocchio che canta di “cacca” e un’altra scena raffigura un personaggio che chiede a un ragazzino di sparare a Pinocchio con una pistola. Lo stesso Pinocchio muore una manciata di volte e viene resuscitato. C’è anche una scena in cui si fuma.

Nel complesso, sono le immagini e le immagini di guerra che possono spaventare il pubblico giovane, mentre l’approccio maturo di Guillermo potrebbe rivelarsi potenzialmente alienante, nonostante una serie di sequenze stravaganti e fantasiose – alcune musicali – da apprezzare.

“Non è un film per bambini”

Common Sense Media ha raccomandato che il film sia più adatto agli spettatori di età superiore agli 11 anni.

Christoph Waltz (dà la voce al Conte Volpe) ha recentemente dichiarato a Yahoo UK che Pinocchio non è esattamente adatto ai bambini piccoli.

“Non è per bambini piccoli”, ha sostenuto. “Assolutamente no. Tutti i bambini dovrebbero ricevere una piccola guida, ma non è un film per bambini.

Ha aggiunto: “Un grande film deve essere guardato su molti, molti livelli diversi e se includi i bambini, tanto meglio. Un adulto capisce tutto ciò che può capire e ha bisogno di stare un po’ all’erta per capire veramente cosa sta succedendo”.

Altri film di Guillermo del Toro

Puoi dare un’occhiata ad altri film che il regista ha precedentemente diretto nell’elenco seguente:

Lama II

Picco Cremisi

Crono

La spina dorsale del diavolo

Ragazzo infernale

Hellboy II: L’armata d’oro

Imitare

Vicolo dell’incubo

margine Pacifico

Labirinto di Pan

La forma dell’acqua

Come puoi vedere, il background del regista è nei film generalmente rivolti a un pubblico più maturo e adulto.

Pinocchio è in streaming su Netflix da venerdì 9 dicembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Significato del nome di Spazzatura in Pinocchio e chi lo dà la voce