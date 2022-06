Guida per i genitori di Paranormal Park e classificazione per età

Vicolo cieco: Parco paranormale è l’ultimo spettacolo animato ad essere aggiunto alla vasta libreria di film e programmi originali di Netflix! La serie segue due adolescenti (e un carlino parlante) che incontrano demoni e una generale inquietudine in un parco infestato locale. Lo spettacolo è vario e presenta un personaggio trans, Barney (doppiato da Zach Barack) come protagonista.

Ma lo spettacolo è adatto ai bambini? Scopri di seguito!

La sinossi ufficiale, fornita dal media center di Netflix, recita:

“Basato sui romanzi grafici della commedia horror di Hamish Steele DeadEndia e sul cortometraggio web Dead End, Vicolo cieco: Parco paranormale segue le avventure di Barney, Norma e Pugsley, il cane parlante magico, mentre bilanciano i loro lavori estivi nella casa stregata del parco a tema locale mentre combattono le forze soprannaturali totalmente reali che dimorano al suo interno. Insieme alla loro guida al multiplano degli inferi, un sardonico demone millenario di nome Courtney, affronteranno mascotte zombi, presentatori di giochi demoniaci, streghe succhiatori di sonno e la cosa più spaventosa di tutte: le loro prime cotte!

Dead End: Paranormal Park è adatto ai bambini?

Sì, ma dipende da quanto è giovane. Lo spettacolo è considerato “troppo spaventoso per alcuni bambini, specialmente quelli più giovani o più sensibili”.

Morte, demoni e possedimenti potrebbero non essere solitamente nella tua lista di cose essenziali quando cerchi di scegliere uno spettacolo per presentare i tuoi figli, ma per Vicolo cieco: Parco paranormale è un punto fermo. Anche se questo potrebbe interessarti, lo spettacolo adorabile, commovente, divertente e spettrale ti conquisterà sicuramente in pochissimo tempo!

La serie animata è estremamente varia, stimolante e affronta alcuni argomenti difficili in modo leggero e divertente. Sebbene lo spettacolo sia rivolto ai bambini più grandi, può essere apprezzato da chiunque e apre conversazioni sulla comunità LGBTQ+, sulla salute mentale, nonché su razza e diversità.

Dead End: classificazione per età di Paranormal Park

Lo afferma il rating ufficiale fornito da IMDb Vicolo cieco: Parco paranormale è classificato come “TV-Y7”, il che significa che lo spettacolo è adatto a bambini dai sette anni in su.

Tuttavia, Common Sense Media ha affermato che, a causa di alcuni degli elementi più spaventosi dello spettacolo, la serie in forma breve sarebbe stata apprezzata al meglio dai bambini più grandi, come 10 anni e oltre, e siamo d’accordo! 10 e oltre sembra giusto.

Dead End: trailer di Paranormal Park

Prima della sua uscita il 16 giugno, Netflix After School ha rilasciato il trailer della commovente serie spettrale. Guarda il trailer qui sotto!