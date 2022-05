Guida per i genitori di Netflix Clark (è sicuro guardare Clark con i tuoi figli?)

Bill Skarsgard interpreta Clark Olofsson nel nuovo dramma televisivo scandinavo in arrivo su Netflix giovedì 5 maggio. Liberamente ispirato alla vera autobiografia di Olofsson, questa pazza storia vera parla dell’uomo per il quale è stato infine coniato il termine “sindrome di Stoccolma”.

Se speri di avere un’idea più chiara di quali contenuti ti aspettano nei sei episodi della serie limitata, abbiamo creato questa utile guida per i genitori per fornirti chiarezza sulla classificazione in base all’età della stagione e sui contenuti per adulti, incluso se la stagione ne contiene nudità, uso di droghe o violenza che potrebbero non essere adatti a un pubblico più giovane.

Qual è la classificazione per età di Clark?

Questa serie ha una classificazione in base all’età di TV-MA, una classificazione in base all’età assegnata ai programmi destinati a essere visti da un pubblico adulto maturo e non è consigliata ai minori di 17 anni.

Secondo le linee guida per i genitori della TV, i programmi che ricevono una valutazione di TV-MA spesso contengono almeno uno dei seguenti: linguaggio indecente grezzo, attività sessuale esplicita o violenza esplicita. In caso di Clarkla valutazione TV-MA dello show ha quasi tutto quanto sopra.

C’è nudità in Clark?

Sì, lo spettacolo contiene nudità e molte scene di sesso. Il personaggio di Olofsson è considerato un gangster famoso e ha spesso rapporti sessuali e appuntamenti con vari amanti durante i sei episodi dello spettacolo. Aspettati di vedere praticamente tutto.

C’è uso di droghe a Clark?

Sì, c’è uso di droghe, alcol e fumo Clark. Molti dei personaggi si dedicano a diverse droghe, alcol e feste.

Ci sono scene spaventose in Clark?

Poiché si tratta di un film drammatico su un gangster e una famosa (fallita) rapina in banca, puoi aspettarti di vedere scene di violenza e scene che potrebbero spaventare alcuni spettatori. Tuttavia, anche se questo è uno spettacolo ricco di suspense, a volte è anche sciocco, spensierato e insolito, quindi non è così serio come alcuni dei drammi più oscuri e crudi disponibili sulla piattaforma. Tuttavia, non è raccomandato per i giovani spettatori.

Clark in uscita giovedì 5 maggio su Netflix.