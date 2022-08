Guida al riepilogo di Netflix Echoes: spiegati tutti i 7 episodi

Echi è l’ultima serie limitata di thriller misteriosi originali Netflix che vedrà il mondo intero seduto sul bordo del proprio sedile in cerca di indizi. La serie vede come protagonista Michelle Monaghan nei panni delle gemelle Leni e Gina, che cambiano vita apparentemente al punto di non ritorno.

Quando una delle sorelle gemelle scompare, l’altra viene lasciata per interpretare entrambe le parti. Per anni, Leni e Gina hanno condiviso due vite, due case e due mariti, ma la misteriosa scomparsa di Leni abbatte il primo domino che svela gli intricati segreti del loro passato e del loro presente.

In sua assenza dalla cittadina di Mt. Echo, un’incrollabile detective cerca di mettere insieme i pezzi disordinati delle vite di Leni e Gina. Tuttavia, i gemelli si sono assicurati di lasciare fuori portata alcuni pezzi chiave del puzzle, creando un binge-watch avvincente e scioccante.

Guida al riepilogo di Netflix Echoes

La seguente guida all’episodio contiene pesanti SPOILER dalla serie limitata, quindi assicurati di leggere mentre guardi. Stiamo analizzando tutti e sette gli episodi della nuova miniserie, quindi se hai domande o vuoi saperne di più sullo spettacolo, tuffati subito!

Riepilogo episodio 1 di Netflix Echoes: Home

Echi L’episodio 1 ci presenta Gina McCleary (Michelle Monaghan), un editore molto richiesto che lavora a Los Angeles, felicemente sposata con il marito terapeuta Charlie (Daniel Sunjata) e in contatto quasi costante con la sua sorella gemella identica, Leni (anche Monaghan). .

Almeno, normalmente parla con Leni ogni singolo giorno, fino a poco tempo. Leni è stata fuori dalla griglia per 36 ore e suo marito, Jack (Matt Bomer), chiama Gina per dirle la peggiore notizia possibile che si possa ottenere sul loro fratello: Leni è ufficialmente scomparsa e Jack teme che sia stata presa. Gina salta immediatamente su un aereo per Mt. Echo, in Virginia, dove Jack e Leni vivono in un tranquillo e pittoresco allevamento di cavalli con la loro figlia Mattie (Gable Swanlund).

Durante il viaggio in aereo, Gina continua a cercare sua sorella in ogni modo possibile, lasciando i suoi messaggi vocali fino a quando la sua casella di posta non sarà piena e controllando il diario online di Leni, che non viene aggiornato da giorni.

All’arrivo, Gina scopre immediatamente che molte cose non vanno da Leni, come la sua migliore amica, Meg, che non aiuta con la squadra di ricerca e una giovane e bella babysitter bionda di nome Natasha (Maddie Nichols) che si prende cura di Mattie. Nota anche che la stanza di Mattie è stata spostata in fondo al corridoio dall’ultima volta che è stata lì.

Fuori, Gina raggiunge Jack, che non è molto felice di vederla lì. Vuole sapere cosa le ha detto Leni. L’ultima volta che hanno parlato, Leni ha menzionato la rottura del loro nuovo puledro. È strano. Jack dice che hanno preso il nuovo puledro più di un mese fa. È chiaro che c’è qualcos’altro che non va tra Jack e Leni, ma non sta ancora dicendo cosa.

C’è anche tensione tra Gina e lo sceriffo del Monte Echo, Louise Floss (Karen Robinson). È chiaro che non c’è molto amore perso tra loro e Floss allude a Gina che si è cacciata nei guai quando era un’adolescente che viveva a Mt. Echo con sua sorella e la sua famiglia. Floss afferma che i bulloni delle scuderie sono stati tagliati e che i cavalli sono stati rilasciati.

Ci sono prove che c’era almeno un intruso nei locali con impronte corrispondenti a scarpe di taglia 13. Anche l’ufficio della stalla è stato saccheggiato, anche se Jack dice che non è stato rubato nulla. Leni potrebbe essere stata rapita o potrebbe aver provato a radunare i cavalli e perdersi o farsi male.

In seguito, Floss racconta alla sua vice, Paula Martinez (Rosanny Zayas), i pettegolezzi della famiglia McCleary. Secondo i rumors della città, Gina è quella turbata, non Leni, anche se dice che c’è “più di una storia”, che sarà un tema per tutta la stagione. Floss dice che c’è molto silenzio intorno alla famiglia McCleary, lo è sempre stato.

Mentre escono dalla proprietà, notano un uomo salire sul suo pick-up e Floss nota che non ricorda di averlo visto alla festa di ricerca. “Ricordiamoci di quel veicolo, vero?”

Gina resta con suo padre Victor (Michael O’Neill) e l’altra sorella, Claudia (Ali Stroker). Se pensavi che la tensione tra Gina e Floss fosse brutta, è ancora peggio tra lei e Claudia. Claudia è una persona su sedia a rotelle e ho l’impressione che possa essere successo qualcosa durante l’infanzia delle ragazze che l’ha portata a essere così. Anche se il loro papà chiede cortesia, Claudia finisce per lasciare la tavola in un rantolo.

In seguito, abbiamo un’idea di cosa intendesse Floss quando ha detto che la famiglia McCleary era circondata dalla tristezza. Un flashback mostra le giovani Leni e Gina con la loro madre, che sembra essere morta di cancro in tenera età.

Gina entra nella vecchia camera da letto di Leni e trova una bambola che sembra avere un significato per lei, tranne per il fatto che è stata fatta a pezzi. Si confronta con Claudia e suo padre per scoprire chi è stato. Dicono che Jack a volte va in quella camera da letto e anche Mattie e Natasha per quella materia. Gina decide di andare a stare al Riverside, un motel in città, nonostante le proteste del padre. “Qualcosa non va qui.”

Riferisce la stranezza della situazione a Charlie. È d’accordo sul fatto che stanno succedendo un sacco di cose strane, come Jack che assume una babysitter con un piercing alla pancia, spostare la stanza di Mattie in fondo al corridoio, il fatto che Meg non sta più parlando con Leni e ora la bambola, e Leni non l’ha detto a Gina nulla al riguardo.

Ma le cose stanno per diventare ancora più strane! Dopo aver chiamato Charlie dalla sua macchina, Gina guarda di nuovo la bambola e ha un furtivo sospetto relativo a un albero nel cortile con un paio di altalene. Va a scavare nella cavità dell’albero e trova una delle braccia mancanti della bambola con un piccolo ciondolo a croce legato attorno ad esso. Perché quell’albero? Che significato ha?

Una volta in albergo, Gina lascia un altro messaggio per Leni. Poiché la sua segreteria telefonica è piena, Gina si registra mentre parla e invia un messaggio audio attraverso il blog online di Leni. Guarda un altro dei diari video di Leni in cui parla della scomparsa di Gina, che vuole farle un regalo di compleanno, ma prima di allora torna a lavorare 12 ore al giorno perché hanno “molto per cui prepararsi”. Gina si concentra su Leni menzionando “giorni di lavoro di 12 ore” per qualche motivo e poi va a fare un bagno.

Prima che possa entrare in acqua, vediamo un altro flashback. Sembra che Gina abbia assistito a qualcosa di orribile che ha coinvolto una vasca da bagno che annegava quando era più giovane.

Il giorno successivo, Floss inizia a organizzare un’altra giornata alla ricerca di Leni quando un cavallo torna con sangue umano sul fianco. Jack e Gina cavalcano nel bosco in cerca di risposte e trovano un cavallo morto, colpito alla testa. Ancora più strano è che al cavallo è stato rimosso il microchip. Jack rivela che questo cavallo non è uno dei loro, ma la salgono a bordo.

Il filo interdentale può ancora percepire che qualcosa non va con questo cavallo. Il microchip è stato rimosso qualche tempo fa e Jack diventa strano e permaloso quando le chiede perché potrebbe essere e se ha dei documenti per questo cavallo. Sembra che stessero salendo a bordo di un cavallo rubato e che Jack sapesse che era stato rubato. Floss gli consiglia di trovare le scartoffie da allora possono rintracciare i suoi proprietari… che, se è così è rubato, potrebbe rappresentare un problema.

Floss chiede a Gina di fare una passeggiata con lei e presenta la sua teoria secondo cui Jack potrebbe essere coinvolto in qualche attività criminale. Gina sostiene che Leni non avrebbe mai permesso a Jack di essere coinvolto in qualcosa del genere.

Gina e Jack discutono di cosa sta succedendo e Gina menziona il videodiario che ha visto e la faccenda della giornata lavorativa di 12 ore. Jack dice che non è vero. Leni non ha lavorato 12 ore al giorno, è stata a malapena in giro. È dentro e fuori a tutte le ore, facendo dio solo sa cosa. Ecco perché Jack ha assunto Natasha. Aveva bisogno dell’aiuto.

In preda alla spirale, Gina chiede aiuto a Charlie. Ma non riesce a dare un senso a quello che stava pensando Leni. Rivediamo alcuni flashback di quando Leni e Gina erano bambine e di come sembravano sempre attaccate al fianco. Gina realizza qualcosa legato a una vecchia foto di lei con sua sorella davanti a una cascata e si dirige verso quel punto, ma non prima che Jack la becchi nel corridoio e inizi a baciarla. Gina gli ricorda che è Gina, non Leni, ma a lui non sembra importare.

Lo spinge via da sé e va alla cascata, entrando in una caverna nascosta dietro di essa. È successo qualcosa lì quando le ragazze erano bambine. Una serie di flashback mostra che Gina e Leni si scambiavano spesso di posto, da bambini, da adolescenti e… da adulti. Hanno sicuramente una relazione contorta.

Apprendiamo che Gina e Leni si scambiano ogni anno di posto il giorno del loro compleanno, quindi la “Gina” che abbiamo seguito durante l’intero episodio è in realtà Leni. Gina è il gemello scomparso. Leni ha trascorso l’ultimo anno a Los Angeles fingendo di essere Gina e Gina è stata a Mt. Echo fingendo di essere Leni. Avevano programmato di incontrarsi di nuovo tra pochi giorni per passare di nuovo alla loro vacanza annuale di compleanno, quest’anno a Lake Tahoe.

Così, Leni è colei che entra nella caverna e scopre che Gina le ha lasciato diversi indizi misteriosi, tra cui più parti di bambole, vestiti e il libro che ha scritto chiamato Echi. All’interno, Gina ha scritto un messaggio per Leni: “Buon compleanno. Ottieni entrambe le vite. Scegliere.”

Leni è completamente confusa da questo messaggio e non è più vicina a capire cosa vuole o sta pianificando sua sorella. Ma ora dovrà interpretare entrambe le parti e la prima cosa che deve fare è portare Leni a casa in modo che la gente smetta di cercarla. Leni abbandona i suoi vestiti da Gina, si mette i capelli nella sua caratteristica treccia laterale e inizia a tornare verso la fattoria, fermandosi a buttarsi al tappeto con un grosso sasso così da poter far sembrare che sia stata davvero persa e ferita nel bosco per giorni .

Scritto da Maddy Lennon