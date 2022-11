Guida al riepilogo della stagione 6 di Elite: Spiegazione degli episodi 1-3

Il giorno che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato. Elite la stagione 6 è ora in streaming su Netflix e la maggior parte delle persone ha già iniziato le proprie sessioni di abbuffate. Il finale della stagione 5 si è concluso con uno scioccante cliffhanger, quindi non sorprende che molte persone siano sintonizzate per la sesta stagione.

Se fossi stato al passo con Elite notizie della sesta stagione, avresti già saputo che Samuel (Itzan Escamilla) non sarebbe stato nella sesta stagione. Quando è stata rilasciata la sinossi ufficiale della sesta stagione, ha rivelato il destino di Samuel. Se ricordi, Samuel aveva sbattuto la testa sul bordo della piscina dopo una rissa con Benjamín nel finale della quinta stagione. Secondo la sinossi della sesta stagione, Samuel soccombe alle ferite riportate. Anche altri membri del cast originale, come Omar Ayuso, Claudia Salas e Georgina Amorós, non tornano.

Tuttavia, vediamo il ritorno di André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos nella sesta stagione. Inoltre, ci sono anche nuovi membri del cast come Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana.

Elite la sesta stagione si svolge dopo la morte di Samuel. È un nuovo anno scolastico a Las Encinas e la prestigiosa istituzione sta cercando di superare il suo scandaloso passato. Tuttavia, continuano a persistere problemi come il razzismo, il sessismo, gli abusi domestici e la fobia LGTBI. Spetta a chi gestisce Las Encinas porre fine a questi problemi, ma in caso contrario, gli studenti non hanno problemi a prendere in mano la situazione.

Questa stagione è piena di drammi come le stagioni precedenti. Se hai bisogno di una ripartizione di ciò che è accaduto nei primi tre episodi della stagione, abbiamo fornito una guida di riepilogo completa per gli episodi da 1 a 3 proprio sotto. Nella guida, spieghiamo tutto ciò che devi sapere da ogni episodio e altro ancora.

Elite stagione 6, riepilogo episodio 1: “Ansia”

Il primo episodio si apre con Iván che cammina per strada e poi ferma un’auto. L’auto rallenta ma poi accelera e colpisce Iván. Mentre Iván giace sul pavimento, privo di sensi, l’auto si ferma. Quindi, passa all’intertitolo. C’è un mistero da risolvere in ogni stagione. Sembra che il mistero di questa stagione sia scoprire chi ha colpito Iván.

Al termine dell’intertitolo, vediamo Ari visitare suo padre in prigione. Benjamín dice ad Ari che sta lavorando per dimostrare la sua innocenza per la morte di Samuel in modo che possa essere rilasciato. Le dice che lei ei suoi fratelli devono tornare a Las Encinas in modo che sembrino condurre una vita normale. Crede che questo non lo farà sembrare un bersaglio. Ari gli dice che Patrick e Mencía non accetteranno di tornare a scuola, quindi Benjamín minaccia di interromperli finanziariamente se non lo fanno. Ari decide quindi di aiutare suo padre.

Ora, l’episodio passa a un nuovo anno scolastico a Las Encinas. C’è una nuova preside di nome Virginia. Patrick, Mencía e Ari hanno difficoltà ad adattarsi poiché tutti li guardano in modo diverso a causa del padre. Tuttavia, Patrick inizia a sentirsi meglio dopo che lui e Iván sono diventati ufficialmente fidanzati. Nel frattempo, Mencía e la nuova ragazza, Sara, partono con il piede sbagliato.

Più tardi, incontriamo un altro nuovo studente di nome Nico. Scopriamo che è un uomo trans quando si presenta a Patrick e Iván nelle docce. Successivamente incontra Ari, ei due discutono sulla sua identità di genere. Tuttavia, è ovvio che c’è una certa tensione sessuale tra di loro.

Isadora smette di litigare e invita l’intera classe alla serata di apertura del suo nuovo teatro. Ma lotta ancora con l’aggressione sessuale che le è successa nell’ultima stagione. Non vede l’ora che il processo finisca e che Hugo, Alex e Javi vengano messi dietro le sbarre. Isadora ha ricevuto anche farmaci per l’ansia, ma ha smesso di prenderli. Crede di non aver bisogno delle medicine, solo del sostegno della sua famiglia.

Passiamo alla festa di Isadora e tutti si stanno divertendo. Isadora si prepara al piano di sopra nella sua suite mentre sua madre fa irruzione. Sebbene Isadora sia felice di vedere sua madre, sua madre non è davvero concentrata sul suo benessere. Invece, è concentrata sulla sua immagine. Alla festa, Mencía sorride a Sara dall’altra parte della stanza, facendoci sapere che in seguito potrebbe formarsi qualcosa di romantico tra loro. Tuttavia, Sara ha un ragazzo di nome Raúl. Si conoscono alla festa, ma poi Sara dice a Mencía e Raúl che deve andarsene perché il giorno dopo ha lezione.

Altrove alla festa, Ari vede Nico baciare una ragazza ed è geloso. Patrick e Iván iniziano a litigare perché Patrick pensa ancora che Iván provi dei sentimenti per Ari. Ma Iván rassicura Patrick che vuole solo lui. Tuttavia, Patrick è ancora scettico. Poi vediamo Ari allontanare Nico dalla ragazza che stava baciando. Ma Nico viene rapidamente scoraggiato dal comportamento da ubriaco di Ari e dai commenti che fa, quindi la manda a casa in taxi.

Nel frattempo, Raúl invita Mencía a casa sua e di Sara. Quando attraversano la porta, svegliano Sara. Mentre Raúl e Mencía ballano insieme, Sara li guarda. Poi dice a Mencía che deve andarsene.

Di ritorno all’hotel di Isadora, Isadora riceve terribili notizie da sua madre. Sua madre le dice che il suo caso verrà archiviato e non andrà in giudizio perché non ci sono prove che l’aggressione sessuale sia avvenuta. Dopo che Isadora ha terminato la telefonata, inizia immediatamente a farsi prendere dal panico. Alla fine trova la droga e la prende.

Mentre Bilal sta per consegnare gli asciugamani nella stanza di Isadora, la trova priva di sensi, sdraiata sul pavimento. Lui e un nuovo personaggio, Dídac, mettono Isadora in una vasca da bagno per svegliarla. Una volta che si alza, congeda Bilal. Mentre Dídac pulisce la stanza di Isadora, le dice di coprirsi perché lo sta mettendo a disagio nel suo costume da bagno. Condividono le parole, e poi Isadora dice a Dídac che è stato licenziato.

Alla festa, Cruz bacia Patrick e Iván li sorprende. Patrick e Iván litigano, e poi Iván se ne va. La mattina dopo, tutti sono tornati a scuola e sono ancora sconvolti da tutto quello che è successo alla festa. Iván guarda sui social media e trova filmati di Cruz e Patrick che si baciano. Quindi, Hugo, Alex e Javi entrano nella stanza. L’episodio si conclude con un taglio alla scena dall’inizio dell’episodio. Iván sta sanguinando a terra e l’auto che lo ha investito se ne va. Chi ha colpito Ivan? È ancora vivo? Immagino che lo scopriremo più avanti nella stagione.

