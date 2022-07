Guida al riepilogo della stagione 1 di Resident Evil di Netflix: tutti gli episodi spiegati

È qui, finalmente è qui! Il live-action Netflix Cattivo ospite la serie è stata rilasciata su Netflix e ora puoi ufficialmente andare a guardare tutti e otto gli episodi!

Ambientata in due linee temporali separate, la nuova serie segue Albert Wesker e le sue due figlie nel 2022 mentre si stabiliscono a New Raccoon City. Nel 2022, la storia si svolge tre mesi “prima della fine”, mentre nel 2036 una Jade Wesker adulta deve fare i conti con l’epidemia.

Ecco il logline ufficiale:

Anno 2036 – 14 anni dopo che Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette assetate di sangue e sconvolgenti. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dai legami agghiaccianti di suo padre con la sinistra Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.

Guida agli episodi della prima stagione di Netflix Resident Evil: riepiloghi completi per gli episodi 1-10

Il seguente articolo contiene pesante SPOILER, quindi tienilo a mente mentre lo guardi. Stiamo analizzando ogni episodio della prima stagione dello show, quindi se hai domande o vuoi saperne di più sullo show, inizia a leggere!

Riepilogo episodio 1 di Netflix Resident Evil: Benvenuti a New Raccoon City

Il live action di Netflix Cattivo ospite la serie ruota una storia su due linee temporali, una nell’attuale 2022, tre mesi prima della “fine” e un’altra nel 2036, 14 anni dopo la fine. La sequenza temporale del 2022 è la trama principale, a tutti gli effetti, poiché sembra la più dettagliata e occupa un po’ più di durata rispetto alla sequenza temporale del 2036. Tuttavia, la sequenza temporale del 2036 è più ricca di azione e orribile, con tonnellate di creature mutanti e zombi impazziti.

Il primo episodio, giustamente intitolato “Benvenuti a New Raccoon City”, ci presenta le due gemelle di 14 anni (hanno diverse donatrici di ovuli) Billie (Siena Agudong) e Jade (Tamara Smart) Wesker, figlie di Albert Wesker ( Lancia Reddick). I fan dei videogiochi potrebbero essere confusi da questo ritratto di Albert Wesker, in quanto è un antagonista principale nei giochi, ma restate sintonizzati mentre lo spettacolo si diletta nelle origini dei videogiochi del personaggio più avanti nella stagione.

Per ora, tutto ciò che devi sapere è che Albert è un alto dirigente della Umbrella Corporation, dove risponde al suo capo, Evelyn Marcus (Paola Núñez). New Raccoon City è una città degli ombrelli completa di una scuola superiore e case identiche e simmetriche che sono molto bianche, incontaminate e pittoresche. Né Billie né Jade sono così entusiasti di essere in questa nuova città, nonostante Albert abbia fatto del suo meglio per farli eccitare. Ma delle due gemelle, Billie è più aperta all’idea di Jade, che è, beh, stanco.

Quando incontriamo per la prima volta la famiglia Wesker, sembrano, a tutti gli effetti, relativamente normali. Billie e Jade sono le tipiche ragazze adolescenti che vogliono solo inserirsi nel loro nuovo mondo, in particolare Billie, che ha avuto dei problemi nella sua vecchia scuola. I bambini hanno iniziato a chiamarla psicopatica perché aveva problemi di rabbia. Le cose non iniziano a diventare strane fino a quando Albert non raccoglie i loro campioni di sangue… e poi se lo inietta. Non esattamente il tuo comportamento da padre medio.

E le cose non migliorano molto quando iniziano la scuola il giorno successivo. Quasi immediatamente, Billie viene presa di mira da un emarginato angosciato di nome Tammy Isaacs (Haseena Allie), che attacca Jade nella mensa. I due litigano fisicamente e molti studenti tirano fuori immediatamente i cellulari per filmare l’alterco e pubblicarlo online. Tanto per un nuovo inizio.

Nel frattempo, iniziamo a saperne di più su cosa esattamente fa Albert per la Umbrella. È la mente dietro il loro nuovo progetto, “Joy”, commercializzato come l’ultimo antidepressivo. La gioia dovrebbe essenzialmente guarire il mondo da cose come ansia e depressione, eliminando del tutto il suicidio.

Ma ci sono stati problemi con la droga, sussurri di un incidente a Tijuana finito male. Albert cerca di convincere il consiglio a posticipare la data di rilascio del farmaco e fare un passo indietro in modo da poter risolvere i nodi, ma sono pronti ad andare avanti.

All’indomani del combattimento, Jade cerca di convincere Billie a resistere al suo aggressore e reagire. Non essere un pushover. Essendo già stato dichiarato psicopatico in una scuola, Billie è riluttante a farlo. Preferirebbe lasciar perdere. Sfortunatamente, non sarà così facile dal momento che Tammy è pazza e attacca Billie una seconda volta quando Billie cerca di sistemare le cose, questa volta sbattendole in faccia un impacco per il pranzo.

Dal momento che Billie non vuole fare nulla, Jade prende l’iniziativa. Si traveste in un costume da mascotte e colpisce Tammy con un sasso mentre è sul water, nascondendo la testa della mascotte nell’armadietto di Billie in seguito. Le ragazze ei loro padri vengono chiamati nell’ufficio del preside e vediamo Albert Wesker in azione.

È agghiacciante e minaccioso senza alzare la voce di una sola ottava, mettendo senza sforzo il padre di Tammy al suo posto e costringendolo a ritirarsi dalle sue affermazioni di sporgere denuncia, per non dimenticare che Tammy ha prima attaccato Billie. Albert lo ricorda al padre di Tammy il suo il lavoro è facilmente sostituibile, mentre il lavoro di Albert lo rende una risorsa molto più importante per la Umbrella. Albert riesce persino a convincere Tammy a scusarsi con Billie.

Jade e Billie sono adeguatamente impressionate, e un po’ spaventate, dal comportamento del loro padre. Più tardi, Billie va all’Umbrella per fargli visita a pranzo e mentre è lì, nota un gruppo di conigli in gabbia.

Convince Jade a intrufolarsi nella Umbrella quella notte per liberarli (Billie è una vegana e feroce sostenitrice dei diritti degli animali, in precedenza aveva liberato un gruppo di rane nella loro vecchia scuola). È il minimo che Jade può fare dopo l’intero kerfuffle della mascotte. Jade accetta con riluttanza e rubano la chiave della carta del padre per entrare nell’edificio.

Come ci si potrebbe aspettare, Billie e Jade che si intrufolano di notte nei laboratori della Umbrella Corp. sono una ricetta per il disastro. Non ci vuole molto perché le cose vadano storte. Jade accede al computer di suo padre (usa la stessa password per tutto, Spock22, perché tutti i papà amano Star Trek vero?), e finisce per vedere il terrificante filmato dell’incidente di Tijuana, anche se non lo capisce ancora.

E nel processo di rilascio dei conigli, Billie scatena anche un doberman infetto, parte del test Joy. Il cane carica le ragazze e nonostante abbia cercato di correre più veloce, il doberman alla fine mette i denti in Billie in un attacco feroce. Sembra che potrebbe ucciderla fino a quando Jade non trova un estintore e lo colpisce a morte, ma il destino di Billie è lasciato nell’aria.

Saltando in avanti al 2036, riprendiamo con Jade a Londra da sola. Quattordici anni dopo quello che è successo nel 2022, Jade ora lavora per un gruppo segreto chiamato The University. La missione dell’Università è preservare il vecchio mondo, salvando musica, libri, tecnologia e quant’altro riescano a mettere le mani. Conducono anche ricerche sugli zeri, in particolare Jade.

Quando la raggiungiamo nel 2036, Jade è in missione da solista per testare zero per un funzionamento cerebrale più elevato. Vuole vedere se il virus si sta evolvendo e un modo per farlo è vedere se fanno strategie durante la caccia o se hanno un leader che può controllarli. Questa versione di Jade ha anche un partner di nome Arjun (Ahad Raza Mir), che si prende cura di sua figlia, Bea (Ella Zieglmeir), mentre è via.

L’ultimo progetto di Jade prevede l’uso di conigli per attirare gli zeri e testare i loro schemi di caccia. Se mostrano un funzionamento cerebrale superiore, significherebbe che il virus si sta evolvendo, ma almeno non succede nulla di anomalo fino a quando Jade non si taglia accidentalmente. Gli zeri potrebbero non avere un grande senso della vista o dell’udito, ma il loro senso dell’olfatto è acuto e si rafforza nel tempo. Immediatamente danno la caccia a Jade che li attira in un anello di fuoco, per gentile concessione di un’arma di riserva che ha creato.

Solo che, come spesso accade in queste situazioni, tutto va di male in peggio quando l’arma di Jade e il massacro di zombi attirano qualcosa di molto più pericoloso. Un gigantesco bruco mutante si sveglia sotto la superficie e si alza per attaccare Jade, afferrandole una gamba e sbattendola su un’auto dove perde i sensi. Da dove viene il bruco? Ebbene, quando il virus T infetta gli animali, non li uccide necessariamente. Invece, li fa mutare e diventano grandi e viziosi.

Fortunatamente per Jade, un gruppo di spazzini di passaggio la trova e riesce a uccidere la creatura. Notano che Jade sfoggia un tatuaggio sul polso che indica che è una sopravvissuta alla prima ondata virale. La portano a Brighton Freehold, che sembra essere completamente circondata da zombi su tutti i lati. Jade non ha via d’uscita, il che è intenzionale dal momento che gli spazzini intendono consegnarla all’Umbrella. Si scopre che Jade ha una grossa taglia in testa. Jade cerca di far capire al leader degli spazzini, Tate, che la Umbrella non fa accordi.

Sta firmando la propria condanna a morte convocandoli, ma la ignora. E quando Umbrella arriva, Jade ha ragione perché non si preoccupano degli spazzini e uccidono chiunque si trovi sulla loro strada per arrivare a Jade. Un uomo di nome Baxter (Turlough Convery) arriva per portare Jade con sé. “Ciao Giada. Tua sorella ti sta cercando.» Parla di una linea wham.

Sembra che tra il 2022 e il 2036 Billie sia passata al lato oscuro. Ma Jade non andrà facilmente. Piuttosto che diventare la prigioniera dell’Umbrella, decide di cogliere l’occasione con gli zombi, saltando oltre il lato dell’edificio in una pozza di zeri in attesa. Opportunamente, entrambe le linee temporali terminano con la vita di una sorella in bilico.