Guida al riepilogo della seconda stagione di Russian Doll: episodi da 1 a 7

Piace Cose più stranel’ultima volta che abbiamo visto nuovi episodi di Bambola russa era il 2019. Più di due anni dopo e finalmente è arrivata la nuova stagione! Tutti e sette gli episodi di Bambola russa la stagione 2 è ora disponibile per la visione su Netflix.

In questa nuova stagione, Nadia e Alan sono ancora una volta coinvolti in un tortuoso incontro metafisico che questa volta comporta un viaggio nel tempo. Tutto dalla prima stagione viene esaltato quando la coppia viaggia su un treno MTA avanti e indietro tra il passato e il presente fino a vari momenti di grande impatto della loro vita.

Riepilogo della stagione 2 di Russian Doll

Se hai già guardato la stagione per intero o hai bisogno di una guida agli episodi da seguire insieme a ogni puntata della stagione 2, di seguito troverai un utile Bambola russa guida riassuntiva della seconda stagione.

Russian Doll stagione 2, riassunto episodio 1: Nowhere

Bambola russa la stagione 2 inizia con Nadia (Natasha Lyonne) che porta la sua amata madrina Ruth (Elizabeth Ashley) in ospedale dopo una piegatura del paraurti. Per fortuna, Ruth sembra stare bene e non capisce di cosa si tratta. Dopo essersi assicurata che Ruth stia bene, Nadia parte e salta su un treno per tornare a casa, tranne per il fatto che non ce la fa. Il treno la trasporta attraverso un wormhole fino agli anni ’80.

Il compleanno di Nadia è dietro l’angolo e vista la tendenza di questo show, non sorprende che succeda qualcosa di strano. In Bambola russa stagione 2, i colpi di scena sono leggermente diversi. Invece di rimanere bloccato in un giorno della marmotta-style loop alla sua festa di compleanno, Nadia è riportata indietro di diversi decenni. Ma perché? C’è un secondo colpo di scena di cui parleremo tra un minuto.

Una volta che si rende conto di aver viaggiato nel tempo, Nadia decide di seguire il flusso e vedere cosa l’universo sta cercando di dirle. Trova una scatola di fiammiferi per un bar chiamato Black Gumball con il nome Chez e l’ora di una riunione scritta sopra. Lì incontra questo ragazzo abbozzato “Chez” (Sharlto Copley) e inizia immediatamente a baciare Nadia. Chiunque sia questo ragazzo, lei lo conosce in qualche modo.

Chez porta Nadia in un appartamento dove si intrufolano e rubano un borsone prima di dirigersi verso una squallida stanza di un motel. Lì iniziano a pomiciare e quasi si allacciano prima che Nadia si fermi per andare in bagno. Ed ecco la seconda svolta: quando Nadia si guarda allo specchio si rende conto che non è più Nadia, è dentro il corpo di sua madre, Lenora (Chloë Sevigny), o Nora, come è conosciuta. Ancora più sorprendente? Nora è incinta, probabilmente con Nadia. Non diventa molto più contorto di così.

Nadia vomita immediatamente dopo quello shock. Suppongo per un istante che pensi che Chez sia in realtà suo padre, schifoso.

Da lì, salta sul treno per vedere se può riportarla alla realtà e, fortunatamente, lo fa. Quindi, a differenza della prima stagione, Nadia ha un modo per fuggire dalla sua difficile situazione che deforma la realtà. Si dirige immediatamente da Alan (Charlie Barnett) che se la sta cavando con la sua nuova ragazza. Nadia gli racconta del wormhole e di essere diventata sua madre, suggerendo ad Alan di fare la stessa cosa in modo che possano capire cosa sta cercando di dire loro questa nuova situazione.

Forse hanno ancora degli affari in sospeso. Rassicura anche Alan (e se stessa, e noi) che Chez non può essere suo padre dal momento che non era drogato, solo alcol (Chez è visto prendere ogni sorta di pastiglie pazze e sniffare cocaina).

Dopo aver informato Alan sui dettagli, Nadia torna in ospedale per vedere Ruth, chiedendo cosa sa di Chez. Secondo Ruth, Nora era con Chez quando ha perso tutti i soldi della loro famiglia. Nadia porta ancora l’ultimo Krugerrand di sua madre al collo come un segno.

Rendendosi conto che il suo obiettivo potrebbe essere quello di recuperare i soldi, Nadia torna negli anni ’80 in treno. Chiede a Chez se ha rubato le sue nonne Krugerrands e lui lo nega, sostenendo che qualunque cosa stia succedendo, Chez e Nora sono coinvolti insieme.

Nadia torna a letto con lui e riprendono da dove si erano interrotti prima che scappasse prima. Diversi baci dopo e Nadia si scusa di nuovo per andare in bagno a fissare il riflesso di sua madre nello specchio. Ma questa volta, quando se ne va, Chez è svanito con la borsa. Rendendosi conto di essere stata ingannata, Nadia lo insegue. È troppo veloce per lei e scappa nella notte.

Nel frattempo, nel presente, Alan pensa di salire sul treno.