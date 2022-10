Guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Il club di mezzanotte è finalmente in streaming su Netflix. È il genio dell’horror Mike Flanagan e la nuova serie Netflix di Leah Fong che segue un gruppo di adolescenti con malattie terminali al Brightcliffe Hospice. Ogni notte si riuniscono a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose. Fanno anche un patto, giurando che chiunque muoia per primo sarà responsabile della comunicazione con il gruppo dall’oltretomba. Ma poi uno di loro muore e iniziano a succedere cose strane.

È basato sull’omonimo romanzo del 1994 e su altre opere precedenti di Christoper Pike. Se sei un fan degli altri programmi Netflix di Flanagan, come L’ossessione di Hill House, L’ossessione di Bly Manor e Spuntino di mezzanottequindi dovresti assolutamente controllare Il Club di Mezzanotte.

Ma prima di andare in play sulla pagina del titolo dello show su Netflix, devi sapere chi interpreta chi nella serie horror-misteriosa.

Di seguito, abbiamo condiviso una guida al cast e ai personaggi dello show Netflix!

La guida al cast di Midnight Club

Iman Benson nel ruolo di Ilonka

Iman interpreta il ruolo di Llonka nello spettacolo. Llonka sognava di frequentare la Stanford University prima di scoprire di avere un cancro alla tiroide. Tuttavia, questo non le impedisce di vivere la vita al meglio. La sua determinazione a sopravvivere alla malattia terminale la porta al Brightcliffe Hospice, dove spera di trovare un modo per riprendersi.

Dove l’hai già vista?

Potresti riconoscere Iman dai suoi ruoli in zio Buck, Alexa e Katie e BlackAF.

Qual è il prossimo?

Vedremo Iman in un prossimo film di fantascienza intitolato Guerra dei mondi.

Social media: Instagram

Igby Rigney nel ruolo di Kevin

Igby interpreta Kevin, un paziente del Brightcliffe Hospice affetto da leucemia. Kevin è affascinante ed è sempre favorevole alla sua famiglia e ai suoi amici. È premuroso e spesso mette i suoi bisogni per ultimi. Quando llonka incontra Kevin, creano rapidamente una connessione.

Dove l’hai già visto?

Igby è noto per i suoi ruoli in Sangue blu, F9: La saga veloce e Spuntino di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

Lo vedremo dopo in un’altra serie Netflix di Flanagan intitolata La caduta della casata degli Usher. Sarà anche in un film drammatico intitolato Raddoppia il sud.

Social media: Instagram

Ruth Codd nel ruolo di Anya

Ruth interpreta Anya, una paziente ribelle e dalla lingua tagliente al Brightcliffe Hospice. È un’utente irlandese su sedia a rotelle con amputazione della parte inferiore della gamba. Sebbene all’esterno possa ritrarre se stessa come dura e fredda, in realtà si preoccupa profondamente per coloro che la circondano.

Dove l’hai già vista?

Ruth ha debuttato come attrice in Il club di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

La vedremo dopo in Netflix La caduta della casata degli Usher.

Social media: Instagram

William Chris Sumpter nel ruolo di Spencer

William interpreta Spencer, un paziente del Brightcliffe Hospice che ha l’HIV. Viene portato a Brightcliffe dopo che Mark scopre di essere stato cacciato dalla casa dei suoi genitori conservatori perché gay. Spencer è considerata la vita della festa nel gruppo.

Dove l’hai già visto?

È meglio conosciuto per i suoi ruoli in Storie d’amore di Brooklyn, Potenza e Sogni di New York.

Qual è il prossimo?

Non si sa in cosa reciterà William nel prossimo futuro.

Social media: Instagram

Aya Furukawa nel ruolo di Natsuki

Aya interpreta Natsuki nella serie horror-misteriosa. Natsuki è una paziente del Brightcliffe Hospice che ha un cancro alle ovaie. Lotta con la sua salute mentale e vive qualcosa di molto traumatico prima di entrare a Brightcliffe.

Dove li hai visti prima?

Aya è nota per i loro ruoli in Netflix Nuovissimo sapore di ciliegia e Til Club delle Baby Sitter.

Qual è il prossimo?

Vedremo Aya la prossima volta La caduta della casata degli Usher.

Social media: Instagram

Annarah Cymone nel ruolo di Sandra

Annarah interpreta Sandra, una paziente del Brightcliffe Hospice che ha un linfoma. Sandra è molto religiosa e usa la sua fede per aiutarla a far fronte alla sua malattia terminale. A causa delle sue convinzioni religiose, Sandra si scontra spesso con altri pazienti. Tuttavia, in realtà si prende cura del gruppo.

Dove l’hai già vista?

Annarah è una nuova arrivata nell’industria dell’intrattenimento. È nota per il ruolo di Leeza in Spuntino di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

Non si sa in cosa ci sarà Annarah dopo.

Social media: Instagram

Sauriyan Sapkota nel ruolo di Amesh

Sauriyan interpreta il ruolo di Amesh, una paziente del Brightcliffe Hospice con glioblastoma. Amesh era il nuovo paziente fino all’arrivo di Llonka. È quello sciocco fuori dal gruppo, un nerd dei videogiochi e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Dove l’hai già visto?

Sauriyan ha debuttato come attore nella serie horror-misteriosa.

Qual è il prossimo?

Sarà dentro La caduta della casata degli Usher.

Social media: Nessuno

Adia come Cheri

Adia interpreta Cheri, una paziente del Brightcliffe Hospice. Cheri proviene da un ambiente ricco, con entrambi i suoi genitori di successo nei loro mestieri. Ma una volta che Cheri riceve la sua diagnosi terminale, i suoi genitori impegnati non possono prendersi cura di lei, quindi la mandano a Brightcliffe. È molto riservata, il che la isola dagli altri pazienti.

Dove l’hai già vista?

Adia ha debuttato come attrice nella serie horror-misteriosa.

Qual è il prossimo?

Non si sa in cosa reciterà dopo.

Social media: Nessuno

Matt Biedel nel ruolo di Tim Pawluk

Matt interpreta Tim, il padre adottivo di buon cuore di Llonka. Tim vuole il meglio per sua figlia ed è riluttante a mandarla al Brightcliffe Hospice all’inizio, ma è disposto a fare tutto il necessario per rendere felice Llonka.

Dove l’hai già visto?

Potresti riconoscere Matt dai suoi ruoli nella serie Netflix Carbonio alterato, L’Accademia degli Ombrelli, Narcos: Messico e Spuntino di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

Lo vedremo dopo nella commedia drammatica Gli alieni hanno rapito i miei genitori e ora mi sento un po’ escluso e La caduta della casata degli Usher.

Social media: Instagram

Heather Langenkamp nel ruolo della dottoressa Georgina Stanton

Heather interpreta il ruolo del dottor Stanton, il misterioso dottore che gestisce il Brightcliffe Hospice. Ha trovato Brightcliffe dopo aver perso suo figlio a causa di una malattia terminale. Heather è nata il 17 luglio 1964 a Tulsa, in Oklahoma, all’età di 58 anni. Non è affatto nuova nell’industria dell’intrattenimento ed è nota soprattutto per aver recitato in un popolare franchise di film horror.

Dove l’hai già vista?

Heather è nota per il ruolo di Nancy Thompson nei film horror Un incubo su Elm Street, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors e Il nuovo incubo di Wes Craven.

Qual è il prossimo?

Heather ha un ruolo in un cortometraggio intitolato Il negozio di magia e un ruolo in un film drammatico chiamato appello. Tuttavia, questi film non hanno date di uscita, quindi non è chiaro se usciranno mai.

Social media: Instagram

Zach Gilford nel ruolo di Mark

Zach interpreta Mark, una delle infermiere praticanti di Brightcliffe. È nato il 14 gennaio 1982 a Evanston, Illinois, all’età di 40 anni. È anche sposato Perduto l’attrice Kiele Sanchez e condividono una bellissima figlia.

Dove l’hai già visto?

Zach è noto soprattutto per il ruolo di Matt Saracen in Luci del venerdì sera e il suo ruolo di Riley Flynn in Spuntino di mezzanotte. Ha avuto anche ruoli in L’Epurazione: Anarchia, Brave ragazze e La migliore di Los Angeles.

Qual è il prossimo?

Vedremo Zach il prossimo in un film originale Lifetime intitolato La scomparsa di Cari Farverun film giallo-horror chiamato C’è qualcosa che non va con i bambinidi Netflix La caduta della casata degli Usher e il programma televisivo Menti criminali: evoluzione.

Social media: Instagram

Samantha Sloyan nel ruolo di Shasta

Samantha interpreta Shasta, una guaritrice che Llonka incontra nei boschi nella proprietà di Brightcliffe. Shasta vive anche vicino a Brightcliffe e gestisce la sua compagnia di naturopatia. Samantha è nata il 24 marzo 1979 a Los Angeles, in California, all’età di 43 anni. È nota per aver recitato in molti dei progetti di Flanagan.

Dove l’hai già vista?

La talentuosa attrice è nota soprattutto per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy, Silenzio, L’ossessione di Hill House, SEAL Team e Spuntino di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

Vedremo Samantha la prossima volta La caduta della casata degli Usher.

Social media: Nessuno

Rahul Kohli nel ruolo di Vincent

Rahul interpreta Vincent Beggs, un creatore di un videogioco chiamato Decision. Non è una persona reale nello show. È un personaggio inventato in una delle storie spaventose di Amesh che racconta al Midnight Club.

Dove l’hai già visto?

Rahul è meglio conosciuto per il suo ruolo di Dr. Ravi Chakrabarti in iZombie. Ha avuto anche ruoli in Harley Quinn, L’ossessione di Bly Manor e Spuntino di mezzanotte.

Qual è il prossimo?

Vedremo Rahul il prossimo in una serie animata di Zack Snyder intitolata Il crepuscolo degli dei e quello di Flanagan La caduta della casata degli Usher.

Social media: Instagram

Il club di mezzanotte è ora in streaming su Netflix.