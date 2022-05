Guida al cast e ai personaggi della commedia Netflix

Questo giovedì, Mike Myers torna alla grande per la sua nuova serie Il Pentaverato in cui interpreta otto personaggi oltre a creare la serie. Myers si è abbassato negli ultimi anni, quindi il fatto che abbia un nuovo veicolo di punta che uscirà su Netflix in pochi giorni è molto eccitante per i suoi fan.

Tutti e sei gli episodi della prima stagione dello show arriveranno il 5 maggio. Oltre a Myers, lo show presenta un cast di talenti stellari che include Jeremy Irons, Debi Mazar, Ken Jeong, Richard McCabe, Jennifer Saunders e altri!

Il cast di Pentaverato

Se sei interessato a sapere chi interpreta chi in questa serie comica insolita, sei nel posto giusto! Di seguito descriviamo in dettaglio ogni attore del cast principale, chi interpreta e dove potresti aver visto quell’attore prima, oltre ad alcuni dettagli su chi sono fuori dallo schermo.

Quanti personaggi interpreta Mike Myers in The Pentaverate?

L’attore e comico Mike Myers non solo ha creato lo spettacolo, ma è anche il protagonista otto personaggi diversi. Potrebbe essere più facile elencare le persone che lui non lo è giocando!

Ecco una breve panoramica di tutti i suoi personaggi, per gentile concessione di Deadline:

Ken Scarborough : Un giornalista canadese della vecchia scuola che si propone di smascherare il Pentaverato e riconquistare il suo lavoro.

: Un giornalista canadese della vecchia scuola che si propone di smascherare il Pentaverato e riconquistare il suo lavoro. Anthony Lansdowne : Un teorico della cospirazione del New England determinato a smascherare il Pentaverato.

: Un teorico della cospirazione del New England determinato a smascherare il Pentaverato. Rex Smith : Un conduttore radiofonico di estrema destra e un teorico della cospirazione di spicco.

: Un conduttore radiofonico di estrema destra e un teorico della cospirazione di spicco. Lord Lordington : Il membro più anziano e di rango più alto del Pentaverato.

: Il membro più anziano e di rango più alto del Pentaverato. Bruce Baldwin : Ex magnate dei media.

: Ex magnate dei media. Mishu Ivanov : Ex oligarca russo.

: Ex oligarca russo. Pastore Gordon : Ex manager del rock ‘n’ roll.

: Ex manager del rock ‘n’ roll. Jason Eccleston: Un genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentaverate, MENTOR.

L’attore non ha recitato in nessun progetto significativo dal film stroncato dalla critica Il guru dell’amore nel 2008. Forse questo spettacolo lo aiuterà a mettere in scena un ritorno.

Myers ha 58 anni, è nato il 25 maggio 1963 (segno zodiacale: Gemelli) a Scarborough, Toronto, Canada. È alto 5 piedi e 8 pollici. Myers ha sposato la proprietaria di un caffè Kelly Tisdale nel 2010. Hanno tre figli insieme. Negli ultimi anni, l’attore ha partecipato solo a una manciata di progetti, la maggior parte dei quali in piccoli ruoli, come in film come Bohemian Rhapsody, terminale e Space Jam: una nuova eredità. Successivamente apparirà nel film di David O. Russell Amsterdamprevista per novembre 2022.

Lydia West nel ruolo di Reilly Clayton

Lydia West interpreta Reilly Clayton, una delle colleghe di Ken alla stazione di notizie. Lo assiste nella sua missione di smascherare il Pentaverato, il tutto nascondendo un suo segreto.

West è un attore britannico di 28 anni nato il 24 giugno 1993 (segno zodiacale: Cancro) a Islington, Londra, Regno Unito. Lei è 5 piedi e 8 pollici. Interprete nominata ai BAFTA, West è nota per i suoi ruoli nella serie Channel 4 È un peccato e la serie BBC One Anni e anni. Recita anche nella serie thriller britannica su Apple TV+ intitolata Sospetto ed è apparso in un episodio della serie BBC One del 2020 Dracula come Lucy Westenra. Dracula è attualmente in streaming su Netflix.

Successivamente, West reciterà al fianco di Stanley Tucci e David Tennant nella miniserie della BBC Dentro l’uomo ed è destinata a recitare accanto a Patricia Clarkson in una serie di thriller di spionaggio Grigio da AGC Studios. Dal lato cinematografico, West apparirà nel dramma romantico Tutto sta tornando da mein uscita a febbraio 2023.

Social media: Instagram

Richard McCabe nel ruolo dell’esaltato Pikeman Higgins

Richard McCabe interpreta l’esaltato Pikeman Higgins, capo della Guardia del Liechtenstein, la forza di sicurezza del Pentaverato.

McCabe è un attore scozzese affermato e vincitore di un Tony Award, nato il 18 agosto 1960 (segno zodiacale: Leone) a Glasgow, nel Regno Unito. Ha 61 anni e sta a 5 piedi e 11 pollici. L’attore è specializzato in teatro classico come parte della Royal Shakespeare Company. È noto per i suoi ruoli in film come Il giardiniere costante, Notting Hill, Occhio nel cielo e Master and Commander: The Far Side of the World.

Di recente ha recitato in serie Netflix Original Anatomia di uno scandalo e i Prime Video Uno scandalo molto britannico. Anche McCabe ha recitato in Cirano al fianco di Peter Dinklage.

Jeremy Irons come narratore

Non è ancora chiaro se Jeremy Irons apparirà effettivamente Il Pentaveratoma presta la sua voce al progetto come narratore della serie.

Nato il 19 settembre 1948 (segno zodiacale: Vergine) a Cowes, nel Regno Unito, l’attore pluripremiato ha 73 anni ed è alto 6 piedi e 2 pollici. Irons ha sposato l’attrice Sinéad Cusack nel 1978 e la coppia ha due figli insieme, uno dei quali è l’attore Max Irons.

Irons è noto per il suo prestigioso corpus di lavori, che include la sua performance vincitrice del premio Oscar in Capovolgimento di fortuna e film come Suonerie morte, Il Re Leone, Assassin’s Creed e Batman contro Superman. Di recente ha recitato nel film Netflix Monaco di Baviera: il confine della guerra e Casa di Gucci. Ha anche recitato in I Borgia e Margine di chiamata, entrambi in streaming su Netflix. Successivamente, apparirà Irons Violoncello e Frankel.

Debi Mazar nel ruolo di Patti Davis

Debi Mazar è Patty Davis, la fidata assistente esecutiva del Pentaverato e alcuni direbbero il cervello dietro l’intera operazione.

Mazar è nato il 13 agosto 1964 (segno zodiacale: Leone) in Giamaica, New York, NY. Lei è 57 e 5 piedi e 5 pollici. L’attrice è sposata con il famoso cuoco Gabriele Corcos. Hanno due figlie insieme.

Ha recitato in numerosi film e televisione nel corso degli anni, ma è probabilmente meglio conosciuta per aver interpretato Maggie Amato Minore al fianco di Sutton Foster e Hilary Duff negli ultimi anni. Ha anche recitato in Entourage, Record dell’Impero, Il 2° di Beethoven, L’infiltrato, Quei bravi ragazzi, Legge LA, Single e Guerre civili. Mazar è un amico di lunga data di Madonna e dovrebbe essere interpretato da qualcuno nel prossimo film biografico sulla cantante.

Social media: Instagram

Keegan-Michael Key nel ruolo del dottor Hobart Clark

Keegan-Michael Key interpreterà il fisico nucleare Dr. Hobart Clark che è stato reclutato nella Pentaverate per aiutare a risolvere il disastro del cambiamento climatico.

Nato il 22 marzo 1971 (segno zodiacale: Ariete) a Southfield, nel Michigan, Key è un attore e comico di 51 anni ed è alto circa 6 piedi. È sposato con la produttrice e regista Elle Key.

Key ha un lungo curriculum e ha lavorato con Netflix molte volte in passato su progetti come La bolla, The Dark Crystal: Age of Resistance, Jingle Jangle: Un viaggio di Natale, Dolemite è il mio nome, Tutti i luoghi luminosi, Uova verdi e prosciutto, Ballo di fine anno, Vinci tutto, Amici del Collegio e il prossimo film d’animazione Wendell e Wild. La chiave apparirà anche nei prossimi progetti di alto profilo come Wonka, Pinocchio il film di Mario senza titolo e altro ancora.

Social media: Twitter e Instagram

Ken Jeong nel ruolo di Skip Cho

Ken Jeong interpreta un magnate dei casinò di nome Skip Cho che ha una vasta conoscenza della teoria del caos in quanto riguarda i modelli meteorologici.

Jeong ha 52 anni, è nato il 13 luglio 1969 (segno zodiacale: Cancro) a Detroit, Michigan, ed è alto 5 piedi e 4 pollici. È sposato con Tran Jeong dal 2004 e hanno due figlie gemelle insieme. Jeong è un affermato cabarettista, attore, scrittore, produttore e medico autorizzato. Sebbene abbia recitato in numerosi progetti, è salito alla ribalta dopo aver recitato Il dopo-sbornia serie di film e sitcom Comunità.

Appare anche in molti progetti Netflix, come Murderville, Oltre la Luna e il suo speciale in piedi Mi completi, Ho. Successivamente apparirà nel film senza titolo Charlie Day precedentemente noto come Il Tonto e Weekend All-Star.

Social media: Ken Jeong

Jennifer Saunders come Maestro di Dubrovnik / Saester di Dubrovnik

Jennifer Saunders sta facendo il doppio lavoro Il Pentaverato come Il maestro di Dubrovnik e Saester di Dubrovnik. Il Maestro è l’investigatore capo del Pentaverato mentre il Saester è la sorella del Maestro e protettrice del “parce claven”, una chiave di riserva dell’apparato elettorale dell’organizzazione nascosta a Dubrovnik.

Saunders è una talentuosa attrice, comica, sceneggiatrice e cantante inglese nata il 6 luglio 1958 (segno zodiacale: Cancro) a Sleaford, Lincolnshire, Inghilterra. Ha 63 anni e sta a 5 piedi e 5 pollici. È sposata con Ade Edmondson dal 1985 e hanno tre figli, tra cui la cantautrice Ella Edmondson, l’attrice Beattie Edmondson e l’attrice Freya Edmondson.

È nota per aver interpretato Edina Monsoon in Assolutamente favoloso e la Fata Madrina dentro Shrek 2 dove ha recitato insieme al suo co-protagonista Mike Myers. Saunders ha diversi progetti aggiuntivi in ​​lavorazione, tra cui Questa è la posta notturna, Sumorietà, Alleluia e Uomo e strega.

Social media: Twitter

Il Pentaverato streaming questo giovedì, 5 maggio, solo su Netflix.