Guida al cast e ai personaggi del thriller Netflix

La trama e il gancio di un film possono essere accattivanti, ma ciò che davvero suggella l’accordo è il cast del film. Netflix ha un nuovo thriller in arrivo questo venerdì chiamato Testa di ragno. Dal momento che il Testa di ragno il cast include star come Chris Hemsworth e Jurnee Smollett, sarà sicuramente un successo.

Se sei curioso di sapere chi altro è il protagonista di questo film, o se lo guardi e pensi di riconoscere qualcuno da un altro progetto, questa guida ti aiuterà a saperne di più sulle stelle che danno vita a questa storia sinistra.

Scopri dove hai già visto il cast, i loro progetti imminenti e i loro account sui social media (se li hanno). Di seguito analizzeremo il Testa di ragno cast e personaggi.

Cast Spiderhead: Chris Hemsworth nel ruolo di Steve Abnesti

Chris Hemsworth interpreta l’antagonista principale del film, il genio della tecnologia Steve Abnesti, la mente dietro Spiderhead e i suoi vari esperimenti.

Dove l’hai già visto? Hemsworth è una superstar e un attore immediatamente riconoscibile grazie alla sua interpretazione di Thor nell’universo cinematografico Marvel.

Oltre alla Marvel, Hemsworth ha recitato in tonnellate di altri film importanti come acchiappa fantasmi, Brutti tempi a El Royale, Uomini in Nero: Internazionale, La capanna nel bosco, Vacanza, Nel cuore del mare, Biancaneve e il cacciatore e Il cacciatore: la guerra d’inverno. Hemsworth è apparso anche in film Netflix come Intercettore e Estrazione.

Qual è il prossimo? Tornerà ancora su Netflix per Estrazione 2 e puoi anche guardarlo nel prossimo grande film Marvel, Thor: Amore e tuono nel mese di luglio. Successivamente, Hemsworth reciterà in Mad Max: Fury Road film prequel/spin-off Furiosa al fianco di Anya Taylor-Joy.

Cast Spiderhead: Miles Teller come Jeff

Miles Teller interpreta uno dei detenuti, Jeff, che accetta di sottoporsi agli esperimenti di Abnesti per ridurre la sua pena. Inizia a prendersi cura di un’altra detenuta e cerca di superare l’esperimento per aiutarla.

Dove l’hai già visto? Teller è una star piuttosto grande a pieno titolo, soprattutto in questo momento dato che è appena uscito dal ruolo di protagonista nell’acclamato Top Gun Continuazione, Top Gun: Maverick. Di recente ha anche recitato nella serie Paramount+ L’offertasullo sviluppo del film di riferimento Il Padrino.

Prima di allora, Teller è diventato famoso con la sua interpretazione nel film candidato all’Oscar Colpo di frusta. Altri ruoli per cui è noto includono il Divergente serie di film, Fantastici Quattro, Quel momento imbarazzante, Cani da guerra, Solo i coraggiosi, Grazie per il vostro servizio, Lo spettacolare adesso e Sanguinare per questo.

Qual è il prossimo? Teller si riunirà con Shailene Woodley per un film di satira politica chiamato La recinzione insieme a William Hurt. Presterà anche la sua voce per il ruolo principale in L’Arca e l’Aardvarkun film d’animazione al computer svizzero in lingua inglese di prossima uscita.

Cast Spiderhead: Jurnee Smollett come Lizzy

Jurnee Smollett interpreta la protagonista femminile del film, Lizzy, un’altra prigioniera che si lega a Jeff.

Dove l’hai già vista? Smollett è nel settore da un po’, in particolare per aver recitato nell’acclamato dramma Luci del venerdì sera.

Più recentemente, ha interpretato Dinah Laurel Lance/Black Canary nel film DC Uccelli rapaci e ha recitato nella serie HBO Paese di Lovecraft. Alcuni degli altri spettacoli in cui è apparsa includono Sangue vero, Metropolitana, La zona del crepuscolo e Genitorialità.

Qual è il prossimo? Secondo quanto riferito, Smollett riprenderà il suo ruolo di Black Canary nel prossimo futuro Cattiva ragazza film e in una serie spin-off di Black Canary per HBO Max. Apparirà anche nel dramma in aula La sepoltura al fianco di Jamie Foxx e Tommy Lee Jones per gli Amazon Studios.

Cast di Spiderhead: incontra i giocatori di supporto

attore americano Charles Parnell interpreta Knowles ed è apparso in precedenza in tutti i tipi di progetti, incluso Top Gun: Maverick, Transformers: L'era dell'estinzione e ha interpretato il ruolo regolare della serie Master Chief Russ Jeter nella serie L'ultima nave. Ha anche prestato la sua voce a molti videogiochi, come Mass Effect: Andromeda e Vendicatori.

Giocando Rogan è attore australiano, campione di powerlifting, uomo forte ed ex wrestler professionista, Nathan Jones. Sebbene abbia recitato nel corso degli anni, è meglio conosciuto per il tempo trascorso in WWE e per la sua carriera nelle arti marziali miste.

Attrice e modella australiana Tess Haubrich interpreta Heather nel film. Potresti riconoscere Tess da Alieno: Patto, Il Ghiottone o Lupo Creek.

Attrice australiana BeBe Bettencourt interpreta Emma. È nota soprattutto per aver interpretato Edvige nella serie Stan Eden ed Eleanor "Ellie" Deacon nel film Il secco.

Mark Paguio interpreta Verlaine ed è già apparso in titoli come solitario e Colpo.

attore australiano Sam Delich è Adam in Testa di ragno. Potresti averlo visto entrare Sig Nel mezzo o RFDS.

attore latino Joey Vieira interpreta Miguel. L'hai visto entrare Giovane roccia, Dora e la città perduta dell'oro e Romanticismo nel menu.

Daniel Reader interpreta Ryan e recentemente è apparso nella serie Peacock Joe vs. Carole dove interpretava Arthur.

Ron Smyck, che interpreta Dave è conosciuto per Necrotronica e Zelo.

Ray l'attore Stephen Tongun è meglio conosciuto per essere apparso nel pluripremiato dramma australiano Apolide.

