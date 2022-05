Guida al cast e ai personaggi del film Netflix

In soli due giorni l’adattamento cinematografico del romanzo di Sarah Dessen Lungo per la corsa uscirà su Netflix. I fan del libro hanno atteso con impazienza il primo di numerosi progetti Dessen su Netflix. Questa piacevole storia d’amore uscirà venerdì 6 maggio esclusivamente sulla piattaforma di streaming.

Emma Pasarow e Belmont Cameli guidano il cast nei panni di Auden ed Eli, due adolescenti che creano un legame durante l’estate tra la laurea e gli anni del college. Nel processo, Eli aiuta Auden a godersi tutte le cose che si è persa durante il liceo.

Insieme al cast di Ride

Lungo per la corsa presenta un cast impressionante che include giovani star come Pasarow e Cameli e attori famosi come Kate Bosworth, Andie MacDowell e Dermot Mulroney. Continua a leggere per dare un’occhiata alla nostra guida al cast e ai personaggi di questo film.

Emma Pasarow nel ruolo di Auden

Emma Pasarow interpreta il personaggio principale Auden. Secondo Famous Birthdays, Emma è alta 26 e 5 piedi e 7 pollici. È nata il 23 gennaio 1996, disegnando il suo segno zodiacale: Acquario.

Dove l’hai già vista?

Ha recitato al fianco di Joseph Gordon-Levitt nella serie Showtime Super pompato e recita anche al fianco di Dakota Johnson nel film Sto bene?.

Qual è il prossimo?

Emma ha due cortometraggi in post-produzione chiamati Ritornare al mittente e Avvia il mio cuore. Il suo prossimo progetto cinematografico è in pre-produzione e si chiama Waubay.

Social media: Instagram

Belmont Cameli come Eli

Belmont Cameli interpreta il personaggio principale Eli. Belmont è alto 24 e 6 piedi e 1 pollice. È nato il 1 marzo 1998 a Naperville, Illinois, facendo il suo segno zodiacale Pesci.

Dove l’hai già visto?

Belmont è meglio conosciuto per aver interpretato Jamie Spano in Peacock’s Salvato dalla campanella serie di riavvio durante entrambe le stagioni. Ha anche recitato nel thriller Il marito e la commedia drammatica La maggior parte dei ragazzi sono perdenti.

Social media: Instagram

Kate Bosworth nel ruolo di Heidi

Kate Bosworth interpreta la matrigna di Auden e la moglie di Robert, Heidi. Kate è alta 39 e 5 piedi e 5 pollici. È nata il 2 gennaio 1983 a Los Angeles, in California, diventando il suo segno zodiacale Capricorno. Secondo quanto riferito, ha una relazione seria con l’attore Justin Long.

Dove l’hai già vista?

Kate ha un ampio curriculum composto da più di 50 progetti. Alcuni in cui è nota soprattutto per aver interpretato una giovane surfista Cotta blu e Lois Lane dentro Superman ritorna. Kate ha anche girato alcuni film horror, come il film di Netflix Prima che mi sveglio e I domestici. Lungo per la corsa segna la sua terza collaborazione con Netflix, poiché è apparsa anche nella serie distopica L’Io-Landche ha anche prodotto.

Qual è il prossimo?

L’esecutore : thriller poliziesco con Antonio Banderas

: thriller poliziesco con Antonio Banderas Il fabbro : Thriller con Ryan Phillippe

: Thriller con Ryan Phillippe Sentinella : thriller di fantascienza

: thriller di fantascienza Vettore : Horror con Ron Perlman e Lin Shaye

: Horror con Ron Perlman e Lin Shaye Braddock: Dramma calcistico con Joshua Jackson

Social media: Instagram

Andie MacDowell nel ruolo di Victoria

Andie MacDowell interpreta la madre di Auden e l’ex moglie di Robert, Victoria. Andie è alto 64 e 5 piedi e 8 pollici. È nata il 21 aprile 1958 a Gaffney, nella Carolina del Sud, diventando il suo segno zodiacale Toro. Andie ha tre figli, comprese le attrici Rainey e Margaret Qualley.

Dove l’hai già vista?

Andie ha un ampio curriculum composto da oltre 80 progetti. Alcuni di quelli per cui è meglio conosciuta è il suo ruolo nominato per il premio in Sex, Lies, and Videotape e Groundhog Day. Negli ultimi anni, MacDowell è apparso in progetti come Magic Mike XXL, Love After Love, Footloose e Ready or Not. Ha anche lavorato diverse volte con Netflix, inclusa l’acclamata serie Maid insieme alla figlia nella vita reale Margaret Qualley e ad altri progetti come Cuckoo, Christmas Inheritance e The Last Laugh.

Qual è il prossimo?

Brava ragazza Jane : Dramma sulle dipendenze

: Dramma sulle dipendenze L’altra Zoey : commedia romantica con Heather Graham e Patrick Fabian

: commedia romantica con Heather Graham e Patrick Fabian Il mio lieto fine : Complesso femminile basato su un’opera teatrale israeliana

: Complesso femminile basato su un’opera teatrale israeliana Mano destra rossa: thriller d’azione con Orlando Bloom

Social media: Instagram

Dermot Mulroney nel ruolo di Robert

Dermot Mulroney interpreta il padre di Auden e il marito di Heidi, Robert. Dermot è alto 58 e 5 piedi e 10 pollici. È nato il 31 ottobre 1963 ad Alexandria, in Virginia, del segno zodiacale Scorpione. È sposato con Prima Apollinaare. Dermot ha tre figli.

Dove l’hai già visto?

Recita dal 1986 e in quel periodo ha recitato in numerosi film e progetti televisivi. Dermot è forse meglio conosciuto per i suoi ruoli in Il matrimonio del mio migliore amico, August: Osage County, Young Guns e The Family Stone. Ha anche recitato in serie televisive come The Purge, Shameless e Pure Genius.

Qual è il prossimo?

Sezione otto : Film d’azione

: Film d’azione Frangiflutti : thriller indipendente

: thriller indipendente Luci spente : thriller d’azione

: thriller d’azione Il mandato: la legge di Breaker : sequel di Il mandato (2020)

: sequel di Il mandato (2020) L’abitante : thriller horror indipendente

: thriller horror indipendente 2 uomini e un maiale: Commedia sugli amici con Neal McDonough

Laura Kariuki come Maggie

Laura Kariuki interpreta Maggie, l’amica di Auden. Laura è alta 23 e 5 piedi e 10 pollici. È nata il 21 giugno 1998, diventando il suo segno zodiacale Cancro.

Dove l’hai già vista?

Finora Laura è stata coinvolta solo in pochi progetti, ma potresti riconoscerla per aver interpretato JJ / Lightning nel dramma dei supereroi Lampo nero sulla CW o come Kat Williams nella sitcom riavviata Gli anni delle meraviglie attualmente in onda su ABC.

Qual è il prossimo?

Gli anni delle meraviglie la prima stagione si concluderà più tardi a maggio e la ABC non ha ancora rinnovato o cancellato lo spettacolo. Se rinnovato, immagino che Laura rimarrà come protagonista.

Social media: Instagram

Samia Finnerty come Ester

Samia Najimy Finnerty interpreta Esther, l’amica di Maggie e Auden. Samia è alta 25 e 5 piedi e 6 pollici. È nata il 12 dicembre 1996 a Los Angeles, in California, diventando il suo segno zodiacale Sagittario. È la figlia dell’acclamata attrice Kathy Najimy e dell’attore Dan Finnerty.

Dove l’hai già vista?

Samia è una cantautrice, riesce persino a cantare un po’ in Along for the Ride! Ha pubblicato il suo primo album Il bambino nel 2020. Questo film è uno dei suoi primi grandi ruoli da attore. In precedenza è apparsa in un episodio della serie Fox Gotham e il film per la TV I lupi.

Social media: Instagram e Twitter

Genevieve Hannelius come Lia

Genevieve Hannelius interpreta Leah, l’amica di Maggie, Auden e Esther. Genevieve è alta 23 e 5 piedi e 4 pollici. È nata il 22 dicembre 1998 a Boston, Massachusetts, facendo il suo segno zodiacale Capricorno.

Dove l’hai già vista?

Genevieve è un’attrice e firmataria nota per aver interpretato Courtney Patterson nella serie della ABC Periferia sopravvissuta. Ha anche recitato in spettacoli Disney come Buona fortuna Charlie, Hanna Montana e Sonny con una possibilità prima di recitare in seguito Cane con un blog. Nel 2017, ha recitato nel ruolo di Christa Carlyle nella serie poliziesca Vandalo americano.

Qual è il prossimo?

Prossimamente reciterà nella commedia di formazione Sid è morto.

Social media: Instagram