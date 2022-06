Guida al cast e ai personaggi del film Netflix

In appena un paio di giorni, L’uomo di Toronto sarà disponibile per lo streaming su Netflix e finalmente vedremo i personaggi di Kevin Hart e Woody Harrelson collaborare dopo un caso di identità sbagliata.

L’uomo di Toronto era originariamente previsto per essere distribuito nelle sale da Sony Pictures Releasing, ma alla fine Netflix ha acquisito i diritti di streaming. Quindi ora, gli abbonati Netflix possono aspettarsi che il film commedia d’azione arrivi allo streamer il 24 giugno.

Kevin Hart interpreta Teddy, un consulente di vendita incasinato che è costretto a collaborare con l’assassino più famoso del mondo (Woody Harrelson) dopo che i due sono stati scambiati l’uno per l’altro in una casa vacanza.

Ma Hart e Harrelson non sono gli unici due attori che riconoscerai nel film. La formazione del cast è composta da molti attori famosi. Se vuoi sapere di chi altro fa parte L’uomo di Toronto cast, tutto quello che devi fare è continuare a leggere.

Il cast di L’uomo di Toronto

Oltre a Hart e Harrelson, il cast comprende Kaley Cuoco, Ellen Barkin, Lela Loren, Kate Drummond, Pierson Fodé e altri. Ecco chi è chi nel film commedia d’azione!

Kevin Hart nel ruolo di Teddy Jackson

Come accennato in precedenza, Kevin Hart interpreta Teddy, il protagonista del film commedia d’azione. Se non hai familiarità con Hart, è senza dubbio uno dei comici più divertenti dell’industria dell’intrattenimento. Ha preso d’assalto il mondo della recitazione e abbiamo visto l’uscita di alcuni dei suoi progetti su Netflix nel corso degli anni. Con Hart in testa L’uomo di Toronto cast, sarà sicuramente il discorso della città quando uscirà su Netflix. Quindi assicurati di aggiungere questo film alla tua watchlist il prima possibile.

Dove l’hai già visto?

Potresti riconoscere Hart dai suoi speciali comici su Netflix Kevin Hart: irresponsabile e Kevin Hart: Zero fottuti dati. Ha anche recitato nel film originale di Netflix Paternità e la serie originale Storia vera e Kevin Hart: Non rovinare tutto. Potresti anche riconoscerlo dai suoi ruoli nei film Pensa come un uomo, Percorrere, La vita segreta degli animali domestici 2 e Jumanji: il livello successivo.

Qual è il prossimo?

Dopo il rilascio di L’uomo di Torontovedremo Hart nei prossimi film di Netflix Io tempo e Sollevare. Ha anche ruoli in DC League of Super-Pets, Terre di confine, Di nuovo sulla striscia, Il mio peggior nemico, Sabato sera nei quartieri alti, I grandi spazi aperti e Percorrere 3.

Social media: Instagram

Woody Harrelson nel ruolo di Randy alias “The Man from Toronto”

Woody Harrelson interpreta il personaggio principale, The Man from Toronto. È un attore vincitore di un Emmy Award che ha oltre 100 crediti di recitazione a suo nome. Woody ha anche tre nomination agli Oscar e quattro nomination ai Golden Globe. Recita dalla fine degli anni ’70 e non sembra rallentare. Non vediamo l’ora di vederlo in azione L’uomo di Toronto.

Dove l’hai già visto?

Woody è meglio conosciuto per il ruolo del barista Woody Boyd in Saluti. Ha interpretato il ruolo di Woody dal 1985 al 1993. Ha anche recitato in Il popolo contro Larry Flynt, Gli uomini bianchi non possono saltare, Il Messaggero, Tre cartelloni pubblicitari fuori Ebbing, Missouri, Sette sterline, 2012, I giochi della fame, Veleno e tanti altri progetti.

Qual è il prossimo?

Vedremo Woody assumere il ruolo di E. Howard Hunt nella miniserie Gli idraulici della Casa Bianca e Timothy Leary nella serie poliziesca L’uomo più pericoloso d’America. Sarà anche nei film in uscita Campioni e Ultimo respiro.

Social media: Instagram

Kaley Cuoco nel ruolo di Annie

Kaley Cuoco interpreta il ruolo di Annie, la fedele migliore amica di Lori. Non è necessariamente affezionata a Teddy a causa dei suoi numerosi errori, ma nutre la speranza che cambierà le cose per sempre per il compleanno di Lori.

Dove l’hai già vista?

Kaley Cuoco è meglio conosciuta per il suo ruolo di Bridget Hennessy in ABC 8 semplici regole e il suo ruolo di Penny in CBS La teoria del Big Bang. Ha avuto anche ruoli in Ammaliato, Bratz, Evasione, Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, Harley Quinn e L’assistente di volo.

Qual è il prossimo?

Vedremo Kaley dopo nei film Incontra carino e Gioco di ruolo.

Social media: Instagram

Jasmine Mathews nel ruolo di Lori

Jasmine Matthews interpreta Lori, la moglie di Teddy. Lori sostiene molto i sogni e le aspirazioni di Teddy, ma desidera che i sogni di Teddy si realizzino finalmente. Per il suo compleanno, lei e Teddy decidono di andare in vacanza in Virginia, ma le cose vanno rapidamente a monte quando Teddy viene scambiato per The Man from Toronto.

Dove l’hai già vista?

Potresti riconoscere Jasmine dai suoi ruoli nei progetti Sangue blu, eriche, Dolce amaro, Il novellino e La guerra di domani.

Qual è il prossimo?

Jasmine può essere vista successivamente nella serie thriller Scappa e il film Cuore di un leone.

Social media: Instagram

Pierson Fodé nel ruolo di “The Man from Miami”

Pierson interpreta The Man from Miami nel film. È nato il 6 novembre 1991, ha 30 anni e il suo segno zodiacale è lo Scorpione. Ha fatto il suo debutto come attore nella sitcom per adolescenti di Nickelodeon iCarly e ha continuato ad aggiungere nuovi spettacoli e film alla sua filmografia.

Dove l’hai già visto?

Pierson è noto per il ruolo di Brooks in Disney Channel Jessie e il suo ruolo di Ely in No Kiss List di Naomi ed Ely. Ha anche interpretato il ruolo di Thomas Forrester in L’audace e il bello e Joel Turner dentro Dinastia.

Qual è il prossimo?

Puoi catturare Pierson dopo nei film È tempo, Fuori portata e Dope regine.

Social media: Instagram

Tomohisa Yamashita come “L’uomo di Tokyo”

Tomohisa interpreta il ruolo di The Man from Tokyo. È nato il 9 aprile 1985 a Funabashi, Chiba, in Giappone, e attualmente ha 37 anni. Potresti non saperlo, ma Tomohisa non è solo un attore di talento, ma anche un cantante straordinario.

Dove l’hai già visto?

Potresti conoscere Tomohisa Yamashita dai suoi ruoli in Codice Blu: Il film, La testa e Nobuta produce. Interpreta anche il ruolo di Akira in HBO Max’s Tokio Vice e Nagase Saichi nella serie televisiva giapponese Shojiki fudousan.

Qual è il prossimo?

Vedremo Tomohisa il prossimo nella serie TV Gocce di Dio e il film Un progetto per Amore.

Social media: Instagram

Ellen Barkin nel ruolo di The Handler

Ellen interpreta il ruolo di The Handler. Ha lavorato a lungo come gestore di The Man from Toronto ed è descritta come l’unico contatto noto del temuto assassino. Una volta che Teddy viene coinvolto negli affari di The Man from Toronto, The Handler diventa infastidito da lui.

Dove l’hai già vista?

Ellen Barkin ha lavorato come attrice dalla fine degli anni ’70 e ha oltre 60 crediti di recitazione a suo nome. Il suo ruolo da protagonista è arrivato quando ha recitato nel ruolo di Beth Schreiber nel film commedia drammatico Cena. Poi, ha continuato a recitare in film come Interruttore, Cattiva compagnia, Paura e delirio a Las Vegas, Oceano tredici, Il migliore di Brooklyn e Un altro giorno felice.

Qual è il prossimo?

Vedremo Ellen la prossima volta nella prossima commedia Netflix I fuorilegge.

Social media: Twitter

Alejandro De Hoyos nel ruolo del colonnello Sebastian Marin

Alejandro interpreta il colonnello Sebastian Marin, un cattivo nel film commedia d’azione. È un attore di origine messicana e un uomo d’affari di successo. Ha 23 crediti di recitazione a suo nome e dovrebbe recitare in alcuni nuovi progetti nel prossimo futuro.

Dove l’hai già visto?

Alejandro è noto per i suoi ruoli in Pericolo chiaro e presenteYlse, L’audace e il bello e Il contraente.

Qual è il prossimo?

Lo vedremo dopo nei film Morto o vivo gratis e Avviso di attivazione.

Social media: Instagram

Lela Loren come Daniela

Lela interpreta il ruolo di Daniela. Daniela aveva pianificato di incontrare l’uomo di Toronto per completare un lavoro, non sapendo che Teddy si era messo in mezzo e aveva preso la sua identità. Lela è nata a Sacramento, in California, il 7 maggio 1980, ha 42 anni e il suo segno zodiacale è un Toro.

Dove l’hai già vista?

Lela Loren è meglio conosciuta per il ruolo di Angela Valdes nella serie drammatica poliziesca Potenza. Ha anche avuto ruoli minori nella serie televisiva CSI: NY, Lo scudo, Sussurratore di fantasmi, Mandrino, Il mentalista e Il più vicino. Infine, ha interpretato Danica Harlan nella serie originale Netflix Carbonio alteratoMarguerite Olsen dentro Dei americani e la signora Bradshaw in Netflix Ferito.

Qual è il prossimo?

Vedremo Lela dopo in un film thriller chiamato Consapevolezza.

Social media: Instagram

Jencarlos Canela nel ruolo di Santoro

Jencarlos interpreta Santoro, un gentile agente dell’FBI incaricato di essere il maggiordomo personale di Lori mentre Teddy lavora al suo nuovo lavoro. Il cantante/attore cubano è nato a Miami, Florida, il 21 aprile 1988. Attualmente ha 34 anni e il suo segno zodiacale è Toro.

Dove l’hai già visto?

Potresti riconoscere Jencarlos dai suoi ruoli nelle serie televisive Más sabe el diablo, Mi corazón insiste su Lola Volcán, Passione proibita, Telenovela e L’universo in espansione di Ashley Garcia. È anche un cantante cubano molto popolare, quindi probabilmente hai ascoltato alcuni dei suoi album come Buscame, Un Nuevo Dia e Jen.

Qual è il prossimo?

Non è chiaro in cosa reciterà Jencarlos, ma puoi prenderlo nei panni di Santoro L’uomo di Toronto.

Social media: Instagram

L’uomo di Toronto uscirà su Netflix il 24 giugno.