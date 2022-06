Guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Dopo Attività febbrileL’uscita nelle sale il 3 giugno, gli abbonati Netflix sono a pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo film drammatico sportivo sullo streamer. Con Adam Sandler nel ruolo principale e una premessa entusiasmante, le persone adoreranno assolutamente il film.

Sandler interpreta Stanley Sugerman, uno scout di basket sfortunato che vede un’opportunità per tornare nella NBA quando scopre un talentuoso giocatore di basket in Spagna. Stanley porta il giocatore di basket negli Stati Uniti senza l’approvazione della sua squadra, il che ovviamente arruffa alcune piume e potenzialmente lo fa licenziare.

Ma Sandler non è l’unico attore famoso a recitare nel prossimo film originale di Netflix. Se sei curioso di sapere chi altro fa parte del Attività febbrile cast, ti abbiamo coperto!

Cast di trambusto

Oltre a Sandler, il cast del film drammatico comprende Queen Latifah, Ben Foster, Jordan Elizabeth Hull, Juancho Hernangómez e altri. Di seguito, troverai una ripartizione di chi è chi nel film drammatico.

Adam Sandler nel ruolo di Stanley Sugerman

Come accennato in precedenza, Sandler interpreta il protagonista nel film. Onestamente, non c’è molto da dire su THE Adam Sandler. Ha recitato in alcuni dei migliori film comici e, nel corso degli anni, abbiamo visto alcuni dei suoi film essere aggiunti a Netflix. Possiamo già dirlo Attività febbrile sarà una grande aggiunta allo streamer.

Dove l’hai già visto?

Potresti riconoscere Sandler dal suo ruolo di Bobby Boucher, Jr. in Il ragazzo dell’acqua e/o come Henry Roth in 50 primi appuntamenti. Ha anche recitato nei film Clic, Ora ti pronuncio Chuck e Larry, Adulti e Basta andare con esso con Jennifer Aniston. Dopo che Sandler ha firmato un accordo con Netflix, abbiamo visto l’uscita dei suoi film originali Il ridicolo 6, Il fare troppo, Sandy Wexler, La settimana di, Mistero dell’omicidio, 100% fresco e altri.

Qual è il prossimo?

Altro che Attività febbrilevedremo Sandler nel prossimo film di Netflix Mistero dell’omicidio 2 e un film intitolato Astronauta.

Social media: Instagram

Juancho Hernangómez nel ruolo di Bo Cruz

Juancho Hernangómez interpreta Bo Cruz, un giocatore di basket che vive in Spagna. Lavora sodo per provvedere a sua madre e sua figlia. Bo inizialmente esita ad accettare l’offerta di Stanley di giocare per la sua squadra statunitense, ma una volta che Stanley gli offre uno stipendio di $ 900.000, è sul prossimo aereo per gli Stati Uniti.

Dove l’hai già visto?

Juancho non è un attore. In realtà è un giocatore di basket professionista spagnolo per gli Utah Jazz della NBA. Ha giocato per altre squadre di basket prima di essere ceduto agli Utah Jazz come Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics e San Antonio Spurs.

Qual è il prossimo?

Juancho continuerà a suonare per gli Utah Jazz, per quanto ne sappiamo. Si spera che reciterà in altri film in futuro.

Social media: Instagram

Queen Latifah come Teresa Sugerman

Queen Latifah è una nota rapper e attrice. Molte persone l’hanno definita la “Regina del Rap”. Ha fatto la storia come la prima artista hip-hop a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2006. Tuttavia, i Queen Latifah non rappano più così tanto. Invece, ha spostato la sua attenzione sulla recitazione. La sua incredibile recitazione le è valsa un Emmy Award, un Golden Globe Award e tre Screen Actors Guild Awards.

Dove l’hai già vista?

Queen Latifah ha 99 crediti di recitazione a suo nome. Ha avuto ruoli in film come Impostarlo off, Zucchero di canna, Lacca per capelli, La vacanza perfetta, La vita segreta delle api, Il viaggio delle ragazze e tanti altri. Ha anche avuto ruoli in programmi TV come Il principe di Bel-Air, Singolo Vivente, 30 Roccia, Stella e Impero.

Qual è il prossimo?

Successivamente, vedremo Queen Latifah nel film Netflix Fine della strada con il collega rapper/attore Ludacris. Tornerà anche nel ruolo di Robyn McCall L’equalizzatore. Infine, sta lavorando a un progetto intitolato Inseguimento di cartama è ancora in pre-produzione.

Social media: Instagram

Ben Foster nel ruolo di Vince “Vin” Merrick

Ben Foster interpreta il ruolo di Vince, il capo di Stanley. È nato il 29 ottobre 1980 a Boston, Massachusetts. Attualmente ha 41 anni e il suo segno zodiacale è Scorpione. Potresti non saperlo, ma con Ben è sposato Quello spettacolo degli anni ’70 attrice Laura Prepon. Hanno due bellissimi bambini insieme.

Dove l’hai già visto?

Ben ha avuto ruoli in film come X-Men: L’ultima resistenza, 3:10 a Yuma, Il Messaggero, Inferno o acqua alta e Non lasciare traccia. Ha anche avuto ruoli in programmi TV Maniaci e disadattati, Sei piedi sotto e Il mio nome è Earl.

Qual è il prossimo?

Vedremo Ben in un film thriller d’azione intitolato Emancipazione. L’uscita è prevista per il 2023. Lo vedremo anche in un thriller poliziesco chiamato Il miglior tipo. Il film è ancora in produzione senza data di uscita. Reciterà nel ruolo di Jan Zizka in un film d’azione chiamato Medievalee dovrebbe uscire nel 2022. Infine, sarà coinvolto in un progetto chiamato Peter Pan, Terra per semprema è ancora in pre-produzione.

Social media: Nessuno

Kenny Smith nel ruolo di Leon Rich

Kenny Smith è un ex giocatore di basket professionista della NBA. Ha giocato nella NBA dal 1987 al 1997. Kenny ha giocato per diverse squadre di basket durante la sua carriera nel basket, come Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic e Denver Nuggets. In Attività febbrile, interpreta il ruolo di Leon Rich. Leon è un caro amico di Stanley al college.

Dove l’hai già visto?

Probabilmente hai visto alcune delle sue partite di basket in TV o sei andato a una delle sue partite di basket in passato.

Qual è il prossimo?

A giugno 2022, probabilmente lo hai visto in TV. Attualmente è un commentatore sportivo.

Social media: Instagram

Robert Duvall nel ruolo di Rex Merrick

Robert Duvall è un attore pluripremiato. Ha vinto un Oscar, due Primetime Emmy Awards e quattro Golden Globe. Ha lavorato nel settore dell’intrattenimento per più di sette decenni. Interpreta il ruolo di Rex nel film drammatico. Rex è il capo capo di Stanley.

Dove l’hai già visto?

Probabilmente riconosci Robert da film e programmi TV come Ta Zona del Crepuscolo, L’FBI, Il Padrino, Il Grande Santini, Tenere Misericordie e Il racconto dell’ancella.

Qual è il prossimo?

Vedremo Robert dopo nei film I contadini e L’occhio azzurro pallido. Sfortunatamente, entrambi i film sono ancora in produzione, quindi ci vorrà del tempo prima che vengano pubblicati.

Social media: Nessuno

Jordan Elizabeth Hull nel ruolo di Alex Sugerman

Jordan Elizabeth Hull interpreta Alex Sugerman, la figlia adolescente di Teresa e Stanley. È una nuova arrivata nell’industria dell’intrattenimento, quindi non ha molta esperienza di recitazione. Inoltre, sembra che Jordan sia una persona molto riservata perché siamo riusciti a malapena a trovare informazioni su di lei.

Dove l’hai già vista?

Probabilmente la riconosci come Angelica “Angie” Porter-Kennard della serie drammatica La parola L: generazione Q. Interpreta la figlia di Bette e Tina.

Qual è il prossimo?

Non siamo riusciti a trovare alcuna informazione sui progetti futuri per la Giordania. Ma da allora La parola L: generazione Q è stata rinnovata per una terza stagione, probabilmente vedremo Jordan riprendere il suo ruolo nella prossima stagione.

Social media: Nessuno

Maria Botto come Paola

María Botto interpreta Paola, la madre premurosa e resiliente di Bo. L’attrice argentino-spagnola è nata il 10 febbraio 1974 a Buenos Aires, in Argentina. Attualmente ha 48 anni e il suo segno zodiacale è Acquario. María è un’attrice esperta ed è apparsa in più di trenta film dal suo debutto come attrice nel 1984.

Dove l’hai già vista?

María è nota per i suoi ruoli in Aumentato e Codigo Emperador. Potresti anche riconoscerla come Ava Pereira della serie drammatica Buon comportamento.

Qual è il prossimo?

Vedremo María il prossimo film commedia intitolato De perdidos a Rio. Dovrebbe uscire nel 2022. Attualmente sta anche girando una serie televisiva chiamata Mentiras pasajeras.

Social media: Instagram

Attività febbrile arriverà su Netflix l’8 giugno.