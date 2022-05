Guida a tutti i mostri della serie (finora)

Cose più strane è bravo in molte cose. Dalla scrittura, allo sviluppo del personaggio, alla storia e molto altro ancora. Lo spettacolo ha anche inchiodato i suoi mostri!

Le inquietanti creature del Sottosopra riescono sempre a farti accapponare la pelle. E questo è stato sicuramente il caso fin dall’inizio, quando abbiamo incontrato il Demogorgone. Non avevo mai visto un mostro così!

C’è stato molto di più da dove è venuto. E ogni stagione i mostri sono diventati più grandi e più spaventosi. Cose più strane la stagione 4 potrebbe portarci quella più spaventosa di sempre.

In vista della prossima quarta stagione, abbiamo messo insieme un elenco di tutti i mostri che i nostri amici di Hawkins hanno incontrato finora nel successo di Netflix.

Guida a tutti i mostri di Stranger Things (finora)

Stagione 1: Demogorgone

La principale e unica creatura che incontriamo nella prima stagione è il Demogorgone. Ha terrorizzato Hawkins ed è stato in grado di entrare nel nostro mondo dal Sottosopra quando Eleven ha aperto accidentalmente The Gate. Questo è successo quando l’esperimento di papà all’Hawkins Lab è andato involontariamente troppo oltre.

L’umanoide predatore ha tolto la vita a molti in città, incluso il preferito dai fan Barb. Il Demogorgone ha rubato Will a testa in giù. Per giorni è rimasto bloccato lì e ha cercato di comunicare con sua madre Joyce. Alla fine è così che lei ei suoi amici riescono a salvarlo.

Grazie ai poteri di Eleven, uccide la creatura nella resa dei conti alla Hawkins Middle School. Ma nel processo viene portata nel Sottosopra. La buona notizia è che è riuscita a scappare e tornare nel nostro mondo.

Stagione 2: The Mind Flayer e Demodogs

Ci viene presentato The Mind Flayer nella seconda stagione. Conosciuto anche come il Mostro Ombra, il principale antagonista della seconda stagione è il sovrano supremo del Sottosopra. È in grado di comandare il Demogorgon e altre creature come i Demodog e le liane (Will era attaccato a una liana mentre era appeso a testa in giù).

Il Mind Flayer cerca per la prima volta di prendere il controllo del nostro mondo quando possiede Will. Undici riesce a chiudere il Cancello che aveva precedentemente aperto all’Hawkins Lab, interrompendo la connessione psichica. Ma quella non era la fine del Mind Flayer.

Incontriamo anche i Demodog nella stagione 2, incluso l’amato Dart di Dustin. Anche i demogorgoni fanno parte di una specie e attraversano sei fasi del loro ciclo vitale: lumaca che abbiamo visto tossire alla fine della prima stagione, pollywog, frogogorgon, catogorgon, Demodog e Demogorgon.

Stagione 3: The Mind Flayer

Quando Eleven chiuse il Cancello, gli amici e la famiglia di Will dovettero forzare un pezzo del Mind Flayer fuori dal suo corpo, che divenne dormiente quando il Cancello si chiuse. Ma nella stagione 3, si riapre, il che significa che il collegamento psichico dello Scorticatore al nostro mondo è stato attivato ancora una volta. Questa volta ha usato Billy come ospite. The Flayer inizia a rapire e possedere umani e topi, sciogliendo i loro corpi per creare una forma fisica per combattere Undici e il resto dei nostri giovani eroi.

Questa forma fisica diventa il mostro dell’ospedale che Nancy e Jonathan incontrano, e poi il mostro ragno più grande che il gruppo sconfigge nel finale. Hopper fa l’ultimo sacrificio (quando pensavamo fosse morto!) e dà a Joyce il segnale di chiudere il Cancello. Il Mind Flayer non ha più il controllo nel nostro mondo e viene bandito di nuovo al Sottosopra. Si spera per sempre.

Stagione 4: Vecna

Il grande cattivo della quarta stagione è Vecna, che intravediamo nel trailer della quarta stagione. Non conosciamo ancora tutti i dettagli su di lui, ma questo mostro ha sicuramente un aspetto spaventoso! Gli eroi di Hawkins non ne hanno passate abbastanza? Ma l’antagonista di questa stagione mi ha già super eccitato per quello che verrà!

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 uscirà il 27 maggio.