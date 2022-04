Guida a chi è chi nel film

L’attesissimo sequel del thriller erotico del 2020 365 giorni mancano solo pochi giorni alla prima su Netflix! 365 giorni: questo giorno vedrà Laura e Massimo tornare per farsi strada lungo il corridoio. Ma purtroppo, i loro problemi di relazione sono tutt’altro che finiti quando un membro di una mafia rivale arriva per competere per l’affetto di Laura.

Sappiamo che le star del primo film Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka torneranno per il secondo film, basato sul secondo libro della trilogia di Blanka Lipińska, ma chi altro reciterà nel nuovo film?

Cast di 365 giorni: questo giorno: chi interpreta chi

Di seguito troverai una guida al cast del sequel che include informazioni su ogni attore, il personaggio che stanno interpretando, i loro social media se hanno uno e più dettagli interessanti!

Michele Morrone nel ruolo di Don Massimo Torricelli

L’attore Michele Morrone interpreta Don Massimo Torricelli nel primo film e torna a interpretare il personaggio nel sequel. Massimo è il capo della famiglia mafiosa dei Torricelli. Michele è un attore, modello, cantante e stilista italiano di Reggio Calabria, Italia. È nato il 3 ottobre 1990, ha 31 anni ed è una Bilancia. Lui è 6’3″.

Michele era precedentemente sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh, i due hanno due canzoni insieme. A partire dal 2022, sembra che Morrone sia single.

Al di fuori del 365 giorni film, Michele ha recitato in molti altri film italiani e polacchi. Ha anche pubblicato almeno un album in studio, Stanza buia, e diversi singoli. È apparso anche in altri due programmi italiani attualmente disponibili per lo streaming su Netflix: Medici e Il processo.

Social media: Instagram.

Anna-Maria Sieklucka nel ruolo di Laura

L’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka interpreta la protagonista femminile Laura Biel in The 365 giorni film. Anche se si credeva che il suo personaggio fosse morto alla fine del primo film, sembra che sia viva e vegeta 365 giorni: questo giorno. Lei e Massimo si sposeranno nel film.

Anna-Maria è nata il 31 maggio 1992 a Lublino, in Polonia. Ha 29 anni ed è Gemelli. Lei è di circa 5’3″. Secondo quanto riferito, l’attrice sta uscendo con il regista teatrale Łukasz Witt-Michałowski. Presumibilmente vivono insieme a Varsavia.

Al di fuori di 365 giorniAnna-Maria è una cantante e ballerina che è apparsa in alcuni altri progetti, ma 365 giorni è stato il suo primo grande ruolo in un film.

Social media: Instagram

Magdalena Lamparska nel ruolo di Olga

Magdalena Lamparska interpreta la migliore amica di Laura, Olga, e si credeva fosse morta anche alla fine del primo film. Vista la sua apparizione nelle foto appena pubblicate, sembrerebbe che non sia così! Magdalena è nata il 6 gennaio 1988 a Slupsk, in Polonia. Ha 34 anni ed è Capricorno. La sua altezza è 5’9″.

Non sembra che Magdalena stia uscendo con qualcuno in questo momento, o, se lo è, sta mantenendo la sua relazione privata. Al di fuori del 365 giorni film, è nota soprattutto per aver recitato nelle serie televisive polacche 39 e mezzoma è apparso in molti film e progetti nel corso degli anni, inclusi i recenti film di Netflix L’addomesticamento degli scaltri e Come mi sono innamorato di un gangster.

Social media: Instagram

Simone Susinna nel ruolo di Nacho

Simone Susinna è un nuovo personaggio in 365 giorni: questo giorno. Interpreterà Nacho, un gangster rivale in competizione per il cuore di Laura. Simone è un attore italiano nato il 14 novembre 1993 a Catania, in Italia. Ha 28 anni ed è Scorpione. La sua altezza è 6’2″.

Il sequel di 365 giorni è il suo primo grande film.

Social media: Instagram

Sei Team Nacho o Team Massimo?

Flusso 365 giorni: questo giorno mercoledì 27 aprile solo su Netflix.