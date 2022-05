Guerra di parole scoppiata tra i fan di F1 mentre “Drive to Survive” è stato rinnovato per la stagione 5 e 6

In mezzo a tutto il caos che si è verificato all’interno e intorno a Netflix, molti programmi hanno fallito a causa di tutti i problemi finanziari dell’azienda. Tuttavia, c’è uno spettacolo che si è assicurato altre due stagioni. Le docuserie di Netflix Formula 1: guida per sopravvivere tornerà per le stagioni 5 e 6 per le prossime due stagioni dello sport automobilistico. Ma non tutti i fan ne sono così entusiasti.

L’annuncio del rinnovo aveva suscitato molte reazioni contrastanti tra i fan della serie. Mentre molti fan sono contenti di avere più stagione, ci sono molti a cui non piace la drammatizzazione della realtà dello sport. Ecco alcune reazioni che hanno seguito l’annuncio della Formula 1: Drive to Survive Stagione 5 e 6.

I fan sono dubbiosi dopo che Formula 1: Drive to Survive ottiene altre due stagioni

Bene, non è sicuramente un’esagerazione quando diciamo che, in effetti, è stata proprio questa docuserie che ha portato un pubblico così ampio per lo sport. Dopo aver visto l’originale Netflix, molte persone hanno effettivamente iniziato a guardare la Formula 1 con più interesse e dedizione. Tuttavia, sembra che non molti dei fan originali siano entusiasti di questo spettacolo. Uno dei fan ha appena scritto “è un no per me” per spiegare il suo puro disaccordo per lo spettacolo.

Speriamo che vada meglio, sempre peggio ogni stagione — jony (@sanjencs) 5 maggio 2022

Alcuni hanno detto che la serie è peggiorata nel corso delle prime quattro stagioni e speravano che in qualche modo andasse un po’ meglio ora. In mezzo a tutto questo, i fan sono stati anche visti scherzare tra loro sulle loro opinioni sullo sport e sulla serie.

pic.twitter.com/Jboea5wBL3 — levý ils φ (@ilsshitposter) 5 maggio 2022

Anche il pilota di Formula 1 Esports di Redbull, Marcel Kiefer, ha chiesto una stagione simile a Formula 1: guida per sopravvivere Stagione 1. “Fai in modo che sia come la prima stagione o ci ribelliamo”, ha twittato Keifer. Nel frattempo, uno dei fan è andato un po’ fuori bordo per trollare la serie. Ha scritto chiaramente: “Non staremo a guardare”, proprio sotto il tweet di annuncio della Formula 1.

Dicci, cosa ne pensi della Formula 1: Drive to Survive ottenendo altre 2 stagioni?

LEGGI ANCHE: Come la “Drive to Survive” di Netflix ha accelerato lo sport di Formula 1 Behemoth da 13 miliardi di dollari nel mercato statunitense

Il post War of Words scoppia tra i fan della F1 mentre “Drive to Survive” è stato rinnovato per la stagione 5 e 6 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.