GUARDA: Vecna ​​strofina il sale sulle ferite di Devi in ​​questo esilarante crossover “Stranger Things” X “Non ho mai”

La commedia adolescenziale di Mindy Kaling che mette sotto i riflettori una protagonista femminile non così perfetta è tornata per la terza stagione. La stagione 3 di Never Have I Ever è tanto sdolcinata quanto le stagioni precedenti e continua a mantenere il tono spensierato che l’ha resa così popolare tra gli spettatori. In questa stagione vediamo Devi maturare nel suo secondo anno, ma non senza alcuni intoppi. Tuttavia, quando si tratta della sua vita amorosa, è ancora un gran casino. E non aiuta quando Vecna ​​sta contando alla rovescia le ore ei giorni prima che la sua cotta risponda al suo messaggio!

Il crossover Never Have I Ever e Stranger Things di cui non sapevamo di aver bisogno

Vecna ​​non è mai entrata nel soleggiato Sherman Oaks, ma con questo post pensiamo non sarebbe stata una cattiva idea. Netflix ha condiviso una clip divertente in cui Devi sta attraversando un momento difficile perché la sua cotta l’ha lasciata a leggere. Aveva incontrato Des, un bel ragazzo indiano, a una festa e aveva subito sviluppato una cotta per lui. Des aveva promesso di mettersi in contatto con lei dopo una serata civettuola, ma invece ha finito per farle un fantasma.

Se pensi che aspettare una cotta per rispondere al messaggio sia brutto, immagina quanto sia doloroso con Vecna ​​che ti schernisce… pic.twitter.com/zUlUHcYn5o — Netflix (@netflix) 17 agosto 2022

Nel frattempo, Devi trova difficile accettare la verità e controlla costantemente se il suo telefono funziona o meno. Netflix ha aggiunto sfacciatamente la clip dell’iconico discorso di Vecna ​​a Devi che ha perso la testa per un bel ragazzo. È esilarante come entrambe le clip vadano così bene insieme! Questa stagione ha avuto anche un riferimento intelligente a un’altra serie Netflix, Squid Game, in una scena esilarante.

La terza stagione di Never Have I Ever ha visto alcuni personaggi correre grandi rischi e Devi ha capito che l’amore per se stessi e la vita nel presente sono più importanti dell’ossessione per il futuro. Bene, Vecna ​​avrebbe sicuramente capito l’essenza del tempo e avrebbe dato un po’ di buonsenso in lei per rinunciare ai ragazzi e unirsi a lui nella sua agenda. Ma non pensiamo che la nostra ragazza troverebbe attraente lo squelching bagnato!

