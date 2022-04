GUARDA: Shawn Levy spiega come sono state realizzate alcune scene del “Progetto Adam”.

Netflix ha avuto un ottimo anno finora in termini di produzione di contenuti di successo. A marzo abbiamo pubblicato il record di Bridgerton stagione 2. Tuttavia, questo è stato preceduto dal rilascio di Il progetto Adam all’inizio dello stesso mese. Dalla sua uscita, il film è diventato uno dei film più popolari su Netflix.

E dopo un mese dall’uscita iniziale del film, Netflix ci ha dato uno sguardo dietro le quinte del film. Lo stesso regista Shawn Levy ci guida mentre apprendiamo il meticoloso processo degli effetti visivi nel film.

Dietro l’FX di The Adam Project

Nel nuovo video di NetflixFilm, ci viene dato uno sguardo all’interno delle due scene più ricche di effetti visivi del film. La scena della rissa nel cortile e l’inseguimento nel bosco.

Per iniziare il video, l’attrice Zoe Saldana ci lascia a bocca aperta dicendo che l’intero cortile non era reale. Per aggiungere a ciò, il regista Shawn spiega che l’intero set è stato costruito all’interno di uno stadio di hockey e che i boschi sono stati aggiunti digitalmente.

Torna indietro nel tempo sul set di THE ADAM PROJECT per questo elegante sguardo agli straordinari effetti visivi: pic.twitter.com/Oiopfa5HtS — NetflixFilm (@NetflixFilm) 24 aprile 2022

Il supervisore Visual FX del film Alessandro Ongaro spiega il segreto dietro il Mag-Cyl. Per chi non lo sapesse, Mag-Cyl è un’arma di tipo spada laser posseduta dall’Adam di Ryan Reynold.

Quindi, mentre parlano dell’arma, Ongaro e Shawn spiegano che hanno dovuto riprogettare l’arma durante tutta la produzione. Il motivo, come affermato dal regista, era quello di farlo sembrare qualcosa di più di un semplice “raggio di luce.“

Secondo Ongaro, la scena dell’inseguimento in macchina è stata la più difficile. Dice che la parte più impegnativa del processo è stata la fusione attiva dell’alta vegetazione sullo sfondo con l’auto in movimento.

In aggiunta a ciò, Levy spiega come i surfisti del tempo che facevano le loro acrobazie sulla scena fossero surfisti nella vita reale. Dice che questa miscela di acrobazie reali con effetti visivi ha fatto credere alle persone l’autenticità della scena.

Ti sono piaciuti gli effetti visivi? Il progetto Adam? Fateci sapere nei commenti. Inoltre, facci sapere se sei un sostenitore di VFX o contrario.

Flusso Il progetto Adam solo su Netflix.

Il post GUARDA: Shawn Levy spiega come sono state realizzate alcune scene di “The Adam Project” sono apparse per la prima volta su Netflix Junkie.