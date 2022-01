GUARDA: Samantha si trasforma in una zanna d’aquila mentre affronta lo stile di Piper Lawrence nella stagione 4 di Cobra Kai

Per quanto strano e sottosopra è stato il 2021, lo abbiamo sicuramente concluso con una nota brillante trasmettendo in streaming Cobra Kai Stagione 4 su Netflix. Lo spin-off di Karate Kid è sicuramente una delle cose migliori che ci siano successe, ed è un regalo che continua a fare. La nuova stagione è stata davvero mozzafiato, quasi come se Hawk ci avesse preso a calci nel petto.

Abbiamo vissuto dei momenti davvero belli nel corso di questa stagione. Compreso ma non limitato a Hawk vs Robby, quella straordinaria lotta del ballo di fine anno e, naturalmente, Johnny e Daniel che lavorano insieme. Ma un momento migliore nella stagione 4 di Cobra Kai è arrivato quando Sam ha affrontato Piper e lei ha lasciato che si scatenasse l’inferno su di lei.

Cobra Kai Stagione 4 – Sam vs Piper

Nel nono episodio della stagione, intitolato “The Fall”, Samantha LaRusso si è scontrata con la nuova recluta Cobra Kai e l’ex fidanzata di Moon, Piper nel quarto di finale del torneo di karate di All Valley. Piper, come sappiamo, è sempre stato molto competitivo ed era determinato a vincere questa cosa. Conosceva persino ogni mossa del karate Miyagi-Do, grazie a un piccolo allenamento da parte dello studente di Daniel, Robby Keene.

Piper ha preso questo piccolo dettaglio e se ne è vantato, dicendo: “Robby ha detto che Miyagi-Do è solo per la difesa. E senza la tua difesa, non hai niente.Non sapeva che Sam si è effettivamente allenato sotto due sensei estremamente talentuosi, ed entrambi hanno uno stile unico.

Leggi anche: Peyton List rivela cosa l’ha sconvolta di Cobra Kai Stagione 4

Certo, Miyagi-Do è tutto incentrato sulla difesa e questo è tutto ciò che ha imparato da suo padre, Daniel LaRusso. Ma si è allenata anche con qualcun altro; un certo qualcuno chiamato Johnny Lawrence, il miglior combattente mai prodotto da Cobra Kai e il fondatore dell’Eagle Fang Karate. Johnny insegnò a Sam come attaccare e attaccare solo per vincere.

Un fiero sensei di Sam, Johnny Lawrence

Il secondo Piper ha parlato di Miyagi-Do e del suo stile difensivo, Sam ha guardato oltre le sue spalle. Come se ricordasse tutto ciò che Daniel e Johnny le avevano insegnato, e rassicurato da loro, specialmente Johnny, Sam passò davanti a Piper come un gioco da ragazzi.

AVVISO SPOILER Qualcun altro ha i brividi dopo che Sam si è guardato *entrambe* le spalle? pic.twitter.com/IPHS5vK2JT — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 7 gennaio 2022

È stato bello vedere Sam celebrare la vittoria, ma ciò che è stato più allettante è stato vedere Johnny Lawrence che la guardava come un orgoglioso insegnante. Samantha è una zanna d’aquila naturale, e si può onestamente vedere che in ogni singolo colpo che colpisce.

Chi è il tuo combattente preferito di Cobra Kai Stagione 4? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post GUARDA: Samantha si trasforma in una zanna d’aquila mentre affronta Piper Lawrence Style nella stagione 4 di Cobra Kai è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.